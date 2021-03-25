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https://ria.ru/20210325/venetsiya-1602644587.html
Большой юбилей на карантине. Как в Венеции отмечают 1600-летие города
Большой юбилей на карантине. Как в Венеции отмечают 1600-летие города
Венеция 25 марта празднует 1600 лет со дня основания. И уже второй год из-за пандемии коронавируса город на карантине — масштабные торжества запрещены. Как... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T08:00
2021-03-25T10:28
самоизоляция
что посмотреть
достопримечательности
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коронавирус covid-19
туризм
италия
венеция
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Венеция 25 марта празднует 1600 лет со дня основания. И уже второй год из-за пандемии коронавируса город на карантине — масштабные торжества запрещены. Как планируют отметить юбилей жители одного из красивейших городов мира — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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4.7
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самоизоляция, что посмотреть , достопримечательности, фото, коронавирус covid-19, туризм, италия, венеция, фото

Большой юбилей на карантине. Как в Венеции отмечают 1600-летие города

08:00 25.03.2021 (обновлено: 10:28 25.03.2021)
 
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Венеция 25 марта празднует 1600 лет со дня основания. И уже второй год из-за пандемии коронавируса город на карантине — масштабные торжества запрещены. Как планируют отметить юбилей жители одного из красивейших городов мира — в фотоленте РИА Новости.
© Pixabay / TeeFarm

Считается, что Венецию основали 25 марта 421 года. Чудесный город сохранил средневековый облик. И ежегодно, до пандемии, посмотреть на него приезжали не менее 20 миллионов туристов со всего мира.

Венеция
1 из 13

Считается, что Венецию основали 25 марта 421 года. Чудесный город сохранил средневековый облик. И ежегодно, до пандемии, посмотреть на него приезжали не менее 20 миллионов туристов со всего мира.

© Pixabay / TeeFarm
© Pixabay / nouveaumonde34

Здесь умеют праздновать и веселиться. Чего стоит один только знаменитый карнавал! И конечно, юбилейные торжества привлекли бы сотни тысяч туристов. Но их в этом году не будет. Венеция, как и большинство регионов Италии, в красной зоне: здесь действуют строжайшие ограничения из-за коронавируса.

Артист в карнавальной маске в Венеции
2 из 13

Здесь умеют праздновать и веселиться. Чего стоит один только знаменитый карнавал! И конечно, юбилейные торжества привлекли бы сотни тысяч туристов. Но их в этом году не будет. Венеция, как и большинство регионов Италии, в красной зоне: здесь действуют строжайшие ограничения из-за коронавируса.

© Pixabay / nouveaumonde34
© Pixabay / juliacasado1

"Выходить на улицу можно только по необходимости — на работу, в магазин, к врачу. Гулять нельзя", — рассказывает гид Кристина Самылина.

Бары, кафе, рестораны закрыты. Еду можно заказывать навынос — забрать самим или воспользоваться доставкой.

"Даже за столиком на веранде перед кафе нельзя посидеть. Напиток можно купить и унести, за этим следят", — говорит экскурсовод.

Ресторан в Венеции
3 из 13

"Выходить на улицу можно только по необходимости — на работу, в магазин, к врачу. Гулять нельзя", — рассказывает гид Кристина Самылина.

Бары, кафе, рестораны закрыты. Еду можно заказывать навынос — забрать самим или воспользоваться доставкой.

"Даже за столиком на веранде перед кафе нельзя посидеть. Напиток можно купить и унести, за этим следят", — говорит экскурсовод.

© Pixabay / juliacasado1
© REUTERS / Manuel Silvestri

В городе действует комендантский час: с десяти вечера до пяти утра выходить из дома запрещено. Так будет как минимум до Пасхи (до 4 апреля).

Военные патрулируют улицы в Венеции, которой присвоена классификация красной зоны
4 из 13

В городе действует комендантский час: с десяти вечера до пяти утра выходить из дома запрещено. Так будет как минимум до Пасхи (до 4 апреля).

© REUTERS / Manuel Silvestri
© Pixabay / madbax

"Туристов нет, а в гостиницах если и есть постояльцы, то приехали они сюда по работе", — отмечает Кристина Самылина.

Венеция
5 из 13

"Туристов нет, а в гостиницах если и есть постояльцы, то приехали они сюда по работе", — отмечает Кристина Самылина.

© Pixabay / madbax
© Pixabay / blende12

Венецианцы строго соблюдают правила.

"Невозможно выйти на улицу без маски, это недопустимо. Тебя тут же остановят, сделают замечание и прохожие, и соседи, — рассказывает гид Эля Шляхтина. — Послабление одно — на пробежке маску можно опустить на подбородок".

И все пользуются санитайзерами в общественных местах.

Венеция
6 из 13

Венецианцы строго соблюдают правила.

"Невозможно выйти на улицу без маски, это недопустимо. Тебя тут же остановят, сделают замечание и прохожие, и соседи, — рассказывает гид Эля Шляхтина. — Послабление одно — на пробежке маску можно опустить на подбородок".

И все пользуются санитайзерами в общественных местах.

© Pixabay / blende12
© Pixabay / 185053

"На железнодорожном вокзале Санта-Лючия уже в поезде полицейские требуют у пассажиров сертификат — документ, который гражданин должен распечатать и заполнить дома", — говорит Эля Шляхтина. Там указывают причину перемещения (поездка на работу, в больницу), время визита, личные данные и адрес предъявителя.

Венеция
7 из 13

"На железнодорожном вокзале Санта-Лючия уже в поезде полицейские требуют у пассажиров сертификат — документ, который гражданин должен распечатать и заполнить дома", — говорит Эля Шляхтина. Там указывают причину перемещения (поездка на работу, в больницу), время визита, личные данные и адрес предъявителя.

© Pixabay / 185053
© Pixabay / Samuel_Busetto

Но юбилей Венеции все-таки не останется незамеченным. На официальном сайте города говорится, что в праздничный день в 11 утра в базилике Сан-Марко, расположенной на знаменитой одноименной площади, пройдет месса. Чтобы не было скопления людей, организуют телетрансляцию и прямой эфир в Facebook.

"На службе в базилике будут присутствовать только приглашенные венецианцы", — поясняет Эля Шляхтина.

Пьяцца Сан-Марко в Венеции
8 из 13

Но юбилей Венеции все-таки не останется незамеченным. На официальном сайте города говорится, что в праздничный день в 11 утра в базилике Сан-Марко, расположенной на знаменитой одноименной площади, пройдет месса. Чтобы не было скопления людей, организуют телетрансляцию и прямой эфир в Facebook.

"На службе в базилике будут присутствовать только приглашенные венецианцы", — поясняет Эля Шляхтина.

© Pixabay / Samuel_Busetto
© Pixabay / Pexels

А в 16 часов все храмы Венеции напомнят о праздничной дате колокольным звоном.

Вечером, в половине седьмого, на общенациональном телеканале Rai 2 начнется специальная программа, рассказывающая об истории и культуре города.

Санта-Мария-делла-Салюте в Венеции
9 из 13

А в 16 часов все храмы Венеции напомнят о праздничной дате колокольным звоном.

Вечером, в половине седьмого, на общенациональном телеканале Rai 2 начнется специальная программа, рассказывающая об истории и культуре города.

© Pixabay / Pexels
© Pixabay / dpbueroservice

А еще к юбилею украсили (в вечернее время) нарядной подсветкой знаменитый мост Риальто, соединяющий берега Гранд-канала.

Гранд-канал в Венеции
10 из 13

А еще к юбилею украсили (в вечернее время) нарядной подсветкой знаменитый мост Риальто, соединяющий берега Гранд-канала.

© Pixabay / dpbueroservice
© Pixabay / Michelleraponi

Власти Венеции приняли решение, что юбилейные торжества продлятся целый год, причем не только в самом городе.

Мэр Луиджи Бругнаро призвал вплоть до 25 марта 2022-го проводить во всем мире мероприятия, посвященные Венеции — ее истории, архитектуре, искусству, знаменитым жителям. Это могут быть конференции, семинары, выставки, спектакли, экскурсии по местам, как-то связанным с жемчужиной Адриатики.

Венеция
11 из 13

Власти Венеции приняли решение, что юбилейные торжества продлятся целый год, причем не только в самом городе.

Мэр Луиджи Бругнаро призвал вплоть до 25 марта 2022-го проводить во всем мире мероприятия, посвященные Венеции — ее истории, архитектуре, искусству, знаменитым жителям. Это могут быть конференции, семинары, выставки, спектакли, экскурсии по местам, как-то связанным с жемчужиной Адриатики.

© Pixabay / Michelleraponi
© Pixabay / cedlambert

Муниципалитет готов информационно поддерживать такие проекты. Для этого создали комитет "Венеция 1600", в который вошли деятели культуры и искусства, бизнесмены, политики, представители благотворительных организаций и социальных институтов.

Венеция
12 из 13

Муниципалитет готов информационно поддерживать такие проекты. Для этого создали комитет "Венеция 1600", в который вошли деятели культуры и искусства, бизнесмены, политики, представители благотворительных организаций и социальных институтов.

© Pixabay / cedlambert
© Pixabay / TeeFarm

Сейчас в календаре — 235 проектов мероприятий. Например, уже известно, что с 11 сентября до 27 марта во Дворце дожей пройдет выставка "Венеция — рождение и возрождение".

Венеция
13 из 13

Сейчас в календаре — 235 проектов мероприятий. Например, уже известно, что с 11 сентября до 27 марта во Дворце дожей пройдет выставка "Венеция — рождение и возрождение".

© Pixabay / TeeFarm
 
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