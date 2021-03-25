https://ria.ru/20210325/tseny-1602787264.html

Минпромторг выступил против госрегулирования цен на продукты

Минпромторг выступил против госрегулирования цен на продукты

Минпромторг против государственного регулирования цен на продукты, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов на бизнес-форуме Catman Russia 2021. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T12:35

2021-03-25T12:35

2021-03-25T14:26

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

виктор евтухов

экономика

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Минпромторг против государственного регулирования цен на продукты, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов на бизнес-форуме Catman Russia 2021.При этом он отметил, что заключенные в конце прошлого года соглашения о стабилизации стоимости подсолнечного масла и сахара себя оправдали, и рассказал, с какими проблемами при этом пришлось столкнуться."Не все могли получить товар по 36 рублей, там очень много посредников, оптовиков. Даже крупные сети далеко не весь объем сахара берут у производителей, потому что его надо фасовать, это не очень удобно", — поделился Евтухов.Он отметил, что на рост цен повлияли, в частности, конъюнктура мировых рынков и ослабление рубля, а на стоимости, например, куриного мяса отразился падеж поголовья из-за болезней птиц. В декабре прошлого года правительство приняло комплекс мер из-за подорожания продуктов на фоне пандемии. В частности, с производителями сахара и подсолнечного масла заключили соглашения о стабилизации цен. Они действовали до апреля и закрепляли предельную оптовую и розничную стоимость: для сахара — 36 и 46 рублей за килограмм, для подсолнечного масла — 95 рублей и 110 рублей.В понедельник кабмин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минсельхозу и Минпромторгу провести консультации с бизнесом для продления соглашений: по сахару — на два месяца, по маслу — до октября. При этом их стоимость останется на том же уровне.

https://ria.ru/20210324/tseny-1602706272.html

https://ria.ru/20210314/salfetki-1601135224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, экономика