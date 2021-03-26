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Байден пригласил Путина на переговоры по климату
Байден пригласил Путина на переговоры по климату
Президент США Джо Байден пригласил Владимира Путина в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T22:52
2021-03-26T23:47
си цзиньпин
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден пригласил Владимира Путина в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату, сообщили в Белом доме.Ранее американский лидер заявил, что среди приглашенных есть его коллеги из России и Китая. По словам Байдена, Путин и Си Цзиньпин знают об этом, хотя президент не обсуждал с ними этот вопрос лично.Переговоры пройдут 22-23 апреля в онлайн-формате.Согласно опубликованному Белым домом списку, на саммит среди прочих приглашены лидеры России, Китая, Великобритании, Индии, Турции и Японии. Президента Украины в списке нет.Как отметили в Вашингтоне, саммит должен подчеркнуть экономическую пользу от более решительных действий мирового сообщества по вопросам климата.Ранее американские власти заявляли, что апрельские переговоры будут посвящены вопросам консолидации международных усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.
https://ria.ru/20210326/bayden-1602971540.html
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си цзиньпин, джо байден, сша, в мире

Байден пригласил Путина на переговоры по климату

22:52 26.03.2021 (обновлено: 23:47 26.03.2021)
 
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© REUTERS / Leah Millis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден пригласил Владимира Путина в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату, сообщили в Белом доме.
Ранее американский лидер заявил, что среди приглашенных есть его коллеги из России и Китая. По словам Байдена, Путин и Си Цзиньпин знают об этом, хотя президент не обсуждал с ними этот вопрос лично.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
Вчера, 13:46
В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине и Си Цзиньпине
Переговоры пройдут 22-23 апреля в онлайн-формате.
Согласно опубликованному Белым домом списку, на саммит среди прочих приглашены лидеры России, Китая, Великобритании, Индии, Турции и Японии. Президента Украины в списке нет.
Как отметили в Вашингтоне, саммит должен подчеркнуть экономическую пользу от более решительных действий мирового сообщества по вопросам климата.
Ранее американские власти заявляли, что апрельские переговоры будут посвящены вопросам консолидации международных усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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