https://ria.ru/20210325/vystavka-1602878553.html

Жириновский призвал спокойнее относиться к выставке "Мир тела"

Жириновский призвал спокойнее относиться к выставке "Мир тела"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что анатомическую выставку "Мир тела" (Body Worlds) на ВДНХ запрещать не стоит: взрослые люди должны самостоятельно... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T19:54

2021-03-25T19:54

2021-03-25T23:43

россия

следственный комитет россии (ск рф)

лдпр

генеральная прокуратура рф

владимир жириновский

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что анатомическую выставку "Мир тела" (Body Worlds) на ВДНХ запрещать не стоит: взрослые люди должны самостоятельно решать, что им смотреть.Глава СК Александр Бастрыкин ранее поручил провести проверку в отношении организаторов выставки "Мир тела", экспозиция которой состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, разработанного немецким доктором Гюнтером фон Хагенсом в 1977 году.Жириновский отметил, что попытки что-либо запретить всегда вызывают повышенный интерес. Он привел в пример фильмы "Матильда" и "Смерть Сталина", которые посмотрел только из-за критики в их адрес."Не было бы шума вокруг, я бы и не узнал о них и не потерял бы ничего, если б не посмотрел их. Но раз критикуют, то пошел... Так что давайте относиться к таким явлениям спокойнее. Конечно, детям показывать расчлененные трупы не стоит. Но и запрещать взрослым людям самим решать, что им смотреть, тоже не нужно", - написал Жириновский в Telegram-канале.Политик посоветовал вместо этого посетить музей ЛДПР, где "только позитивные экспонаты и настоящие исторические артефакты"."У нас в экспозиции плащ Муаммара Каддафи – он лично мне его подарил. Его же кресло из леопардовой шкуры. Наручные часы Саддама Хусейна – тоже сувенир из первых рук. "Тризуб" со здания Госсвета Крыма, который мне подарили крымские депутаты после возвращения полуострова в Россию. Много всего по-настоящему интересного", - рассказал парламентарий.Ранее общественное православное движение "Сорок сороков" направило в Генпрокуратуру РФ заявления с просьбой оценить проведение анатомической выставки "Мир тела" на ВДНХ. Кроме того, глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что выставке необходимо дать квалифицированную правовую оценку.Первая выставка Хагенса прошла в Токио в 1995 году, за 26 лет существования экспозицию посетили около 51 миллиона человек в 35 странах мира. В ряде стран в отношении Хагенса и его Института пластинации были возбуждены уголовные дела. Так, прокуратура Лондона возбудила дело после того, как ученый провел публичное вскрытие в лондонской художественной галерее "Атлантис". В России в 2002 году Хагенс проходил свидетелем по делу о поставке в его институт 56 тел и 400 препаратов головного мозга из Новосибирска.Выставка на ВДНХ должна продлиться до января 2022 года.

https://ria.ru/20210324/vystavka-1602574792.html

https://ria.ru/20210324/vystavka-1602633322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путешествие под кожей: уникальная анатомическая выставка в Москве Научно-познавательная выставка "Мир тела" отправляет посетителя в незабываемое путешествие по человеческому организму. Экспозиция дает точное представление о сложной структуре тела. Посетители получат возможность рассмотреть каждый орган и понять, как работают системы внутри человека. Все экспонаты выставки – реальные тела, обработанные твердеющим пластиком. 2021-03-25T19:54 true PT2M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, генеральная прокуратура рф, владимир жириновский, общество