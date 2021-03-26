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Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит по климату
Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит по климату
Президент США Джо Байден пригласил своих коллег из России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина принять участие в переговорах по климату, передает Associated... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-26T21:53
2021-03-27T00:22
дмитрий песков
сша
китай
в мире
си цзиньпин
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден пригласил своих коллег из России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина принять участие в переговорах по климату, передает Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц.Детали саммита пока неизвестны. Как отмечает агентство, речь идет о первых крупномасштабных переговорах высокого уровня по этой тематике с момента вступления Байдена в должность президента."Список включает в себя ключевых игроков, предполагается проведение трудных и важных переговоров. С учетом того, насколько важен вопрос климата для всего мира, мы должны быть готовы обсуждать его на высоком уровне", — сказал чиновник, знакомый с деталями подготовки переговоров.Как заявил сам Байден, он еще не обсуждал этот вопрос с Путиным и Си Цзиньпином."Еще нет, однако они знают, что приглашены", — приводит слова американского лидера пресс-пул Белого дома.США планируют провести международный саммит, посвященный проблемам климата, 22-23 апреля в онлайн-формате. Как ранее сообщали американские власти, мероприятие будет посвящено вопросам консолидации международных усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 марта заявлял, что в Кремле не получали предложений по поводу участия Путина в этой встрече.
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дмитрий песков, сша, китай, в мире, си цзиньпин, джо байден, владимир путин

Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит по климату

21:53 26.03.2021 (обновлено: 00:22 27.03.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден пригласил своих коллег из России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина принять участие в переговорах по климату, передает Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц.
Детали саммита пока неизвестны. Как отмечает агентство, речь идет о первых крупномасштабных переговорах высокого уровня по этой тематике с момента вступления Байдена в должность президента.
"Список включает в себя ключевых игроков, предполагается проведение трудных и важных переговоров. С учетом того, насколько важен вопрос климата для всего мира, мы должны быть готовы обсуждать его на высоком уровне", — сказал чиновник, знакомый с деталями подготовки переговоров.
Как заявил сам Байден, он еще не обсуждал этот вопрос с Путиным и Си Цзиньпином.
"Еще нет, однако они знают, что приглашены", — приводит слова американского лидера пресс-пул Белого дома.
США планируют провести международный саммит, посвященный проблемам климата, 22-23 апреля в онлайн-формате. Как ранее сообщали американские власти, мероприятие будет посвящено вопросам консолидации международных усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 марта заявлял, что в Кремле не получали предложений по поводу участия Путина в этой встрече.
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Дмитрий ПесковСШАКитайВ миреСи ЦзиньпинДжо БайденВладимир Путин
 
 
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