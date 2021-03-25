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Минпромторг выступил против госрегулирования цен на продукты
Минпромторг выступил против госрегулирования цен на продукты
Минпромторг против государственного регулирования цен на продукты, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов на бизнес-форуме Catman Russia 2021. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T12:35
2021-03-25T14:26
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
экономика
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Минпромторг против государственного регулирования цен на продукты, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов на бизнес-форуме Catman Russia 2021.При этом он отметил, что заключенные в конце прошлого года соглашения о стабилизации стоимости подсолнечного масла и сахара себя оправдали, и рассказал, с какими проблемами при этом пришлось столкнуться."Не все могли получить товар по 36 рублей, там очень много посредников, оптовиков. Даже крупные сети далеко не весь объем сахара берут у производителей, потому что его надо фасовать, это не очень удобно", — поделился Евтухов.Он отметил, что на рост цен повлияли, в частности, конъюнктура мировых рынков и ослабление рубля, а на стоимости, например, куриного мяса отразился падеж поголовья из-за болезней птиц. В декабре прошлого года правительство приняло комплекс мер из-за подорожания продуктов на фоне пандемии. В частности, с производителями сахара и подсолнечного масла заключили соглашения о стабилизации цен. Они действовали до апреля и закрепляли предельную оптовую и розничную стоимость: для сахара — 36 и 46 рублей за килограмм, для подсолнечного масла — 95 рублей и 110 рублей.В понедельник кабмин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минсельхозу и Минпромторгу провести консультации с бизнесом для продления соглашений: по сахару — на два месяца, по маслу — до октября. При этом их стоимость останется на том же уровне.
https://ria.ru/20210324/tseny-1602706272.html
https://ria.ru/20210314/salfetki-1601135224.html
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, экономика

Минпромторг выступил против госрегулирования цен на продукты

12:35 25.03.2021 (обновлено: 14:26 25.03.2021)
 
© Pixabay / b1-fotoОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Pixabay / b1-foto
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Минпромторг против государственного регулирования цен на продукты, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов на бизнес-форуме Catman Russia 2021.
При этом он отметил, что заключенные в конце прошлого года соглашения о стабилизации стоимости подсолнечного масла и сахара себя оправдали, и рассказал, с какими проблемами при этом пришлось столкнуться.
"Не все могли получить товар по 36 рублей, там очень много посредников, оптовиков. Даже крупные сети далеко не весь объем сахара берут у производителей, потому что его надо фасовать, это не очень удобно", — поделился Евтухов.
Он отметил, что на рост цен повлияли, в частности, конъюнктура мировых рынков и ослабление рубля, а на стоимости, например, куриного мяса отразился падеж поголовья из-за болезней птиц.
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В декабре прошлого года правительство приняло комплекс мер из-за подорожания продуктов на фоне пандемии. В частности, с производителями сахара и подсолнечного масла заключили соглашения о стабилизации цен. Они действовали до апреля и закрепляли предельную оптовую и розничную стоимость: для сахара — 36 и 46 рублей за килограмм, для подсолнечного масла — 95 рублей и 110 рублей.
В понедельник кабмин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минсельхозу и Минпромторгу провести консультации с бизнесом для продления соглашений: по сахару — на два месяца, по маслу — до октября. При этом их стоимость останется на том же уровне.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Виктор ЕвтуховЭкономика
 
 
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