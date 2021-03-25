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Жириновский призвал спокойнее относиться к выставке "Мир тела"
Жириновский призвал спокойнее относиться к выставке "Мир тела"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что анатомическую выставку "Мир тела" (Body Worlds) на ВДНХ запрещать не стоит: взрослые люди должны самостоятельно... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T19:54
2021-03-25T23:43
россия
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
генеральная прокуратура рф
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что анатомическую выставку "Мир тела" (Body Worlds) на ВДНХ запрещать не стоит: взрослые люди должны самостоятельно решать, что им смотреть.Глава СК Александр Бастрыкин ранее поручил провести проверку в отношении организаторов выставки "Мир тела", экспозиция которой состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, разработанного немецким доктором Гюнтером фон Хагенсом в 1977 году.Жириновский отметил, что попытки что-либо запретить всегда вызывают повышенный интерес. Он привел в пример фильмы "Матильда" и "Смерть Сталина", которые посмотрел только из-за критики в их адрес."Не было бы шума вокруг, я бы и не узнал о них и не потерял бы ничего, если б не посмотрел их. Но раз критикуют, то пошел... Так что давайте относиться к таким явлениям спокойнее. Конечно, детям показывать расчлененные трупы не стоит. Но и запрещать взрослым людям самим решать, что им смотреть, тоже не нужно", - написал Жириновский в Telegram-канале.Политик посоветовал вместо этого посетить музей ЛДПР, где "только позитивные экспонаты и настоящие исторические артефакты"."У нас в экспозиции плащ Муаммара Каддафи – он лично мне его подарил. Его же кресло из леопардовой шкуры. Наручные часы Саддама Хусейна – тоже сувенир из первых рук. "Тризуб" со здания Госсвета Крыма, который мне подарили крымские депутаты после возвращения полуострова в Россию. Много всего по-настоящему интересного", - рассказал парламентарий.Ранее общественное православное движение "Сорок сороков" направило в Генпрокуратуру РФ заявления с просьбой оценить проведение анатомической выставки "Мир тела" на ВДНХ. Кроме того, глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что выставке необходимо дать квалифицированную правовую оценку.Первая выставка Хагенса прошла в Токио в 1995 году, за 26 лет существования экспозицию посетили около 51 миллиона человек в 35 странах мира. В ряде стран в отношении Хагенса и его Института пластинации были возбуждены уголовные дела. Так, прокуратура Лондона возбудила дело после того, как ученый провел публичное вскрытие в лондонской художественной галерее "Атлантис". В России в 2002 году Хагенс проходил свидетелем по делу о поставке в его институт 56 тел и 400 препаратов головного мозга из Новосибирска.Выставка на ВДНХ должна продлиться до января 2022 года.
https://ria.ru/20210324/vystavka-1602574792.html
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Путешествие под кожей: уникальная анатомическая выставка в Москве
Научно-познавательная выставка "Мир тела" отправляет посетителя в незабываемое путешествие по человеческому организму. Экспозиция дает точное представление о сложной структуре тела. Посетители получат возможность рассмотреть каждый орган и понять, как работают системы внутри человека. Все экспонаты выставки – реальные тела, обработанные твердеющим пластиком.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, генеральная прокуратура рф, владимир жириновский, общество

Жириновский призвал спокойнее относиться к выставке "Мир тела"

19:54 25.03.2021 (обновлено: 23:43 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что анатомическую выставку "Мир тела" (Body Worlds) на ВДНХ запрещать не стоит: взрослые люди должны самостоятельно решать, что им смотреть.
Глава СК Александр Бастрыкин ранее поручил провести проверку в отношении организаторов выставки "Мир тела", экспозиция которой состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, разработанного немецким доктором Гюнтером фон Хагенсом в 1977 году.
Жириновский отметил, что попытки что-либо запретить всегда вызывают повышенный интерес. Он привел в пример фильмы "Матильда" и "Смерть Сталина", которые посмотрел только из-за критики в их адрес.
"Не было бы шума вокруг, я бы и не узнал о них и не потерял бы ничего, если б не посмотрел их. Но раз критикуют, то пошел... Так что давайте относиться к таким явлениям спокойнее. Конечно, детям показывать расчлененные трупы не стоит. Но и запрещать взрослым людям самим решать, что им смотреть, тоже не нужно", - написал Жириновский в Telegram-канале.
Политик посоветовал вместо этого посетить музей ЛДПР, где "только позитивные экспонаты и настоящие исторические артефакты".
"У нас в экспозиции плащ Муаммара Каддафи – он лично мне его подарил. Его же кресло из леопардовой шкуры. Наручные часы Саддама Хусейна – тоже сувенир из первых рук. "Тризуб" со здания Госсвета Крыма, который мне подарили крымские депутаты после возвращения полуострова в Россию. Много всего по-настоящему интересного", - рассказал парламентарий.
Ранее общественное православное движение "Сорок сороков" направило в Генпрокуратуру РФ заявления с просьбой оценить проведение анатомической выставки "Мир тела" на ВДНХ. Кроме того, глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что выставке необходимо дать квалифицированную правовую оценку.
Выставка Body Worlds. Мир тела в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 07:45
Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки Body Worlds
Первая выставка Хагенса прошла в Токио в 1995 году, за 26 лет существования экспозицию посетили около 51 миллиона человек в 35 странах мира. В ряде стран в отношении Хагенса и его Института пластинации были возбуждены уголовные дела. Так, прокуратура Лондона возбудила дело после того, как ученый провел публичное вскрытие в лондонской художественной галерее "Атлантис". В России в 2002 году Хагенс проходил свидетелем по делу о поставке в его институт 56 тел и 400 препаратов головного мозга из Новосибирска.
Выставка на ВДНХ должна продлиться до января 2022 года.
Выставка Body Worlds. Мир тела в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 13:48Религия и мировоззрение
В РПЦ прокомментировали проверку выставки "Мир тела" следователями
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЛДПРГенеральная прокуратура РФВладимир ЖириновскийОбщество
 
 
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