https://ria.ru/20210326/bezdudnyy-1602837340.html

Юрий Бездудный: экономические критерии не работают, если речь о людях

Юрий Бездудный: экономические критерии не работают, если речь о людях

Ненецкий округ в ближайшем будущем ждет реализация крупных нефтегазовых проектов с инвестициями на сотни миллиардов рублей, однако власти региона считают, что... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T11:00

2021-03-26T11:00

2021-03-26T11:00

юрий бездудный

ненецкий автономный округ

арктика

нарьян-мар

интервью

интервью - авторы

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Ненецкий округ в ближайшем будущем ждет реализация крупных нефтегазовых проектов с инвестициями на сотни миллиардов рублей, однако власти региона считают, что каждый проект нужно оценивать с точки зрения пользы для каждого жителя. О том, почему на Крайнем Севере не работают стандартные экономические нормативы, чего ждут люди "в отдаленке", почему за вакциной от коронавируса выстраиваются очереди, а также о том, что ловить рыбу на Севере лучше, чем в средней полосе, в интервью РИА Новости рассказал губернатор НАО Юрий Бездудный. Беседовала Анастасия Яконюк.– Юрий Васильевич, расскажите, пожалуйста, как проходит в округе вакцинация от коронавирусной инфекции: какие существуют сложности, связанные со спецификой округа, как население относится к прививочной кампании?– Для начала я должен отметить, что эпидемиологическая ситуация в Ненецком округе в целом отличается от ситуации в центре России. Когда регистрировался пик в крупных российских городах, у нас вообще не было больных. Спустя некоторое время эта волна пришла и к нам, а вот когда в крупных городах статистика заболеваемости пошла на спад, у нас как раз был пик.Наши основные опасения были связаны с тем, что этот вирус может проникнуть в отдаленные населенные пункты, где нет крупных стационаров. Ведь оказание помощи в отдалении гораздо сложнее, чем в городе. Если человек заболевает в тяжелой форме, ему требуется помощь санавиации. Мы все делали для того, чтобы в самом начале пандемии не пустить вирус на свою территорию, а потом не дать ему распространиться.Как известно, у нашего округа есть свои особенности: летом основной транспорт – водный и воздушный, а зимой, когда устанавливаются низкие температуры, оборудуются зимники. И вот как только они появились, по ним вирус попал в населенные пункты. Могу сказать, что сейчас в целом ситуация достаточно стабильна.В силу того, что мы оперируем малыми цифрами, у нас может быть несколько дней нулевой прирост заразившихся, а потом мы проводим масштабное тестирование, и вдруг появятся пять заболевших. Но это не десятки и не сотни человек, наверное, любой другой субъект может позавидовать таким цифрам. Сейчас у нас идет период активной вакцинации – как и вся страна, мы в декабре запустили этот процесс, получили необходимое количество доз.И вот еще одна наша особенность – нам пришлось начать вакцинацию с жителей Нарьян-Мара и поселка Искателей. А чтобы доставить вакцину в удаленные населенные пункты, нужны были термобоксы – вакцина перевозится только в них. Поначалу у нас был только один такой контейнер, но мы закупили необходимое их количество, и теперь развозим вакцину по всем населенным пунктам.Я сам участвовал в санитарном отряде, который работал в поселке Ома. Запись жителей на прививку провели накануне – в списке было 50 человек, мы взяли 135 доз вакцины и привили всех. Люди выстроились в очередь – причем, это жители всех возрастов! В сельских населенных пунктах, особенно в удаленных, люди осознают важность вакцинации как никто другой. Там тех, кто критикует прививки, гораздо меньше, чем в больших городах – жители таких территорий понимают, что если они заболеют, и течение болезни окажется тяжелым, то помочь им в отдаленном населенном пункте гораздо сложнее.– Пандемия оказала серьезное влияние на экономику многих регионов, но у вас появились планы по крупным инвестиционным проектами на сотни миллиардов рублей, и эти проекты снова связаны с добычей ресурсов – нефти и газа, отраслью, которая является основой бюджета округа. Что они вам дадут?– Я должен сказать, что мы заинтересованы в том, чтобы развивались абсолютно любые инвестпроекты. Если еще они диверсифицируют нашу экономику, это замечательно. Но в сегодняшних условиях быть излишне разборчивыми не совсем правильно. Сегодня мы говорим, прежде всего, о двух перспективных проектах со сроком реализации в несколько лет – уже тогда мы увидим результат.Первый проект развивает компания "Русхим" – она намерена разрабатывать Кумжинское и Коровинское газовые месторождения. По проекту предполагается добывать газ, транспортировать по трубопроводу длиной 290 километров в сторону поселка Индига. Группа "Русхима" взяла с портала инвестпроектов участок земли, там будет расположен крупный промышленный объект – газохимический комплекс, который будет перерабатывать газ в метанол. Будет построен современный вахтовый городок на 800 человек.Проект состоит из трех составляющих: освоение месторождения, транспортировка газа и его переработка. По бизнес-плану, даже тот объем, который комплекс будет перерабатывать, далеко не покрывает имеющиеся на сегодняшний день потребности.Мы ожидаем, что проект окажется эффективным. Наши партнеры заявили инвестиции в 213 миллиардов рублей. Но для нас важно не количество нулей, а что все эти вложения дают нашим жителям. Прежде всего, это поступление налогов в окружной бюджет: одно из условий, которое мы поставили перед компанией – она должна быть зарегистрирована в нашем регионе. Аналогичное требование выдвинуто и субподрядчикам – чтобы свои подразделения они тоже здесь зарегистрировали.Второе условие – приоритетный прием на работу местных жителей. Конечно, у нас найдутся не все специалисты, но здесь есть множество рабочих специальностей, которые могут быть востребованы при строительстве. Это в том числе решает проблему имеющейся безработицы, с которой мы боремся – проводим переобучение, а для данного проекта мы готовы переориентировать наш колледж для подготовки специалистов, которые потребуются.Еще один очень важный вопрос. Наш округ богат природными ресурсами, но главное богатство – это уникальная природа Арктики. И какой бы проект мы не реализовывали в округе, важно, чтобы он не нарушил экологический баланс. Это тоже одно из условий, которые мы ставим перед всеми инвесторами, – независимая экспертиза, общественный контроль.Кроме того, в районе, где планируется строительство, ведется традиционная деятельность – оленеводство. Мы требуем от инвесторов, чтобы они согласовывали все свои планы с теми, кто привык жить на этой земле, вести хозяйство, – интересы семейно-родовых общин ни в коем случае не должны пострадать. – В последние годы озвучиваются планы по строительству незамерзающего порта в Индиге. Как эти планы соотносятся со строительством газохимического комплекса и проектом "Русхима"?– Понятно, что самой Индиге метанол не нужен, и здесь возникает тема строительства глубоководного незамерзающего порта, поскольку метанол нужно отправлять, в мире на него спрос растет. Получается, что один проект тянет за собой другой. Что касается строительства порта, могу сказать, что изыскания сейчас заканчиваются, ожидается переход в стадию проектирования. И поскольку эти два проекта синхронизируются, по мере того, как будет реализовываться проект "Русхима", будет двигаться и проект строительства порта.– Вы упомянули еще один крупный инвестиционный проект, расскажите немного об этих планах.– Второй инвестиционный проект – совместное предприятие "Газпрома" и "Лукойла". Это тоже освоение месторождений с большими запасами – Ванейвисского и Лаявожского участков недр. Это уникальный проект, который позволит Ненецкому округу в будущем войти в газотранспортную систему страны.На первом этапе идет регистрация совместного предприятия. Условия все те же: регистрация в округе – это уже сделано, зарегистрировано совместное предприятие, остальные условия – привлечение трудовых ресурсов из региона, экологическая безопасность, бережное отношение к коренным малочисленным народам. По этому проекту заявлено 200 миллиардов инвестиций, сейчас начинается стадия проектирования.– Вы подчеркиваете важность экологической составляющей всех проектов. Ваш регион особенный с точки зрения инфраструктуры – здесь ведется разработка множества месторождений, кроме того, климатические условия таковы, что любая авария может привести к катастрофе. Можно ли этого избежать, ведь и у вас в прошлом году происходили, например, утечки?– Да у нас были инциденты, я бы даже их не назвал авариями. Мы научились оперативно отслеживать ситуацию и отрабатывать возникающие проблемы с недропользователями. Те инциденты, которые случились в прошлом году, были устранены очень оперативно – компании сами были заинтересованы как можно быстрее ликвидировать ущерб, который, впрочем, был незначительный. Здесь я должен отметить, что компании нас слышат, понимают нашу требовательность, и оперативно все отрабатывают.– Некоторое время назад один из российских сенаторов высказал свою точку зрения относительно развития арктических территорий. По его мнению, строить новые города в Арктике с полноценной инфраструктурой бессмысленно, более рационально использовать вахтовый метод. Согласны ли вы с этой позицией? Ведь в вашем округе большое количество небольших населенных пунктов на отдаленных территориях.– Если вы спросите жителей этих, самых маленьких населенных пунктов, хотят ли они переезжать, они вам скажут: "нас все устраивает, создайте нам условия для жизни здесь". И это справедливое требование. Нарьян-Мару в марте исполнилось 86 лет. По меркам человека – возраст зрелый, а для города это очень мало. Он был свидетелем расцвета геологоразведки, нефтедобычи, когда все сюда ехали за романтикой Крайнего Севера со всех уголков Советского Союза, так что наш край – многонациональный.Сегодня многие не хотят переезжать – они родились и прожили тут жизнь. И мы обязаны создать нормальные условия жизни во всех населенных пунктах: здравоохранение, школа, детский сад, дом культуры. Это нормальный запрос жителей.Мы привыкли все измерять экономическими критериями, но здесь они вообще не работают! Есть населенные пункты очень удаленные, где 200-300 жителей, туда нет дорог, и построить в этих условиях все необходимые объекты с точки зрения прагматической запредельно дорого. И с точки зрения экономики было бы логично найти другое решение. Но речь ведь идет о людях! И они именно там хотят жить в нормальных условиях.Конечно, когда наши проекты анализируют в Минэке и подходят к их оценке с обычными стандартами и нормативами, бывает сложно объяснить необходимость огромных затрат для небольшой численности населения. Да, есть вахтовые поселки, где люди просто работают. Но там, где люди хотят просто жить, надо создавать условия. И это задача властей.– Отсутствие дорог осложняет и без того непростые условия жизни в НАО. Первая крупная трасса – Нарьян-Мар-Усинск строится уже много лет. Соблюдаются ли сроки, когда дорога будет готова?– Эта дорога строится уже 30 лет. Если бы мы рассчитывали только на то финансирование, которое получили первоначально, мы бы ее построили только к 2030 году. У нас выросло поколение людей, которое мечтало проехать по этой дороге, у них уже и дети выросли. А сейчас темпы строительства таковы, что к 2024 году мы эту дорогу закончим. Темпы очень высокие, я недавно сам в этом убедился на месте. Сначала проехали по зимнику, а потом по участку, который уже построили. Небо и земля! Мы постоянно зависим от зимника, от капризов погоды. Чтобы зимник "встал", нужна снежная и морозная зима. В прошлом году она была снежная, но не морозная, в этом – наоборот. По зимнику тяжело ехать – это ледяная дорога по тундре. Любые изменения погоды – и зимник надо закрывать. В этом сезоне он открылся довольно поздно из-за того, что не было снега.Дорога позволит соединить нас с большой землей, это даст транспортную доступность людям и товарам. У нас завозится больше товаров, когда заканчивается навигация, и потом все ждут зимник. По нему фуры везут свежие продукты. Чтобы не зависеть от природы, дорога – это спасение. Нам выделили дополнительно 5,5 миллиарда из федерального бюджета, и это позволяет нам быть уверенными, что мы сможем увеличить темпы строительства.– В конце прошлого года в НАО, как и в других российских регионах заработал центр управления регионом, который позволяет отслеживать запросы жителей. Какие основные проблемы волнуют жителей округа?– В этом смысле мы не уникальный регион. Основной запрос у жителей сейчас связан с эпидемией коронавируса, с ограничительными мерами. Много вопросов о том, как пройти тестирование, как записаться на вакцинацию. Мы сейчас понемногу снимаем ограничительные меры, чтобы жителям в том числе добавить оптимизма.Люди настолько устали от всего – контроля в аэропорту и остального. Мы разрешили присутствие гостей в ЗАГСе. Мы снимаем ограничения постепенно и осторожно, поэтому много вопросов по этой теме. Есть жалобы на работу системы ЖКХ и работу коммунальных служб.ЦУР собирает из социальных сетей ту информацию, которая прежде по каким-то причинам не доходила. Это как лакмусовая бумажка, сигнал нам, чтобы разрешить проблемы. Так что уже есть понимание, что благодаря центру управления регионом мы многие проблемы сможем решить.– Агентство РИА Новости практически каждую неделю публикует рейтинги, которые дают представление о ситуации в регионах по тем или иным показателям: в основном они свидетельствуют о качестве жизни в разных частях страны. Так вот Ненецкий округ оказывается всегда на верхних строчках рейтинга качества жизни – в частности, по уровню зарплат, возможности жителей брать ипотеку, покупать квартиры и машины и так далее. Насколько эти рейтинги отражают реальную картину?– Я думаю, что это в первую очередь связано с эффектом "малых цифр". Есть показатель бюджетной обеспеченности на душу населения, здесь мы всегда в лидерах по этой причине. Кроме того, у нас средняя зарплата почти 92 тысячи рублей. Да, по меркам других субъектов она высокая. Но когда мне говорят, мол, вон у вас какая высокая зарплата, мне хочется ответить – а вы приезжайте и поживите у нас на эту зарплату.Я вас уверяю – в целом жить здесь дороже, чем в регионах средней полосы. Естественно, чтобы люди нормально жили, у них должна быть высокая зарплата. Самолеты сюда не летают, дорог практически нет, квартплата высокая, продукты недешевые и так далее. Кроме того, условия жизни здесь отнюдь не простые – полярная ночь и полярный день, суровый климат – все это сказывается, в том числе, на здоровье человека.– Вы сами живете здесь уже два года, в должности главы региона – с сентября. Привыкли к иному ритму жизни, своему губернаторскому статусу?– Да, жизнь здесь совсем другая. Что касается моего статуса, у меня по-прежнему нет машины с мигалкой, охраны, я хожу на работу пешком, могу себе позволить гулять, очень люблю центр Нарьян-Мара, он очень нарядный. Я полюбил оленину и местную дикую рыбу. С удовольствием рыбачу, для меня это драйв. Скажу вам честно, рыбалка здесь и в центре России – несравнимые вещи!

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https://ria.ru/20201225/utechka-1590988472.html

https://realty.ria.ru/20200924/dorogi-1577689921.html

https://ria.ru/20210215/kachestvo-zhizni-1597462656.html

https://ria.ru/20210110/gubernator-1592482377.html

ненецкий автономный округ

арктика

нарьян-мар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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