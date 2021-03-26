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https://ria.ru/20210326/alekseev-1603021810.html
Умер художник Никита Алексеев
Умер художник Никита Алексеев
На 69-м году после продолжительной болезни ушел из жизни художник, куратор Никита Алексеев. Об этом у себя в Фейсбуке сообщил галерист Марат Гельман. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T17:53
2021-03-26T17:53
культура
новости культуры
московский музей современного искусства
русский музей
марат гельман
франция
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. На 69-м году после продолжительной болезни ушел из жизни художник, куратор Никита Алексеев. Об этом у себя в Фейсбуке сообщил галерист Марат Гельман.Номинант Премии Кандинского (2010), Алексеев был видной фигурой на московской арт-сцене. Его работы хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее, Московском музее современного искусства и частных собраниях. В 1976–1983 годах он входил в состав основанной Андреем Монастырским группы "Коллективные действия". В 1982 году создал в своей однокомнатной квартире галерею "Аптарт", поддерживающую творчество молодых художников.С середины 80-х начинает использовать вместо традиционного холста простую столовую клеенку, которую тогда в СССР производили на тканой основе. Благодаря новому материалу некоторые работы этой серии Алексеева достигали 4 метров в длину.После отъезда во Францию и нескольких лет в эмиграции в 1990-х годах Алексеев вернулся в Россию. Курировал выставки современного искусства, а с 1996 по 2004 год возглавлял отдел культуры еженедельника "Иностранец".
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новости культуры, московский музей современного искусства, русский музей, марат гельман, франция, ссср

Умер художник Никита Алексеев

17:53 26.03.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Андрей Романенко / Художник Никита Алексеев
Художник Никита Алексеев - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
CC BY-SA 3.0 / Андрей Романенко /
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. На 69-м году после продолжительной болезни ушел из жизни художник, куратор Никита Алексеев. Об этом у себя в Фейсбуке сообщил галерист Марат Гельман.
Номинант Премии Кандинского (2010), Алексеев был видной фигурой на московской арт-сцене. Его работы хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее, Московском музее современного искусства и частных собраниях.
В 1976–1983 годах он входил в состав основанной Андреем Монастырским группы "Коллективные действия". В 1982 году создал в своей однокомнатной квартире галерею "Аптарт", поддерживающую творчество молодых художников.
С середины 80-х начинает использовать вместо традиционного холста простую столовую клеенку, которую тогда в СССР производили на тканой основе. Благодаря новому материалу некоторые работы этой серии Алексеева достигали 4 метров в длину.
© Фото : Игорь Макаревич, предоставлено группой "Колективные действия"Арт-группа "Коллективные действия". Фото Игоря Макаревича с акции "М" (Золотой шар и Серебряные крылья "Коллективных Действий"). 1983 год.
Арт-группа Коллективные действия. 1983 год
1 из 5
Арт-группа "Коллективные действия". Фото Игоря Макаревича с акции "М" (Золотой шар и Серебряные крылья "Коллективных Действий"). 1983 год.
© Фото : Игорь Макаревич, предоставлено группой "Колективные действия"
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы СофииХудожник Никита Алексеев, перформанс "Шум" (Noise), 1978
Художник Никита Алексеев, перформанс Шум (Noise), 1978
2 из 5
Художник Никита Алексеев, перформанс "Шум" (Noise), 1978
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы Софии
© Фото : предоставлено Галереей на ВспольномНикита Алексеев. Серия "Ballet Fabriano". Бумага, каранлаш, 2006
Никита Алексеев. Серия Ballet Fabriano
3 из 5
Никита Алексеев. Серия "Ballet Fabriano". Бумага, каранлаш, 2006
© Фото : предоставлено Галереей на Вспольном
© Фото : предоставлено Галереей на ВспольномНикита Алексеев. Серия "Посвящается Олегу Яковлеву". Заяц. (Пусть колесо крутится). Бумага, гуашь. 2007
Никита Алексеев. Серия Посвящается Олегу Яковлеву
4 из 5
Никита Алексеев. Серия "Посвящается Олегу Яковлеву". Заяц. (Пусть колесо крутится). Бумага, гуашь. 2007
© Фото : предоставлено Галереей на Вспольном
© Фото : предоставлено Галереей на ВспольномНикита Алексеев. Серия "Посвящается Олегу Яковлеву". Клубника. (Джалалдин руми поет). Бумага, гуашь. 2007
Никита Алексеев. Серия Посвящается Олегу Яковлеву
5 из 5
Никита Алексеев. Серия "Посвящается Олегу Яковлеву". Клубника. (Джалалдин руми поет). Бумага, гуашь. 2007
© Фото : предоставлено Галереей на Вспольном
1 из 5
Арт-группа "Коллективные действия". Фото Игоря Макаревича с акции "М" (Золотой шар и Серебряные крылья "Коллективных Действий"). 1983 год.
© Фото : Игорь Макаревич, предоставлено группой "Колективные действия"
2 из 5
Художник Никита Алексеев, перформанс "Шум" (Noise), 1978
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы Софии
3 из 5
Никита Алексеев. Серия "Ballet Fabriano". Бумага, каранлаш, 2006
© Фото : предоставлено Галереей на Вспольном
4 из 5
Никита Алексеев. Серия "Посвящается Олегу Яковлеву". Заяц. (Пусть колесо крутится). Бумага, гуашь. 2007
© Фото : предоставлено Галереей на Вспольном
5 из 5
Никита Алексеев. Серия "Посвящается Олегу Яковлеву". Клубника. (Джалалдин руми поет). Бумага, гуашь. 2007
© Фото : предоставлено Галереей на Вспольном
После отъезда во Францию и нескольких лет в эмиграции в 1990-х годах Алексеев вернулся в Россию. Курировал выставки современного искусства, а с 1996 по 2004 год возглавлял отдел культуры еженедельника "Иностранец".
Выставка Ненавсегда. 1968-1985 в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля 2020, 08:00Культура
Третьяковка вышла из карантина! Новая выставка — "НЕНАВСЕГДА"
 
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