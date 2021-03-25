https://ria.ru/20210325/uscherb-1602888125.html

Bloomberg подсчитало ущерб от блокировки Суэцкого канала

Bloomberg подсчитало ущерб от блокировки Суэцкого канала

Ежедневные потери от перекрытия Суэцкого канала составляют около 9,6 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-25T21:19

2021-03-25T21:19

2021-03-26T01:38

суэцкий канал

красное море

средиземное море

египет

в мире

экономика

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Ежедневные потери от перекрытия Суэцкого канала составляют около 9,6 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg. Такие данные агентство приводит исходя из средней стоимости грузов, которые каждый день проходили через канал. По данным Bloomberg в настоящее время до 185 судов ожидают возможности пройти по маршруту, еще как минимум три заблокированы в самом канале. Ежедневно через канал проходит 50 судов. Во вторник 23 марта 400-метровый контейнеровоз грузоподъемностью в 224 тысячи тонн Ever Given сел на мель на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыло его. По мнению экспертов, в первую очередь в инциденте виноват капитан корабля, основные потери несут страховые компании, а простой десятков кораблей может привести к росту цен на нефть на 10% и выше.По данным российского МИД, разблокировка торгового пути может занять несколько недель, что может стать самой продолжительной остановкой работы канала со времен арабо-израильских войн 1967 года и 1973 года.Суэцкий канал — одна из важнейших торговых артерий мира, сокращающая путь из Азии и Ближнего Востока в Европу и Америку. По подсчетам Управления энергетической информации США, на маршрут через Суэцкий канал приходится 10% морских перевозок нефти в мире и 8% сжиженного природного газа.

https://ria.ru/20210325/kanal-1602872563.html

суэцкий канал

красное море

средиземное море

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суэцкий канал, красное море, средиземное море, египет, в мире, экономика