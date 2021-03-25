https://ria.ru/20210325/telo-1602799748.html
В Новодвинске нашли обезглавленное тело женщины
В Новодвинске нашли обезглавленное тело женщины
В лесу под Новодвинском обнаружили обезглавленное тело 33-летней местной жительницы, пропавшей 20 марта, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:38
2021-03-25T13:38
2021-03-25T14:19
следственный комитет россии (ск рф)
архангельская область
новодвинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
МУРМАНСК, 25 мар — РИА Новости. В лесу под Новодвинском обнаружили обезглавленное тело 33-летней местной жительницы, пропавшей 20 марта, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Архангельской области.Как сообщает региональное управление СК, в ходе поисков следователи установили, что исчезновение женщины носит криминальный характер. Возбуждено дело об убийстве."В ходе следственно-оперативных действий, проведенных следователями и следователями- криминалистами регионального Следственного управления СК России совместно с сотрудниками ОМВД России "Приморский", по подозрению в совершении преступления задержан 40-летний знакомый потерпевшей", — говорится в сообщении ведомства.Следователи допрашивают свидетелей, назначены необходимые экспертизы. С места происшествия изъяли предметы, "имеющие значение для дела". СК будет ходатайствовать перед судом о заключения подозреваемого под стражу.
https://ria.ru/20210217/ubiystvo-1597908258.html
архангельская область
новодвинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), архангельская область, новодвинск, происшествия