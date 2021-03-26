https://ria.ru/20210326/dogovor-1602919165.html
Путин внес на ратификацию договор о военном сотрудничестве с Казахстаном
Путин внес на ратификацию договор о военном сотрудничестве с Казахстаном
Президент РФ Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве, документ опубликован в электронной базе... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T09:16
2021-03-26T09:16
2021-03-26T09:16
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госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Документом предусматривается ратификация договора между РФ и Казахстаном о военном сотрудничестве, который был подписан в Нур-Султане 16 октября 2020 года.Уточняется, что договор подписан в связи с утратой актуальности отдельных положений аналогичного документа от 28 марта 1994 года.В документе прописываются "международно-правовые основы, регулирующие выполнение мероприятий военного сотрудничества между Россией и Казахстаном и формы их реализации"."Уполномоченными органами Сторон по реализации Договора являются министерство обороны Российской Федерации и министерство обороны Республики Казахстан", - уточняется в пояснительной записке к документу.
https://ria.ru/20200926/baykonur-1577813914.html
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россия, нур-султан, госдума рф, владимир путин, казахстан, в мире