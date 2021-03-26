Умер художник Никита Алексеев
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. На 69-м году после продолжительной болезни ушел из жизни художник, куратор Никита Алексеев. Об этом у себя в Фейсбуке сообщил галерист Марат Гельман.
Номинант Премии Кандинского (2010), Алексеев был видной фигурой на московской арт-сцене. Его работы хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее, Московском музее современного искусства и частных собраниях.
В 1976–1983 годах он входил в состав основанной Андреем Монастырским группы "Коллективные действия". В 1982 году создал в своей однокомнатной квартире галерею "Аптарт", поддерживающую творчество молодых художников.
С середины 80-х начинает использовать вместо традиционного холста простую столовую клеенку, которую тогда в СССР производили на тканой основе. Благодаря новому материалу некоторые работы этой серии Алексеева достигали 4 метров в длину.
© Фото : Игорь Макаревич, предоставлено группой "Колективные действия"Арт-группа "Коллективные действия". Фото Игоря Макаревича с акции "М" (Золотой шар и Серебряные крылья "Коллективных Действий"). 1983 год.
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Арт-группа "Коллективные действия". Фото Игоря Макаревича с акции "М" (Золотой шар и Серебряные крылья "Коллективных Действий"). 1983 год.
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы СофииХудожник Никита Алексеев, перформанс "Шум" (Noise), 1978
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Художник Никита Алексеев, перформанс "Шум" (Noise), 1978
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы Софии
© Фото : предоставлено Галереей на ВспольномНикита Алексеев. Серия "Ballet Fabriano". Бумага, каранлаш, 2006
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Никита Алексеев. Серия "Ballet Fabriano". Бумага, каранлаш, 2006
© Фото : предоставлено Галереей на Вспольном
© Фото : предоставлено Галереей на ВспольномНикита Алексеев. Серия "Посвящается Олегу Яковлеву". Заяц. (Пусть колесо крутится). Бумага, гуашь. 2007
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Никита Алексеев. Серия "Посвящается Олегу Яковлеву". Заяц. (Пусть колесо крутится). Бумага, гуашь. 2007
© Фото : предоставлено Галереей на Вспольном
© Фото : предоставлено Галереей на ВспольномНикита Алексеев. Серия "Посвящается Олегу Яковлеву". Клубника. (Джалалдин руми поет). Бумага, гуашь. 2007
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Никита Алексеев. Серия "Посвящается Олегу Яковлеву". Клубника. (Джалалдин руми поет). Бумага, гуашь. 2007
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Арт-группа "Коллективные действия". Фото Игоря Макаревича с акции "М" (Золотой шар и Серебряные крылья "Коллективных Действий"). 1983 год.
2 из 5
Художник Никита Алексеев, перформанс "Шум" (Noise), 1978
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы Софии
3 из 5
Никита Алексеев. Серия "Ballet Fabriano". Бумага, каранлаш, 2006
© Фото : предоставлено Галереей на Вспольном
4 из 5
Никита Алексеев. Серия "Посвящается Олегу Яковлеву". Заяц. (Пусть колесо крутится). Бумага, гуашь. 2007
© Фото : предоставлено Галереей на Вспольном
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Никита Алексеев. Серия "Посвящается Олегу Яковлеву". Клубника. (Джалалдин руми поет). Бумага, гуашь. 2007
После отъезда во Францию и нескольких лет в эмиграции в 1990-х годах Алексеев вернулся в Россию. Курировал выставки современного искусства, а с 1996 по 2004 год возглавлял отдел культуры еженедельника "Иностранец".
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