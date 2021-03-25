https://ria.ru/20210325/telo-1602799748.html

В Новодвинске нашли обезглавленное тело женщины

В Новодвинске нашли обезглавленное тело женщины

В лесу под Новодвинском обнаружили обезглавленное тело 33-летней местной жительницы, пропавшей 20 марта, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:38

2021-03-25T13:38

2021-03-25T14:19

следственный комитет россии (ск рф)

архангельская область

новодвинск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

МУРМАНСК, 25 мар — РИА Новости. В лесу под Новодвинском обнаружили обезглавленное тело 33-летней местной жительницы, пропавшей 20 марта, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Архангельской области.Как сообщает региональное управление СК, в ходе поисков следователи установили, что исчезновение женщины носит криминальный характер. Возбуждено дело об убийстве."В ходе следственно-оперативных действий, проведенных следователями и следователями- криминалистами регионального Следственного управления СК России совместно с сотрудниками ОМВД России "Приморский", по подозрению в совершении преступления задержан 40-летний знакомый потерпевшей", — говорится в сообщении ведомства.Следователи допрашивают свидетелей, назначены необходимые экспертизы. С места происшествия изъяли предметы, "имеющие значение для дела". СК будет ходатайствовать перед судом о заключения подозреваемого под стражу.

https://ria.ru/20210217/ubiystvo-1597908258.html

архангельская область

новодвинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), архангельская область, новодвинск, происшествия