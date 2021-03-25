Большой юбилей на карантине. Как в Венеции отмечают 1600-летие города
Считается, что Венецию основали 25 марта 421 года. Чудесный город сохранил средневековый облик. И ежегодно, до пандемии, посмотреть на него приезжали не менее 20 миллионов туристов со всего мира.
Считается, что Венецию основали 25 марта 421 года. Чудесный город сохранил средневековый облик. И ежегодно, до пандемии, посмотреть на него приезжали не менее 20 миллионов туристов со всего мира.
Здесь умеют праздновать и веселиться. Чего стоит один только знаменитый карнавал! И конечно, юбилейные торжества привлекли бы сотни тысяч туристов. Но их в этом году не будет. Венеция, как и большинство регионов Италии, в красной зоне: здесь действуют строжайшие ограничения из-за коронавируса.
Здесь умеют праздновать и веселиться. Чего стоит один только знаменитый карнавал! И конечно, юбилейные торжества привлекли бы сотни тысяч туристов. Но их в этом году не будет. Венеция, как и большинство регионов Италии, в красной зоне: здесь действуют строжайшие ограничения из-за коронавируса.
"Выходить на улицу можно только по необходимости — на работу, в магазин, к врачу. Гулять нельзя", — рассказывает гид Кристина Самылина.
Бары, кафе, рестораны закрыты. Еду можно заказывать навынос — забрать самим или воспользоваться доставкой.
"Даже за столиком на веранде перед кафе нельзя посидеть. Напиток можно купить и унести, за этим следят", — говорит экскурсовод.
"Выходить на улицу можно только по необходимости — на работу, в магазин, к врачу. Гулять нельзя", — рассказывает гид Кристина Самылина.
Бары, кафе, рестораны закрыты. Еду можно заказывать навынос — забрать самим или воспользоваться доставкой.
"Даже за столиком на веранде перед кафе нельзя посидеть. Напиток можно купить и унести, за этим следят", — говорит экскурсовод.
В городе действует комендантский час: с десяти вечера до пяти утра выходить из дома запрещено. Так будет как минимум до Пасхи (до 4 апреля).
В городе действует комендантский час: с десяти вечера до пяти утра выходить из дома запрещено. Так будет как минимум до Пасхи (до 4 апреля).
"Туристов нет, а в гостиницах если и есть постояльцы, то приехали они сюда по работе", — отмечает Кристина Самылина.
"Туристов нет, а в гостиницах если и есть постояльцы, то приехали они сюда по работе", — отмечает Кристина Самылина.
Венецианцы строго соблюдают правила.
"Невозможно выйти на улицу без маски, это недопустимо. Тебя тут же остановят, сделают замечание и прохожие, и соседи, — рассказывает гид Эля Шляхтина. — Послабление одно — на пробежке маску можно опустить на подбородок".
И все пользуются санитайзерами в общественных местах.
Венецианцы строго соблюдают правила.
"Невозможно выйти на улицу без маски, это недопустимо. Тебя тут же остановят, сделают замечание и прохожие, и соседи, — рассказывает гид Эля Шляхтина. — Послабление одно — на пробежке маску можно опустить на подбородок".
И все пользуются санитайзерами в общественных местах.
"На железнодорожном вокзале Санта-Лючия уже в поезде полицейские требуют у пассажиров сертификат — документ, который гражданин должен распечатать и заполнить дома", — говорит Эля Шляхтина. Там указывают причину перемещения (поездка на работу, в больницу), время визита, личные данные и адрес предъявителя.
"На железнодорожном вокзале Санта-Лючия уже в поезде полицейские требуют у пассажиров сертификат — документ, который гражданин должен распечатать и заполнить дома", — говорит Эля Шляхтина. Там указывают причину перемещения (поездка на работу, в больницу), время визита, личные данные и адрес предъявителя.
Но юбилей Венеции все-таки не останется незамеченным. На официальном сайте города говорится, что в праздничный день в 11 утра в базилике Сан-Марко, расположенной на знаменитой одноименной площади, пройдет месса. Чтобы не было скопления людей, организуют телетрансляцию и прямой эфир в Facebook.
"На службе в базилике будут присутствовать только приглашенные венецианцы", — поясняет Эля Шляхтина.
Но юбилей Венеции все-таки не останется незамеченным. На официальном сайте города говорится, что в праздничный день в 11 утра в базилике Сан-Марко, расположенной на знаменитой одноименной площади, пройдет месса. Чтобы не было скопления людей, организуют телетрансляцию и прямой эфир в Facebook.
"На службе в базилике будут присутствовать только приглашенные венецианцы", — поясняет Эля Шляхтина.
А в 16 часов все храмы Венеции напомнят о праздничной дате колокольным звоном.
Вечером, в половине седьмого, на общенациональном телеканале Rai 2 начнется специальная программа, рассказывающая об истории и культуре города.
А в 16 часов все храмы Венеции напомнят о праздничной дате колокольным звоном.
Вечером, в половине седьмого, на общенациональном телеканале Rai 2 начнется специальная программа, рассказывающая об истории и культуре города.
А еще к юбилею украсили (в вечернее время) нарядной подсветкой знаменитый мост Риальто, соединяющий берега Гранд-канала.
А еще к юбилею украсили (в вечернее время) нарядной подсветкой знаменитый мост Риальто, соединяющий берега Гранд-канала.
Власти Венеции приняли решение, что юбилейные торжества продлятся целый год, причем не только в самом городе.
Мэр Луиджи Бругнаро призвал вплоть до 25 марта 2022-го проводить во всем мире мероприятия, посвященные Венеции — ее истории, архитектуре, искусству, знаменитым жителям. Это могут быть конференции, семинары, выставки, спектакли, экскурсии по местам, как-то связанным с жемчужиной Адриатики.
Власти Венеции приняли решение, что юбилейные торжества продлятся целый год, причем не только в самом городе.
Мэр Луиджи Бругнаро призвал вплоть до 25 марта 2022-го проводить во всем мире мероприятия, посвященные Венеции — ее истории, архитектуре, искусству, знаменитым жителям. Это могут быть конференции, семинары, выставки, спектакли, экскурсии по местам, как-то связанным с жемчужиной Адриатики.
Муниципалитет готов информационно поддерживать такие проекты. Для этого создали комитет "Венеция 1600", в который вошли деятели культуры и искусства, бизнесмены, политики, представители благотворительных организаций и социальных институтов.
Муниципалитет готов информационно поддерживать такие проекты. Для этого создали комитет "Венеция 1600", в который вошли деятели культуры и искусства, бизнесмены, политики, представители благотворительных организаций и социальных институтов.
Сейчас в календаре — 235 проектов мероприятий. Например, уже известно, что с 11 сентября до 27 марта во Дворце дожей пройдет выставка "Венеция — рождение и возрождение".
Сейчас в календаре — 235 проектов мероприятий. Например, уже известно, что с 11 сентября до 27 марта во Дворце дожей пройдет выставка "Венеция — рождение и возрождение".