https://ria.ru/20210325/vygovor-1602887277.html

Адвокат оценила последствия объявленного Навальному выговора

Адвокат оценила последствия объявленного Навальному выговора

Выговор, объявленный Алексею Навальному за нарушение режима в колонии, может довести его до штрафного изолятора и помешать досрочному освобождению, сообщила РИА РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T21:15

2021-03-25T21:15

2021-03-25T21:15

бруно лепру

ольга михайлова

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

франция

владимирская область

происшествия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Выговор, объявленный Алексею Навальному за нарушение режима в колонии, может довести его до штрафного изолятора и помешать досрочному освобождению, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова.Ранее Навальный заявил, что получил выговор за нарушение режима сна и распорядка дня."Наличие выговора может привести к тому, что его поместят в штрафной изолятор (ШИЗО), а также может помешать условно-досрочному освобождению. Сейчас он признан склонным к побегу, я не слышала, чтобы таких заключенных освобождали досрочно", - отметила адвокат.По ее словам, пока вопрос о подготовке ходатайства об условно-досрочном освобождении Навального не обсуждался из-за других проблем - выговора и его проблем со здоровьем. Михайлова отметила, что пока адвокаты стараются каждый день навещать Навального, чтобы следить за его состоянием.Ранее УФСИН по Владимирской области, ссылаясь на результаты обследования, сообщило, что состояние здоровья Алексея Навального, находящегося в заключении в покровском ИК-2, удовлетворительное.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/navalnaya-1602788529.html

https://ria.ru/20210325/navalnyy-1602852295.html

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бруно лепру, ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, франция, владимирская область, происшествия