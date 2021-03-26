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Лучшие фото недели: бой в неглиже, "космонавты" на пляже и коза-серфер
Лучшие фото недели: бой в неглиже, "космонавты" на пляже и коза-серфер
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 26.03.2021
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адам дайнес
коронавирус covid-19
наводнение
нью-йорк
мегаспорт
суэцкий канал
протесты
артур бетербиев
сектор газа
майами-бич
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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адам дайнес, коронавирус covid-19, наводнение, нью-йорк, мегаспорт, суэцкий канал, протесты, артур бетербиев, сектор газа, майами-бич, сергей лавров, джо байден, владимир путин, москва, исландия, калифорния, коломбо, лас-вегас, китай, швейцария, перу, стамбул, сидней, дублин, палестина, афины, севилья, италия, египет, париж, токио, санкт-петербург, мода, вулкан, фото, фото

Лучшие фото недели: бой в неглиже, "космонавты" на пляже и коза-серфер

11:37 26.03.2021 (обновлено: 11:40 26.03.2021)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2021 / CRISTINA QUICLER

Модель на Андалузской неделе моды Code'41 в древнем амфитеатре Италика в Севилье.

Модель во время Андалузской недели моды Code'41 в Амфитеатре Италика в Севилье
1 из 30

Модель на Андалузской неделе моды Code'41 в древнем амфитеатре Италика в Севилье.

© AFP 2021 / CRISTINA QUICLER
© AFP 2021 / BULENT KILIC

Столкновение протестующих с полицейскими во время демонстрации в Стамбуле против выхода Турции из Конвенции по защите прав женщин.

Протестующие женщины сталкиваются с турецкими полицейскими во время демонстрации против выхода Турции из Стамбульской конвенции по защите прав женщин в Стамбуле
2 из 30

Столкновение протестующих с полицейскими во время демонстрации в Стамбуле против выхода Турции из Конвенции по защите прав женщин.

© AFP 2021 / BULENT KILIC
© REUTERS / Bill Swersey

Пожарные снимают каталинского ара с дерева на Манхэттене в Нью-Йорке.

Пожарные снимают каталинского ара с дерева в районе Манхэттена, штат Нью-Йорк, США
3 из 30

Пожарные снимают каталинского ара с дерева на Манхэттене в Нью-Йорке.

© REUTERS / Bill Swersey
© AFP 2021 / JEREMIE RICHARD

Туристы смотрят на лаву, стекающую из жерла вулкана Фаградальсфьяль в Исландии.

Туристы смотрят на лаву, текущую из извергающегося вулкана Фаградальсфьяль в Исландии
4 из 30

Туристы смотрят на лаву, стекающую из жерла вулкана Фаградальсфьяль в Исландии.

© AFP 2021 / JEREMIE RICHARD
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Участница движения Extinction Rebellion во время акции протеста в Дублине.

Член группы Extinction Rebellion во время протеста
5 из 30

Участница движения Extinction Rebellion во время акции протеста в Дублине.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne
© AFP 2021 / Planet Labs

Суэцкий канал, заблокированный контейнеровозом Ever Given.

Суэцкий канал, заблокированный контейнеровозом Ever Given
6 из 30

Суэцкий канал, заблокированный контейнеровозом Ever Given.

© AFP 2021 / Planet Labs
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки по тайге.

Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге
7 из 30

Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки по тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© REUTERS / Carlos Barria

Президент США Джо Байден споткнулся, поднимаясь по ступеням трапа перед вылетом в Джорджию.

Президент США Джо Байден споткнулся, поднимаясь по ступеням трапа перед вылетом в Джорджию
8 из 30

Президент США Джо Байден споткнулся, поднимаясь по ступеням трапа перед вылетом в Джорджию.

© REUTERS / Carlos Barria
© REUTERS / Peter Cziborra

Демонстрант катается на скейтборде перед горящей полицейской машиной во время акции протеста против нового законопроекта о полиции в Бристоле.

Демонстрант катается на скейтборде перед горящей полицейской машиной во время акции протеста против нового законопроекта о полиции, Бристоль, Великобритания
9 из 30

Демонстрант катается на скейтборде перед горящей полицейской машиной во время акции протеста против нового законопроекта о полиции в Бристоле.

© REUTERS / Peter Cziborra
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПочетный караул эвзонов у могилы Неизвестного солдата на площади Синтагма в Афинах.
Почетный караул эвзонов у могилы Неизвестного солдата на площади Синтагма в Афинах
10 из 30
Почетный караул эвзонов у могилы Неизвестного солдата на площади Синтагма в Афинах.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© AFP 2021 / Mohammed Abed

Палестинские дети играют рядом со своим домом в Газе.

Палестинские дети играют рядом в городе Газа
11 из 30

Палестинские дети играют рядом со своим домом в Газе.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
© REUTERS / Marco Bello

Девушки танцуют на крыше автомобиля в дни весенних каникул в Майами-Бич.

Девушки танцуют на крыше автомобиля во время весенних каникул в Майами-Бич
12 из 30

Девушки танцуют на крыше автомобиля в дни весенних каникул в Майами-Бич.

© REUTERS / Marco Bello
© AFP 2021 / STR

Сотрудники парка в китайском городе Хайань ухаживают за растениями.

Рабочие ухаживают за растениями в парке китайского города Хайань
13 из 30

Сотрудники парка в китайском городе Хайань ухаживают за растениями.

© AFP 2021 / STR
© AP Photo / Bruna Prado

Супруги гуляют по пляжу Ипанема в Рио-де-Жанейро в костюмах астронавтов. Такое снаряжение они считают лучшей защитой от коронавируса.

Люди в костюмах космонавтов гуляют по пляжу Ипанема в Рио-де-Жанейро
14 из 30

Супруги гуляют по пляжу Ипанема в Рио-де-Жанейро в костюмах астронавтов. Такое снаряжение они считают лучшей защитой от коронавируса.

© AP Photo / Bruna Prado
© AFP 2021 / Lukas Coch

Наводнение в Сиднее.

Наводнение в Сиднее
15 из 30

Наводнение в Сиднее.

© AFP 2021 / Lukas Coch
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Артур Бетербиев (Россия) и Адам Дайнес (Германия) в поединке по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе на арене дворца спорта "Мегаспорт" в Москве.

Артур Бетербиев (Россия) и Адам Дайнес (Германия) в поединке по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе на арене дворца спорта Мегаспорт в Москве
16 из 30

Артур Бетербиев (Россия) и Адам Дайнес (Германия) в поединке по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе на арене дворца спорта "Мегаспорт" в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© AFP 2021 / Stefan Wermuth

Участники акции против карантинных ограничений в швейцарском городе Листаль.

Участники акции против карантинных ограничений в швейцарском городе Листаль
17 из 30

Участники акции против карантинных ограничений в швейцарском городе Листаль.

© AFP 2021 / Stefan Wermuth
© AP Photo / Rodrigo Abd

Дети играют в затопленном районе Икитоса в Перу.

Мальчики играют в затопленном районе Икитоса в Перу
18 из 30

Дети играют в затопленном районе Икитоса в Перу.

© AP Photo / Rodrigo Abd
© REUTERS / Eloisa Lopez

Специалист по летучим мышам вызволяет застрявшее в сети животное в университете UPLB в Лос-Баньосе.

Специалист по летучим мышам вытаскивает застрявшую в сети летучую мышь в университете UPLB в Лос-Баньосе
19 из 30

Специалист по летучим мышам вызволяет застрявшее в сети животное в университете UPLB в Лос-Баньосе.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© REUTERS / Dinuka Liyanawatte

Активист на акции протеста против вырубки лесов в Коломбо.

Активист во время акции протеста против вырубки лесов в Коломбо
20 из 30

Активист на акции протеста против вырубки лесов в Коломбо.

© REUTERS / Dinuka Liyanawatte
© AFP 2021 / Jaafar Ashtiyeh

Пожилой палестинец во время столкновений в городе Бейта.

Пожилой палестинский мужчина во время столкновений в городе Бейта
21 из 30

Пожилой палестинец во время столкновений в городе Бейта.

© AFP 2021 / Jaafar Ashtiyeh
© REUTERS / Mike Blake

Коза-серфер учит детей не бояться волн в Калифорнии.

Коза-серфер учит детей не бояться волн на побережье Калифорнии
22 из 30

Коза-серфер учит детей не бояться волн в Калифорнии.

© REUTERS / Mike Blake
© AFP 2021 / Anne-Christine PoujoulatПлюшевые медведи за столиками закрытого ресторана в Париже.
Плюшевые медведи за столиками закрытого ресторана в Париже
23 из 30
Плюшевые медведи за столиками закрытого ресторана в Париже.
© AFP 2021 / Anne-Christine Poujoulat
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров перед началом встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Гуйлине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Гуйлине
24 из 30

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров перед началом встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Гуйлине.

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанк

Люди любуются цветущей сакурой в одном из скверов Токио.

Цветение сакуры в Японии
25 из 30

Люди любуются цветущей сакурой в одном из скверов Токио.

© РИА Новости / Юки Ивамура
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© AFP 2021 / Khaled Desouki

Дистанционно управляемый робот CIRA-03 берет материал для ПЦР-теста в Египте.

Забор материала для теста ПЦР дистанционно управляемым роботом CIRA-03 в Египте
26 из 30

Дистанционно управляемый робот CIRA-03 берет материал для ПЦР-теста в Египте.

© AFP 2021 / Khaled Desouki
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Люди загорают у стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Люди загорают у стены Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
27 из 30

Люди загорают у стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© AFP 2021 / Getty Images/Ethan Miller

Чемпионат по борьбе в нижнем белье в Лас-Вегасе.

Чемпионат по борьбе в нижнем белье в Лас-Вегасе, штат Невада
28 из 30

Чемпионат по борьбе в нижнем белье в Лас-Вегасе.

© AFP 2021 / Getty Images/Ethan Miller
© REUTERS / Val di Sole press office/Val di Sole press office

Десятилетняя девочка делает уроки в горах Италии.

Десятилетняя девочка делает уроки в окружении стада коз в горах Италии
29 из 30

Десятилетняя девочка делает уроки в горах Италии.

© REUTERS / Val di Sole press office/Val di Sole press office
© REUTERS / Ricardo Moraes

Девушки фотографируются на пляже в Рио-де-Жанейро.

Девушки фотографируются на пляже в Рио-де-Жанейро, Бразилия
30 из 30

Девушки фотографируются на пляже в Рио-де-Жанейро.

© REUTERS / Ricardo Moraes
 
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