https://ria.ru/20210326/bayden-1603060039.html
Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит по климату
Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит по климату
Президент США Джо Байден пригласил своих коллег из России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина принять участие в переговорах по климату, передает Associated... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-26T21:53
2021-03-26T21:53
2021-03-27T00:22
дмитрий песков
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си цзиньпин
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владимир путин
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден пригласил своих коллег из России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина принять участие в переговорах по климату, передает Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц.Детали саммита пока неизвестны. Как отмечает агентство, речь идет о первых крупномасштабных переговорах высокого уровня по этой тематике с момента вступления Байдена в должность президента."Список включает в себя ключевых игроков, предполагается проведение трудных и важных переговоров. С учетом того, насколько важен вопрос климата для всего мира, мы должны быть готовы обсуждать его на высоком уровне", — сказал чиновник, знакомый с деталями подготовки переговоров.Как заявил сам Байден, он еще не обсуждал этот вопрос с Путиным и Си Цзиньпином."Еще нет, однако они знают, что приглашены", — приводит слова американского лидера пресс-пул Белого дома.США планируют провести международный саммит, посвященный проблемам климата, 22-23 апреля в онлайн-формате. Как ранее сообщали американские власти, мероприятие будет посвящено вопросам консолидации международных усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 марта заявлял, что в Кремле не получали предложений по поводу участия Путина в этой встрече.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, сша, китай, в мире, си цзиньпин, джо байден, владимир путин
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
Президент США Джо Байден
пригласил своих коллег из России и Китая Владимира Путина
и Си Цзиньпина
принять участие в переговорах по климату, передает Associated Press
со ссылкой на неназванных официальных лиц.
Детали саммита пока неизвестны. Как отмечает агентство, речь идет о первых крупномасштабных переговорах высокого уровня по этой тематике с момента вступления Байдена в должность президента.
"Список включает в себя ключевых игроков, предполагается проведение трудных и важных переговоров. С учетом того, насколько важен вопрос климата для всего мира, мы должны быть готовы обсуждать его на высоком уровне", — сказал чиновник, знакомый с деталями подготовки переговоров.
Как заявил сам Байден, он еще не обсуждал этот вопрос с Путиным и Си Цзиньпином.
"Еще нет, однако они знают, что приглашены", — приводит слова американского лидера пресс-пул Белого дома.
США
планируют провести международный саммит, посвященный проблемам климата, 22-23 апреля в онлайн-формате. Как ранее сообщали американские власти, мероприятие будет посвящено вопросам консолидации международных усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
11 марта заявлял, что в Кремле не получали предложений по поводу участия Путина в этой встрече.