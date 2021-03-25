Большой юбилей на карантине. Как в Венеции отмечают 1600-летие города

"Выходить на улицу можно только по необходимости — на работу, в магазин, к врачу. Гулять нельзя", — рассказывает гид Кристина Самылина.

Бары, кафе, рестораны закрыты. Еду можно заказывать навынос — забрать самим или воспользоваться доставкой.

"Даже за столиком на веранде перед кафе нельзя посидеть. Напиток можно купить и унести, за этим следят", — говорит экскурсовод.