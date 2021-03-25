https://ria.ru/20210325/sud-1602876982.html

Руководителя тургруппы, попавшей под лавину в Хибинах, взяли под стражу

Руководителя тургруппы, попавшей под лавину в Хибинах, взяли под стражу

Ленинский суд Мурманска постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу для руководителя туристической группы, в которой погибла девочка при... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T19:44

2021-03-25T19:44

2021-03-25T20:02

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

апатит

мурманск

санкт-петербург

последствия снежной лавины в хибинах

происшествия

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МУРМАНСК, 25 мар – РИА Новости. Ленинский суд Мурманска постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу для руководителя туристической группы, в которой погибла девочка при сходе снежной массы в Заполярье, сообщили РИА Новости в СУ СК."Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 30 суток", - сообщил собеседник агентства."Задержанный подозревается в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, может скрыться от органов следствия, оказать влияние на свидетелей по уголовному делу, большинство из которых является несовершеннолетними, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по делу", - объяснили строгость меры пресечения в региональной прокуратуре, которая поддержала ходатайство следствия.По данным следствия, 22 марта подозреваемый возглавлял группу детей в возрасте от 12 до 15 лет, сопровождаемую членами санкт-петербургского туристского клуба. Как считает следствие, перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность не были учтены ее сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова.На третий день похода в Хибинской тундре в 10 километрах от станции Имандра дети оказались в опасной близости от нависшей снежной массы на возвышенности, которая обрушилась при прохождении группы в непосредственной близости от нее. В результате происшествия погибла девочка 2008 года рождения. Остальные члены группы, в которой было 13 подростков и трое взрослых, не пострадали. Спасатели пробивались к детям всю ночь, во второй половине вторника всю группу на снегоходах эвакуировали в Апатиты.Мурманский СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть ребёнка. Как сообщили РИА Новости в городском комитете по образованию, участники туристической группы из Санкт-Петербурга были застрахованы и прошли инструктажи по технике безопасности, поход был зарегистрирован в маршрутно-квалификационной комиссии, заявлен и зарегистрирован в МЧС.

https://ria.ru/20210323/khibiny-1602490973.html

https://ria.ru/20210323/rassledovanie-1602536890.html

https://ria.ru/20210322/lavina-1602407222.html

мурманск

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), апатит, мурманск, санкт-петербург, последствия снежной лавины в хибинах, происшествия