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Распространение коронавируса
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В Казахстане более 107 тысяч человек получили первую дозу "Спутника V"
В Казахстане более 107 тысяч человек получили первую дозу "Спутника V"
Первый компонент вакцины против коронавируса "Спутник V" получили больше 107 тысяч человек в Казахстане, сообщила в четверг межведомственная комиссия республики РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T06:35
2021-03-25T06:35
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
казахстан
в мире
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НУР-СУЛТАН, 25 мар - РИА Новости. Первый компонент вакцины против коронавируса "Спутник V" получили больше 107 тысяч человек в Казахстане, сообщила в четверг межведомственная комиссия республики по нераспространению COVID-19.Сейчас в Казахстане проводится вакцинация российским препаратом "Спутник V". Первые 22 тысячи доз вакцины были доставлены в страну из РФ, после чего производство было налажено на Карагандинском фармацевтическом комплексе. В ближайшее время ожидается регистрация казахстанской вакцины от коронавируса, она находится на третьей стадии клинических исследований.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, казахстан, в мире

В Казахстане более 107 тысяч человек получили первую дозу "Спутника V"

06:35 25.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВакцинация "Спутником V"
Вакцинация Спутником V - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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НУР-СУЛТАН, 25 мар - РИА Новости. Первый компонент вакцины против коронавируса "Спутник V" получили больше 107 тысяч человек в Казахстане, сообщила в четверг межведомственная комиссия республики по нераспространению COVID-19.
"Общее количество вакцинированных лиц первым компонентом – 107 341 человек. Общее количество вакцинированных лиц вторым компонентом – 20 504 человек", - говорится в сообщении комиссии.
Сейчас в Казахстане проводится вакцинация российским препаратом "Спутник V". Первые 22 тысячи доз вакцины были доставлены в страну из РФ, после чего производство было налажено на Карагандинском фармацевтическом комплексе. В ближайшее время ожидается регистрация казахстанской вакцины от коронавируса, она находится на третьей стадии клинических исследований.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КазахстанВ мире
 
 
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