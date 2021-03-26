Лучшие фото недели: бой в неглиже, "космонавты" на пляже и коза-серфер
Модель на Андалузской неделе моды Code'41 в древнем амфитеатре Италика в Севилье.
Модель на Андалузской неделе моды Code'41 в древнем амфитеатре Италика в Севилье.
Столкновение протестующих с полицейскими во время демонстрации в Стамбуле против выхода Турции из Конвенции по защите прав женщин.
Столкновение протестующих с полицейскими во время демонстрации в Стамбуле против выхода Турции из Конвенции по защите прав женщин.
Пожарные снимают каталинского ара с дерева на Манхэттене в Нью-Йорке.
Туристы смотрят на лаву, стекающую из жерла вулкана Фаградальсфьяль в Исландии.
Туристы смотрят на лаву, стекающую из жерла вулкана Фаградальсфьяль в Исландии.
Участница движения Extinction Rebellion во время акции протеста в Дублине.
Участница движения Extinction Rebellion во время акции протеста в Дублине.
Суэцкий канал, заблокированный контейнеровозом Ever Given.
Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки по тайге.
Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки по тайге.
Президент США Джо Байден споткнулся, поднимаясь по ступеням трапа перед вылетом в Джорджию.
Президент США Джо Байден споткнулся, поднимаясь по ступеням трапа перед вылетом в Джорджию.
Демонстрант катается на скейтборде перед горящей полицейской машиной во время акции протеста против нового законопроекта о полиции в Бристоле.
Демонстрант катается на скейтборде перед горящей полицейской машиной во время акции протеста против нового законопроекта о полиции в Бристоле.
Палестинские дети играют рядом со своим домом в Газе.
Девушки танцуют на крыше автомобиля в дни весенних каникул в Майами-Бич.
Сотрудники парка в китайском городе Хайань ухаживают за растениями.
Супруги гуляют по пляжу Ипанема в Рио-де-Жанейро в костюмах астронавтов. Такое снаряжение они считают лучшей защитой от коронавируса.
Супруги гуляют по пляжу Ипанема в Рио-де-Жанейро в костюмах астронавтов. Такое снаряжение они считают лучшей защитой от коронавируса.
Наводнение в Сиднее.
Артур Бетербиев (Россия) и Адам Дайнес (Германия) в поединке по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе на арене дворца спорта "Мегаспорт" в Москве.
Артур Бетербиев (Россия) и Адам Дайнес (Германия) в поединке по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе на арене дворца спорта "Мегаспорт" в Москве.
Участники акции против карантинных ограничений в швейцарском городе Листаль.
Участники акции против карантинных ограничений в швейцарском городе Листаль.
Дети играют в затопленном районе Икитоса в Перу.
Дети играют в затопленном районе Икитоса в Перу.
Специалист по летучим мышам вызволяет застрявшее в сети животное в университете UPLB в Лос-Баньосе.
Специалист по летучим мышам вызволяет застрявшее в сети животное в университете UPLB в Лос-Баньосе.
Активист на акции протеста против вырубки лесов в Коломбо.
Пожилой палестинец во время столкновений в городе Бейта.
Коза-серфер учит детей не бояться волн в Калифорнии.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров перед началом встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Гуйлине.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров перед началом встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Гуйлине.
Люди любуются цветущей сакурой в одном из скверов Токио.
Люди любуются цветущей сакурой в одном из скверов Токио.
Дистанционно управляемый робот CIRA-03 берет материал для ПЦР-теста в Египте.
Дистанционно управляемый робот CIRA-03 берет материал для ПЦР-теста в Египте.
Люди загорают у стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
Люди загорают у стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
Чемпионат по борьбе в нижнем белье в Лас-Вегасе.
Десятилетняя девочка делает уроки в горах Италии.
Десятилетняя девочка делает уроки в горах Италии.
Девушки фотографируются на пляже в Рио-де-Жанейро.