https://ria.ru/20210325/sistema-1602806116.html
Минцифры запустило новую информационную систему реестра российского ПО
Минцифры запустило новую информационную систему реестра российского ПО
Минцифры РФ оптимизировало работу информационной системы реестра российского программного обеспечения (ПО) в связи с возросшим количеством заявок от... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T14:11
2021-03-25T14:11
2021-03-25T14:11
максим паршин
руссофт
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минцифры РФ оптимизировало работу информационной системы реестра российского программного обеспечения (ПО) в связи с возросшим количеством заявок от разработчиков продуктов на включение в реестр, сообщает пресс-служба ведомства."Обновленная версия позволяет осуществлять полный цикл взаимодействия по заявкам между разработчиками, экспертами и министерством на одной платформе полностью в электронной форме и с использованием квалифицированной электронной подписи. Нововведение дает возможность сделать процедуру рассмотрения заявок эффективнее и прозрачнее. В случае получения отказа во включении в реестр заявитель сможет оперативно ознакомиться с причиной и повторно подать документы", - уточняется в сообщении.Кроме того, изменения сделают удобнее работу с реестром потенциальных заказчиков. Поиск ПО в новой версии можно осуществлять по расширенным критериям, функциональным и эксплуатационным характеристикам, а также реализована возможность выгрузки открытых данных, содержащихся в реестре. Заявки на регистрацию продуктов в реестре российского ПО уже можно подавать на новом сайте. Предыдущая версия доступна для обработки ранее поданных заявлений."После объявления о налоговых льготах для IТ-компаний число обращений кратно увеличилось: ежемесячно в реестр поступает более 500 заявок. Новая версия информационной системы реестра будет способствовать повышению качества экспертизы, скорости рассмотрения заявок и включения продуктов в реестр", - прокомментировал замглавы Минцифры Максим Паршин.Президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров отметил, что обновленная версия информационной системы отражает основные пожелания разработчиков ПО. "Оптимизирована система обратной связи, конкретизированы статусы заявок, стало быстрее при необходимости подать заявку повторно. Изменение порядка работы с реестром - долгожданная для разработчиков мера, среди членов РУССОФТ эта тема находит очень позитивный отклик", - сказал Макаров.По словам директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николая Комлева, компании, в том числе, региональные, уже отмечают повышение скорости рассмотрения заявок и интерактивности работы реестра.
https://ria.ru/20210315/predustanovka-1601209824.html
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максим паршин, руссофт, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минцифры РФ
оптимизировало работу информационной системы реестра российского программного обеспечения (ПО) в связи с возросшим количеством заявок от разработчиков продуктов на включение в реестр, сообщает пресс-служба ведомства.
"Обновленная версия позволяет осуществлять полный цикл взаимодействия по заявкам между разработчиками, экспертами и министерством на одной платформе полностью в электронной форме и с использованием квалифицированной электронной подписи. Нововведение дает возможность сделать процедуру рассмотрения заявок эффективнее и прозрачнее. В случае получения отказа во включении в реестр заявитель сможет оперативно ознакомиться с причиной и повторно подать документы", - уточняется в сообщении.
Кроме того, изменения сделают удобнее работу с реестром потенциальных заказчиков. Поиск ПО в новой версии можно осуществлять по расширенным критериям, функциональным и эксплуатационным характеристикам, а также реализована возможность выгрузки открытых данных, содержащихся в реестре. Заявки на регистрацию продуктов в реестре российского ПО уже можно подавать на новом сайте. Предыдущая версия доступна для обработки ранее поданных заявлений.
"После объявления о налоговых льготах для IТ-компаний число обращений кратно увеличилось: ежемесячно в реестр поступает более 500 заявок. Новая версия информационной системы реестра будет способствовать повышению качества экспертизы, скорости рассмотрения заявок и включения продуктов в реестр", - прокомментировал замглавы Минцифры Максим Паршин
.
Президент ассоциации "Руссофт
" Валентин Макаров отметил, что обновленная версия информационной системы отражает основные пожелания разработчиков ПО. "Оптимизирована система обратной связи, конкретизированы статусы заявок, стало быстрее при необходимости подать заявку повторно. Изменение порядка работы с реестром - долгожданная для разработчиков мера, среди членов РУССОФТ эта тема находит очень позитивный отклик", - сказал Макаров.
По словам директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николая Комлева, компании, в том числе, региональные, уже отмечают повышение скорости рассмотрения заявок и интерактивности работы реестра.