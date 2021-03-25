https://ria.ru/20210325/vozrast-1602758463.html

В Приамурье предложили снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке

В Приамурье предложили снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке

Депутаты ЛДПР внесли в парламент Амурской области законопроект о снижении пенсионного возраста для жителей ДФО на 5 лет раньше предусмотренного действующим... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T10:23

2021-03-25T10:23

2021-03-25T10:23

дальний восток

лдпр

амурская область

общество

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ХАБАРОВСК, 25 мар — РИА Новости. Депутаты ЛДПР внесли в парламент Амурской области законопроект о снижении пенсионного возраста для жителей ДФО на 5 лет раньше предусмотренного действующим законодательством срока, сообщается на сайте местной фракции.Отмечается, что проект внесенного закона направлен на устранение неравенства в подходе к решению вопросов пенсионного обеспечения граждан, проживающих в районах ДФО и граждан, заселяющих более благоприятные и развитые территории РФ.Парламентарии аргументировали свое предложение тяжелыми климатическими условиями и удаленностью территорий. Отсюда повышенные тарифы на тепло- и электроэнергию, транспорт, коммунальные и бытовые услуги, высокие цены на продукты питания. По мнению депутатов, эти факторы значительно влияют на уровень жизни дальневосточников, особенно "людей старшего поколения".Как говорится в сообщении, по данным пенсионного фонда России, ДФО занимает первое место в стране по доле работающих пенсионеров – 31,2% от общего числа вышедших на пенсию, на территории Дальнего Востока наблюдается отрицательная демографическая динамика и увеличение миграционного оттока. "За 25 лет численность населения здесь сократилась в 1,3 раза и продолжает сокращаться ежегодно на 0,3–0,5%, несмотря на многочисленные меры господдержки", - отмечают парламентарии.Кроме того, депутаты областного ЛДПР приводят данные Минздрава РФ, где указано, что смертность трудоспособного населения в ДФО выше среднего показателя по России на 21%, а, по прогнозам Росстата, к 2050 году Дальний Восток может лишиться более 40% трудоспособного населения. "Инициатива будет рассмотрена на одном из ближайших заседаний Законодательного Собрания Амурской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210324/pensii-1602660908.html

дальний восток

амурская область

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дальний восток, лдпр, амурская область, общество