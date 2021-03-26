https://ria.ru/20210326/alekseev-1603021810.html

Умер художник Никита Алексеев

Умер художник Никита Алексеев

На 69-м году после продолжительной болезни ушел из жизни художник, куратор Никита Алексеев. Об этом у себя в Фейсбуке сообщил галерист Марат Гельман. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T17:53

2021-03-26T17:53

2021-03-26T17:53

культура

новости культуры

московский музей современного искусства

русский музей

марат гельман

франция

ссср

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. На 69-м году после продолжительной болезни ушел из жизни художник, куратор Никита Алексеев. Об этом у себя в Фейсбуке сообщил галерист Марат Гельман.Номинант Премии Кандинского (2010), Алексеев был видной фигурой на московской арт-сцене. Его работы хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее, Московском музее современного искусства и частных собраниях. В 1976–1983 годах он входил в состав основанной Андреем Монастырским группы "Коллективные действия". В 1982 году создал в своей однокомнатной квартире галерею "Аптарт", поддерживающую творчество молодых художников.С середины 80-х начинает использовать вместо традиционного холста простую столовую клеенку, которую тогда в СССР производили на тканой основе. Благодаря новому материалу некоторые работы этой серии Алексеева достигали 4 метров в длину.После отъезда во Францию и нескольких лет в эмиграции в 1990-х годах Алексеев вернулся в Россию. Курировал выставки современного искусства, а с 1996 по 2004 год возглавлял отдел культуры еженедельника "Иностранец".

https://ria.ru/20200707/1573979927.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, московский музей современного искусства, русский музей, марат гельман, франция, ссср