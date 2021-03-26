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https://ria.ru/20210326/bayden-1602971540.html
В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине и Си Цзиньпине
В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине и Си Цзиньпине
В США неверно толкуют взгляды президента России Владимира Путина на демократию, называя его автократом, каждая страна имеет ту систему, которая наиболее... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T13:46
2021-03-26T14:08
си цзиньпин
джо байден
дмитрий песков
великобритания
франция
сша
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В США неверно толкуют взгляды президента России Владимира Путина на демократию, называя его автократом, каждая страна имеет ту систему, которая наиболее отвечает национальному укладу, навязывать кому-либо систему устройства недопустимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во время своей первой публичной пресс-конференции в четверг президент США Джо Байден назвал Си Цзиньпина одним из тех, кто, подобно президенту России Путину, думает, что "автократия – это будущий тренд", а демократия не работает в новом мире."Ошибка заключается в том, что если какая-то страна не соответствует американским параметрам, в Америке ее называют разными словами, в том числе автократия или еще как-то. Это не так. Каждая страна имеет ту демократию, которая является системой, наиболее отвечающей национальным устоям, истории этой страны и нынешнему укладу", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, верно ли Байден оценивает политические взгляды Путина.Представитель Кремля подчеркнул, что Россия всегда с уважением относилась и будет относиться к такому укладу каждой из стран. Пескова попросили уточнить, если ли в таком случае, по мнению Путина, в мире недемократические страны или все страны по-своему демократические."Каждая страна является той страной, которой ее определяет народ этой страны. И навязывать какой-либо стране систему устройства, политическую систему, иную систему - вот это является недопустимым. Это, собственно, российское мировоззрение на международные дела", - ответил пресс-секретарь президента РФ.По его словам, есть целые группы стран, которые, напротив, считают обязательным процессом такую "насильственную демократизацию всего мира". "При этом они не хотят видеть, что во всех странах то, что они называют демократией, это совершенно разные системы. Это разные системы и в США, и в Великобритании, и во Франции, и в Германии, и в Нидерландах", - добавил он.Однако Песков отказался уточнить, есть ли какая-то страна, которую президент РФ не считает демократической, и не стал называть конкретные примеры. "Я не буду отвечать на этот вопрос. Вы знаете, столько выступлений, заявлений Путина на этот счет, просто давайте вы их почитаете. Все это на президентском сайте есть", - отметил представитель Кремля.
https://ria.ru/20210326/bayden-1602966663.html
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си цзиньпин, джо байден, дмитрий песков, великобритания, франция, сша, в мире

В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине и Си Цзиньпине

13:46 26.03.2021 (обновлено: 14:08 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В США неверно толкуют взгляды президента России Владимира Путина на демократию, называя его автократом, каждая страна имеет ту систему, которая наиболее отвечает национальному укладу, навязывать кому-либо систему устройства недопустимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во время своей первой публичной пресс-конференции в четверг президент США Джо Байден назвал Си Цзиньпина одним из тех, кто, подобно президенту России Путину, думает, что "автократия – это будущий тренд", а демократия не работает в новом мире.
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"Ошибка заключается в том, что если какая-то страна не соответствует американским параметрам, в Америке ее называют разными словами, в том числе автократия или еще как-то. Это не так. Каждая страна имеет ту демократию, которая является системой, наиболее отвечающей национальным устоям, истории этой страны и нынешнему укладу", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, верно ли Байден оценивает политические взгляды Путина.
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия всегда с уважением относилась и будет относиться к такому укладу каждой из стран. Пескова попросили уточнить, если ли в таком случае, по мнению Путина, в мире недемократические страны или все страны по-своему демократические.
"Каждая страна является той страной, которой ее определяет народ этой страны. И навязывать какой-либо стране систему устройства, политическую систему, иную систему - вот это является недопустимым. Это, собственно, российское мировоззрение на международные дела", - ответил пресс-секретарь президента РФ.
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По его словам, есть целые группы стран, которые, напротив, считают обязательным процессом такую "насильственную демократизацию всего мира". "При этом они не хотят видеть, что во всех странах то, что они называют демократией, это совершенно разные системы. Это разные системы и в США, и в Великобритании, и во Франции, и в Германии, и в Нидерландах", - добавил он.
Однако Песков отказался уточнить, есть ли какая-то страна, которую президент РФ не считает демократической, и не стал называть конкретные примеры. "Я не буду отвечать на этот вопрос. Вы знаете, столько выступлений, заявлений Путина на этот счет, просто давайте вы их почитаете. Все это на президентском сайте есть", - отметил представитель Кремля.
 
Си ЦзиньпинДжо БайденДмитрий ПесковВеликобританияФранцияСШАВ мире
 
 
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