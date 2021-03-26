https://ria.ru/20210326/klimat-1603065100.html

Байден пригласил Путина на переговоры по климату

Байден пригласил Путина на переговоры по климату

Президент США Джо Байден пригласил Владимира Путина в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T22:52

2021-03-26T22:52

2021-03-26T23:47

си цзиньпин

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден пригласил Владимира Путина в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату, сообщили в Белом доме.Ранее американский лидер заявил, что среди приглашенных есть его коллеги из России и Китая. По словам Байдена, Путин и Си Цзиньпин знают об этом, хотя президент не обсуждал с ними этот вопрос лично.Переговоры пройдут 22-23 апреля в онлайн-формате.Согласно опубликованному Белым домом списку, на саммит среди прочих приглашены лидеры России, Китая, Великобритании, Индии, Турции и Японии. Президента Украины в списке нет.Как отметили в Вашингтоне, саммит должен подчеркнуть экономическую пользу от более решительных действий мирового сообщества по вопросам климата.Ранее американские власти заявляли, что апрельские переговоры будут посвящены вопросам консолидации международных усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

https://ria.ru/20210326/bayden-1602971540.html

https://ria.ru/20210326/biden-1602984496.html

сша

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2021

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си цзиньпин, джо байден, сша, в мире