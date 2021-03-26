https://ria.ru/20210326/karabakh-1603032289.html
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин обсудил с премьером Армении Николом Пашиняном ситуацию в Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T18:18
2021-03-26T18:18
2021-03-26T18:33
в мире
ситуация в нагорном карабахе
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никол пашинян
нагорный карабах
владимир путин
армения
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с премьером Армении Николом Пашиняном ситуацию в Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха с удовлетворением констатировано, что обстановка в регионе стабилизировалась и остается в целом спокойной", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210314/aliev-1601179463.html
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