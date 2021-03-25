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В Новодвинске нашли обезглавленное тело женщины
В Новодвинске нашли обезглавленное тело женщины
В лесу под Новодвинском обнаружили обезглавленное тело 33-летней местной жительницы, пропавшей 20 марта, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:38
2021-03-25T14:19
следственный комитет россии (ск рф)
архангельская область
новодвинск
происшествия
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МУРМАНСК, 25 мар — РИА Новости. В лесу под Новодвинском обнаружили обезглавленное тело 33-летней местной жительницы, пропавшей 20 марта, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Архангельской области.Как сообщает региональное управление СК, в ходе поисков следователи установили, что исчезновение женщины носит криминальный характер. Возбуждено дело об убийстве."В ходе следственно-оперативных действий, проведенных следователями и следователями- криминалистами регионального Следственного управления СК России совместно с сотрудниками ОМВД России "Приморский", по подозрению в совершении преступления задержан 40-летний знакомый потерпевшей", — говорится в сообщении ведомства.Следователи допрашивают свидетелей, назначены необходимые экспертизы. С места происшествия изъяли предметы, "имеющие значение для дела". СК будет ходатайствовать перед судом о заключения подозреваемого под стражу.
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следственный комитет россии (ск рф), архангельская область, новодвинск, происшествия

В Новодвинске нашли обезглавленное тело женщины

13:38 25.03.2021 (обновлено: 14:19 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 25 мар — РИА Новости. В лесу под Новодвинском обнаружили обезглавленное тело 33-летней местной жительницы, пропавшей 20 марта, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Архангельской области.
Как сообщает региональное управление СК, в ходе поисков следователи установили, что исчезновение женщины носит криминальный характер. Возбуждено дело об убийстве.
"В ходе следственно-оперативных действий, проведенных следователями и следователями- криминалистами регионального Следственного управления СК России совместно с сотрудниками ОМВД России "Приморский", по подозрению в совершении преступления задержан 40-летний знакомый потерпевшей", — говорится в сообщении ведомства.
Следователи допрашивают свидетелей, назначены необходимые экспертизы. С места происшествия изъяли предметы, "имеющие значение для дела". СК будет ходатайствовать перед судом о заключения подозреваемого под стражу.
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Следственный комитет России (СК РФ)Архангельская областьНоводвинскПроисшествия
 
 
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