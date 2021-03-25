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https://ria.ru/20210325/venetsiya-1602791684.html
В Венеции начали празднование 1600-летия города
В Венеции начали празднование 1600-летия города
Венеция в четверг начинает празднование своего 1600-летия масштабной программой культурных мероприятий, которую власти города попытались совместить с... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T12:57
2021-03-25T14:45
коронавирус covid-19
италия
венеция
в мире
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РИМ, 25 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Венеция в четверг начинает празднование своего 1600-летия масштабной программой культурных мероприятий, которую власти города попытались совместить с действующими ограничениями из-за коронавируса.Согласно общепринятой традиции, взятой из венецианской хроники XI века, будущую "Жемчужину Средиземноморья" основали в день Благовещения Девы Марии, когда якобы была заложена старейшая церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто.Праздничные события, которые в обычных условиях можно было провести с традиционным венецианским размахом, пришлось перенести в онлайн и растянуть на весь предстоящий год.Минувшие 12 месяцев стали тяжелым ударом для Венеции, привыкшей черпать благосостояние из нескончаемого потока туристов. Несмотря на небольшой летний период, когда город смогли посетить европейские гости, его облик поменялся настолько, что в этом году мэрия решила отменить знаменитый Венецианский карнавал, перенеся его в онлайн.Нынешние официальные мероприятия начнутся с торжественной мессы в базилике Сан-Марко в 11.00 (13.00 мск) по случаю Благовещения. В 16 часов (18.00 мск) городские церкви отметят праздник звоном всех колоколов. Вечером по национальному телеканалу Rai2 покажут документальный фильм, посвященный прошлому и будущему Венеции. Музыкальным сопровождением ему послужат классические произведения, написанные различными композиторами специального для города и для его самого известного театра "Ла Фениче".Год празднования крупного юбилея будет отмечен выставками, спортивными и культурными мероприятиями, к организации которых мэрия Венеции привлекала университеты, общественные ассоциации и другие гражданские объединения. Ранее власти города объявили о приеме заявок на весь календарь празднований. Тема 1600-летия Венеции будет объединять все события, включая предстоящие концерты, конференции, публичные чтения, семинары и спектакли.
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коронавирус covid-19, италия, венеция, в мире

В Венеции начали празднование 1600-летия города

12:57 25.03.2021 (обновлено: 14:45 25.03.2021)
 
© Pixabay / nouveaumonde34 Артист в карнавальной маске в Венеции
Артист в карнавальной маске в Венеции - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Pixabay / nouveaumonde34
Читать ria.ru в
РИМ, 25 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Венеция в четверг начинает празднование своего 1600-летия масштабной программой культурных мероприятий, которую власти города попытались совместить с действующими ограничениями из-за коронавируса.
Согласно общепринятой традиции, взятой из венецианской хроники XI века, будущую "Жемчужину Средиземноморья" основали в день Благовещения Девы Марии, когда якобы была заложена старейшая церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто.
Большой юбилей на карантине. Как в Венеции отмечают 1600-летие города
© Pixabay / TeeFarm

Считается, что Венецию основали 25 марта 421 года. Чудесный город сохранил средневековый облик. И ежегодно, до пандемии, посмотреть на него приезжали не менее 20 миллионов туристов со всего мира.

Венеция
1 из 13

Считается, что Венецию основали 25 марта 421 года. Чудесный город сохранил средневековый облик. И ежегодно, до пандемии, посмотреть на него приезжали не менее 20 миллионов туристов со всего мира.

© Pixabay / TeeFarm
© Pixabay / nouveaumonde34

Здесь умеют праздновать и веселиться. Чего стоит один только знаменитый карнавал! И конечно, юбилейные торжества привлекли бы сотни тысяч туристов. Но их в этом году не будет. Венеция, как и большинство регионов Италии, в красной зоне: здесь действуют строжайшие ограничения из-за коронавируса.

Артист в карнавальной маске в Венеции
2 из 13

Здесь умеют праздновать и веселиться. Чего стоит один только знаменитый карнавал! И конечно, юбилейные торжества привлекли бы сотни тысяч туристов. Но их в этом году не будет. Венеция, как и большинство регионов Италии, в красной зоне: здесь действуют строжайшие ограничения из-за коронавируса.

© Pixabay / nouveaumonde34
© Pixabay / juliacasado1

"Выходить на улицу можно только по необходимости — на работу, в магазин, к врачу. Гулять нельзя", — рассказывает гид Кристина Самылина.

Бары, кафе, рестораны закрыты. Еду можно заказывать навынос — забрать самим или воспользоваться доставкой.

"Даже за столиком на веранде перед кафе нельзя посидеть. Напиток можно купить и унести, за этим следят", — говорит экскурсовод.

Ресторан в Венеции
3 из 13

"Выходить на улицу можно только по необходимости — на работу, в магазин, к врачу. Гулять нельзя", — рассказывает гид Кристина Самылина.

Бары, кафе, рестораны закрыты. Еду можно заказывать навынос — забрать самим или воспользоваться доставкой.

"Даже за столиком на веранде перед кафе нельзя посидеть. Напиток можно купить и унести, за этим следят", — говорит экскурсовод.

© Pixabay / juliacasado1
© REUTERS / Manuel Silvestri

В городе действует комендантский час: с десяти вечера до пяти утра выходить из дома запрещено. Так будет как минимум до Пасхи (до 4 апреля).

Военные патрулируют улицы в Венеции, которой присвоена классификация красной зоны
4 из 13

В городе действует комендантский час: с десяти вечера до пяти утра выходить из дома запрещено. Так будет как минимум до Пасхи (до 4 апреля).

© REUTERS / Manuel Silvestri
© Pixabay / madbax

"Туристов нет, а в гостиницах если и есть постояльцы, то приехали они сюда по работе", — отмечает Кристина Самылина.

Венеция
5 из 13

"Туристов нет, а в гостиницах если и есть постояльцы, то приехали они сюда по работе", — отмечает Кристина Самылина.

© Pixabay / madbax
© Pixabay / blende12

Венецианцы строго соблюдают правила.

"Невозможно выйти на улицу без маски, это недопустимо. Тебя тут же остановят, сделают замечание и прохожие, и соседи, — рассказывает гид Эля Шляхтина. — Послабление одно — на пробежке маску можно опустить на подбородок".

И все пользуются санитайзерами в общественных местах.

Венеция
6 из 13

Венецианцы строго соблюдают правила.

"Невозможно выйти на улицу без маски, это недопустимо. Тебя тут же остановят, сделают замечание и прохожие, и соседи, — рассказывает гид Эля Шляхтина. — Послабление одно — на пробежке маску можно опустить на подбородок".

И все пользуются санитайзерами в общественных местах.

© Pixabay / blende12
© Pixabay / 185053

"На железнодорожном вокзале Санта-Лючия уже в поезде полицейские требуют у пассажиров сертификат — документ, который гражданин должен распечатать и заполнить дома", — говорит Эля Шляхтина. Там указывают причину перемещения (поездка на работу, в больницу), время визита, личные данные и адрес предъявителя.

Венеция
7 из 13

"На железнодорожном вокзале Санта-Лючия уже в поезде полицейские требуют у пассажиров сертификат — документ, который гражданин должен распечатать и заполнить дома", — говорит Эля Шляхтина. Там указывают причину перемещения (поездка на работу, в больницу), время визита, личные данные и адрес предъявителя.

© Pixabay / 185053
© Pixabay / Samuel_Busetto

Но юбилей Венеции все-таки не останется незамеченным. На официальном сайте города говорится, что в праздничный день в 11 утра в базилике Сан-Марко, расположенной на знаменитой одноименной площади, пройдет месса. Чтобы не было скопления людей, организуют телетрансляцию и прямой эфир в Facebook.

"На службе в базилике будут присутствовать только приглашенные венецианцы", — поясняет Эля Шляхтина.

Пьяцца Сан-Марко в Венеции
8 из 13

Но юбилей Венеции все-таки не останется незамеченным. На официальном сайте города говорится, что в праздничный день в 11 утра в базилике Сан-Марко, расположенной на знаменитой одноименной площади, пройдет месса. Чтобы не было скопления людей, организуют телетрансляцию и прямой эфир в Facebook.

"На службе в базилике будут присутствовать только приглашенные венецианцы", — поясняет Эля Шляхтина.

© Pixabay / Samuel_Busetto
© Pixabay / Pexels

А в 16 часов все храмы Венеции напомнят о праздничной дате колокольным звоном.

Вечером, в половине седьмого, на общенациональном телеканале Rai 2 начнется специальная программа, рассказывающая об истории и культуре города.

Санта-Мария-делла-Салюте в Венеции
9 из 13

А в 16 часов все храмы Венеции напомнят о праздничной дате колокольным звоном.

Вечером, в половине седьмого, на общенациональном телеканале Rai 2 начнется специальная программа, рассказывающая об истории и культуре города.

© Pixabay / Pexels
© Pixabay / dpbueroservice

А еще к юбилею украсили (в вечернее время) нарядной подсветкой знаменитый мост Риальто, соединяющий берега Гранд-канала.

Гранд-канал в Венеции
10 из 13

А еще к юбилею украсили (в вечернее время) нарядной подсветкой знаменитый мост Риальто, соединяющий берега Гранд-канала.

© Pixabay / dpbueroservice
© Pixabay / Michelleraponi

Власти Венеции приняли решение, что юбилейные торжества продлятся целый год, причем не только в самом городе.

Мэр Луиджи Бругнаро призвал вплоть до 25 марта 2022-го проводить во всем мире мероприятия, посвященные Венеции — ее истории, архитектуре, искусству, знаменитым жителям. Это могут быть конференции, семинары, выставки, спектакли, экскурсии по местам, как-то связанным с жемчужиной Адриатики.

Венеция
11 из 13

Власти Венеции приняли решение, что юбилейные торжества продлятся целый год, причем не только в самом городе.

Мэр Луиджи Бругнаро призвал вплоть до 25 марта 2022-го проводить во всем мире мероприятия, посвященные Венеции — ее истории, архитектуре, искусству, знаменитым жителям. Это могут быть конференции, семинары, выставки, спектакли, экскурсии по местам, как-то связанным с жемчужиной Адриатики.

© Pixabay / Michelleraponi
© Pixabay / cedlambert

Муниципалитет готов информационно поддерживать такие проекты. Для этого создали комитет "Венеция 1600", в который вошли деятели культуры и искусства, бизнесмены, политики, представители благотворительных организаций и социальных институтов.

Венеция
12 из 13

Муниципалитет готов информационно поддерживать такие проекты. Для этого создали комитет "Венеция 1600", в который вошли деятели культуры и искусства, бизнесмены, политики, представители благотворительных организаций и социальных институтов.

© Pixabay / cedlambert
© Pixabay / TeeFarm

Сейчас в календаре — 235 проектов мероприятий. Например, уже известно, что с 11 сентября до 27 марта во Дворце дожей пройдет выставка "Венеция — рождение и возрождение".

Венеция
13 из 13

Сейчас в календаре — 235 проектов мероприятий. Например, уже известно, что с 11 сентября до 27 марта во Дворце дожей пройдет выставка "Венеция — рождение и возрождение".

© Pixabay / TeeFarm
1 из 13

Считается, что Венецию основали 25 марта 421 года. Чудесный город сохранил средневековый облик. И ежегодно, до пандемии, посмотреть на него приезжали не менее 20 миллионов туристов со всего мира.

© Pixabay / TeeFarm
2 из 13

Здесь умеют праздновать и веселиться. Чего стоит один только знаменитый карнавал! И конечно, юбилейные торжества привлекли бы сотни тысяч туристов. Но их в этом году не будет. Венеция, как и большинство регионов Италии, в красной зоне: здесь действуют строжайшие ограничения из-за коронавируса.

© Pixabay / nouveaumonde34
3 из 13

"Выходить на улицу можно только по необходимости — на работу, в магазин, к врачу. Гулять нельзя", — рассказывает гид Кристина Самылина.

Бары, кафе, рестораны закрыты. Еду можно заказывать навынос — забрать самим или воспользоваться доставкой.

"Даже за столиком на веранде перед кафе нельзя посидеть. Напиток можно купить и унести, за этим следят", — говорит экскурсовод.

© Pixabay / juliacasado1
4 из 13

В городе действует комендантский час: с десяти вечера до пяти утра выходить из дома запрещено. Так будет как минимум до Пасхи (до 4 апреля).

© REUTERS / Manuel Silvestri
5 из 13

"Туристов нет, а в гостиницах если и есть постояльцы, то приехали они сюда по работе", — отмечает Кристина Самылина.

© Pixabay / madbax
6 из 13

Венецианцы строго соблюдают правила.

"Невозможно выйти на улицу без маски, это недопустимо. Тебя тут же остановят, сделают замечание и прохожие, и соседи, — рассказывает гид Эля Шляхтина. — Послабление одно — на пробежке маску можно опустить на подбородок".

И все пользуются санитайзерами в общественных местах.

© Pixabay / blende12
7 из 13

"На железнодорожном вокзале Санта-Лючия уже в поезде полицейские требуют у пассажиров сертификат — документ, который гражданин должен распечатать и заполнить дома", — говорит Эля Шляхтина. Там указывают причину перемещения (поездка на работу, в больницу), время визита, личные данные и адрес предъявителя.

© Pixabay / 185053
8 из 13

Но юбилей Венеции все-таки не останется незамеченным. На официальном сайте города говорится, что в праздничный день в 11 утра в базилике Сан-Марко, расположенной на знаменитой одноименной площади, пройдет месса. Чтобы не было скопления людей, организуют телетрансляцию и прямой эфир в Facebook.

"На службе в базилике будут присутствовать только приглашенные венецианцы", — поясняет Эля Шляхтина.

© Pixabay / Samuel_Busetto
9 из 13

А в 16 часов все храмы Венеции напомнят о праздничной дате колокольным звоном.

Вечером, в половине седьмого, на общенациональном телеканале Rai 2 начнется специальная программа, рассказывающая об истории и культуре города.

© Pixabay / Pexels
10 из 13

А еще к юбилею украсили (в вечернее время) нарядной подсветкой знаменитый мост Риальто, соединяющий берега Гранд-канала.

© Pixabay / dpbueroservice
11 из 13

Власти Венеции приняли решение, что юбилейные торжества продлятся целый год, причем не только в самом городе.

Мэр Луиджи Бругнаро призвал вплоть до 25 марта 2022-го проводить во всем мире мероприятия, посвященные Венеции — ее истории, архитектуре, искусству, знаменитым жителям. Это могут быть конференции, семинары, выставки, спектакли, экскурсии по местам, как-то связанным с жемчужиной Адриатики.

© Pixabay / Michelleraponi
12 из 13

Муниципалитет готов информационно поддерживать такие проекты. Для этого создали комитет "Венеция 1600", в который вошли деятели культуры и искусства, бизнесмены, политики, представители благотворительных организаций и социальных институтов.

© Pixabay / cedlambert
13 из 13

Сейчас в календаре — 235 проектов мероприятий. Например, уже известно, что с 11 сентября до 27 марта во Дворце дожей пройдет выставка "Венеция — рождение и возрождение".

© Pixabay / TeeFarm
Праздничные события, которые в обычных условиях можно было провести с традиционным венецианским размахом, пришлось перенести в онлайн и растянуть на весь предстоящий год.
Минувшие 12 месяцев стали тяжелым ударом для Венеции, привыкшей черпать благосостояние из нескончаемого потока туристов. Несмотря на небольшой летний период, когда город смогли посетить европейские гости, его облик поменялся настолько, что в этом году мэрия решила отменить знаменитый Венецианский карнавал, перенеся его в онлайн.
Нынешние официальные мероприятия начнутся с торжественной мессы в базилике Сан-Марко в 11.00 (13.00 мск) по случаю Благовещения. В 16 часов (18.00 мск) городские церкви отметят праздник звоном всех колоколов. Вечером по национальному телеканалу Rai2 покажут документальный фильм, посвященный прошлому и будущему Венеции. Музыкальным сопровождением ему послужат классические произведения, написанные различными композиторами специального для города и для его самого известного театра "Ла Фениче".
Год празднования крупного юбилея будет отмечен выставками, спортивными и культурными мероприятиями, к организации которых мэрия Венеции привлекала университеты, общественные ассоциации и другие гражданские объединения. Ранее власти города объявили о приеме заявок на весь календарь празднований. Тема 1600-летия Венеции будет объединять все события, включая предстоящие концерты, конференции, публичные чтения, семинары и спектакли.
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