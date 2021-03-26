https://ria.ru/20210326/gubernator-1603048107.html
Путин назначил сенатора Мельниченко врио губернатора Пензенской области
Путин назначил сенатора Мельниченко врио губернатора Пензенской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Олега Мельниченко врио губернатора Пензенской области. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T19:53
2021-03-26T19:53
2021-03-26T21:28
олег мельниченко
владимир путин
пензенская область
политика
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Олега Мельниченко врио губернатора Пензенской области.Документ вступает в силу со дня подписания."Ситуацией вы, конечно, владеете, цифрами владеете, это очевидно. Не отрывались, будучи в Москве, от Пензы, от области. Надеюсь, что вы понимаете уровень ответственности, который ложится на плечи первого лица. Вы готовы к такой работе внутренне?" — сказал Путин в ходе встречи, которая проходила по видеосвязи.Мельниченко подтвердил, что готов."Владимир Владимирович, я внутренне готов, тем более Пензенская область — она для меня не точка на карте. Это регион, где я родился, где я вырос, где живет не одно поколение моей семьи", — сказал он.Мельниченко заявил, что понимает, что работать надо так, чтобы, во-первых, оправдать высокое доверие президента, и что "авторитет с должностью не передается", его надо заслужить. Он добавил, что намерен баллотироваться на этот пост на предстоящих выборах.Глава государства 23 марта подписал указ об освобождении от должности Белозерцева в связи с утратой доверия. После этого областное правительство в соответствии с уставом региона ушло в отставку, но продолжило работать до формирования нового кабмина.Ранее суд арестовал всех фигурантов дела Белозерцева, которого обвиняют во взяточничестве.Всего по делу губернатора задержали шесть человек. Помимо Белозерцева, это глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его жена Евгения Шпигель, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков (их обвиняют в даче взятки), а также водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов (их обвиняют в посредничестве во взяточничестве).По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова не менее 31 миллиона рублей в обмен на поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для региона.
https://ria.ru/20210324/shpigel-1602710649.html
https://ria.ru/20210325/korruptsiya-1602704365.html
https://ria.ru/20210324/narusheniya-1602612135.html
пензенская область
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олег мельниченко, владимир путин, пензенская область, политика
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал указ о назначении сенатора Олега Мельниченко
врио губернатора Пензенской области
.
Документ вступает в силу со дня подписания.
"Ситуацией вы, конечно, владеете, цифрами владеете, это очевидно. Не отрывались, будучи в Москве, от Пензы, от области. Надеюсь, что вы понимаете уровень ответственности, который ложится на плечи первого лица. Вы готовы к такой работе внутренне?" — сказал Путин в ходе встречи, которая проходила по видеосвязи.
Мельниченко подтвердил, что готов.
"Владимир Владимирович, я внутренне готов, тем более Пензенская область — она для меня не точка на карте. Это регион, где я родился, где я вырос, где живет не одно поколение моей семьи", — сказал он.
Мельниченко заявил, что понимает, что работать надо так, чтобы, во-первых, оправдать высокое доверие президента, и что "авторитет с должностью не передается", его надо заслужить. Он добавил, что намерен баллотироваться на этот пост на предстоящих выборах.
Глава государства 23 марта подписал указ об освобождении от должности Белозерцева в связи с утратой доверия. После этого областное правительство в соответствии с уставом региона ушло в отставку, но продолжило работать до формирования нового кабмина.
Ранее суд арестовал всех фигурантов дела Белозерцева, которого обвиняют во взяточничестве.
Всего по делу губернатора задержали шесть человек. Помимо Белозерцева, это глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель,
его жена Евгения Шпигель, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков (их обвиняют в даче взятки), а также водитель представительства правительства Пензенской области
при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов (их обвиняют в посредничестве во взяточничестве).
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова не менее 31 миллиона рублей в обмен на поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для региона.