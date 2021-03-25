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В Таиланде назвали условия открытия границ для иностранных туристов

В Таиланде назвали условия открытия границ для иностранных туристов

Власти популярных у туристов островов — Пхукета и Самуи — обозначили предварительные условия, на которых готовы принимать зарубежных гостей, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T10:52

2021-03-25T10:52

2021-03-25T10:52

куда можно лететь

вакцинация

отдых

туризм

коронавирус covid-19

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

пхукет (остров)

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Власти популярных у туристов островов — Пхукета и Самуи — обозначили предварительные условия, на которых готовы принимать зарубежных гостей, сообщает АТОР.Курорты планируют возобновить прием иностранцев уже с июля. Пхукет делает ставку на вакцинацию местного населения и прибывающих туристов. Ранее предполагалось, что остров откроется без обязательного карантина для иностранцев с 1 октября. Однако теперь планы изменились: власти подготовили программу Phuket Tourism Sandbox ("туристическая песочница"), в рамках которой привитые от COVID-19 отдыхающие смогут приехать уже в июле, причем без необходимости по прибытии соблюдать самоизоляцию. Для въезда гостям потребуется предъявить сертификат или паспорт о вакцинации или проездной IATA TravelPass, а также пройти ПЦР-тест в аэропорту и активировать приложение ThailandPlus.Успех программы, которая получила поддержку Туристического управления Таиланда (ТАТ), зависит от скорости вакцинации жителей острова. К июлю планируется иммунизировать полмиллиона (это около 70 процентов) из них.По прогнозам Туристической ассоциации Пхукета, первыми на остров приедут путешественники из дальних стран. Поскольку их тур потребует выполнения дополнительных условий (тест на COVID-19, страховка), то, скорее всего, эти иностранцы выберут длительное пребывание и потратят больше денег.Самуи предложит иностранным туристам более строгие протоколы. Согласно программе "Samui Wonder Island" ("удивительный остров"), всех прибывающих, независимо от статуса вакцинации, ждет карантин. Однако он будет коротким: всего два-три дня в номере специального отеля, назначенного государством.Дальше придется пройти экспресс-тест на COVID-19, результат ­— в течение трех часов. Если он будет отрицательным, отдыхающим разрешат поехать в заранее определенные районы острова или по согласованным экскурсионным маршрутам. Скорее всего, гостям придется путешествовать только с гидом.На седьмой день необходимо снова сдать анализ. После получения результата туристы смогут сменить местонахождение и путешествовать по Самуи и близлежащим островам без гида. На четырнадцатый день — очередное тестирование. При отрицательном результате иностранцам разрешат перемещаться по Таиланду в обычном допандемийном режиме.Как и по прибытии на Пхукет, переезды туристов на Самуи также будут отслеживаться с помощью обязательного для всех приезжих приложения Samui Health Pass.По информации местных СМИ, план Самуи получил предварительное одобрение Тайского Центра управления ситуацией с COVID-19 (CCSA). Программа Пхукета будет представлена для одобрения 26 марта, и ее шансы на утверждение высоко оцениваются экспертами.

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https://ria.ru/20210302/tailand-1599604780.html

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пхукет (остров)

таиланд

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