https://ria.ru/20210325/vaktsina-1602743092.html

В Казахстане более 107 тысяч человек получили первую дозу "Спутника V"

В Казахстане более 107 тысяч человек получили первую дозу "Спутника V"

Первый компонент вакцины против коронавируса "Спутник V" получили больше 107 тысяч человек в Казахстане, сообщила в четверг межведомственная комиссия республики РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T06:35

2021-03-25T06:35

2021-03-25T06:35

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

казахстан

в мире

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НУР-СУЛТАН, 25 мар - РИА Новости. Первый компонент вакцины против коронавируса "Спутник V" получили больше 107 тысяч человек в Казахстане, сообщила в четверг межведомственная комиссия республики по нераспространению COVID-19.Сейчас в Казахстане проводится вакцинация российским препаратом "Спутник V". Первые 22 тысячи доз вакцины были доставлены в страну из РФ, после чего производство было налажено на Карагандинском фармацевтическом комплексе. В ближайшее время ожидается регистрация казахстанской вакцины от коронавируса, она находится на третьей стадии клинических исследований.

казахстан

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, казахстан, в мире