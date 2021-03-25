Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/shpigel-1602802234.html
В ОНК рассказали, при каком условии Шпигеля могут отпустить из СИЗО
В ОНК рассказали, при каком условии Шпигеля могут отпустить из СИЗО
Если медицинская комиссия подтвердит, что у бизнесмена Бориса Шпигеля, арестованного по делу уже бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева о... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:52
2021-03-25T13:54
онк
ева меркачева
борис шпигель
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602481181_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ea20a506875c7242849975f5ac4f69d.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Если медицинская комиссия подтвердит, что у бизнесмена Бориса Шпигеля, арестованного по делу уже бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве, есть онкологическое заболевание, то его могут отпустить из СИЗО, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Ева Меркачева.Басманный суд Москвы во вторник арестовал до 20 мая главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Шпигеля. Коллега Меркачевой Марина Литвинович рассказала РИА Новости, что Шпигель нуждается в консультации онколога из-за новообразования в брюшной полости, которую выявили во время проведения КТ. По словам правозащитников, у Шпигеля множество заболеваний, с которыми ему будет трудно находиться в СИЗО."Да, его могут отпустить из СИЗО. Адвокаты должны инициировать вопрос, чтобы он прошел комиссию на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, которые есть в перечне постановления правительства №3. После этого его вывозят, чаще всего в гражданскую больницу №20, но если необходимо по какому-то конкретному профилю, например, по онкологии, то вывозят в онкологический диспансер. Там комиссия рассматривает и пишет, есть ли у человека болезнь, препятствующая содержанию под стражей. Потом с результатами ознакамливается судья и выносит решение", - сказала Меркачева.Вчера руководство ИВС на Петровке сообщило, что идут переговоры о том, чтобы Шпигеля доставили в больницу СИЗО "Матросской тишины", добавила собеседница.Шесть фигурантов дела, среди которых Белозерцев, Шпигель и его жена и директор ОАО "Фармация" Антон Колосков, обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент России Владимир Путин 23 марта отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.
https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602481404.html
https://ria.ru/20210322/narusheniya-1602381848.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602481181_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_a1447363cfd2a28d87f9971fef3e0912.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
онк, ева меркачева, борис шпигель, происшествия

В ОНК рассказали, при каком условии Шпигеля могут отпустить из СИЗО

13:52 25.03.2021 (обновлено: 13:54 25.03.2021)
 
© Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГлава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, обвиняемый в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву,
Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель, обвиняемый в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Пресс-служба Басманного суда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Если медицинская комиссия подтвердит, что у бизнесмена Бориса Шпигеля, арестованного по делу уже бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве, есть онкологическое заболевание, то его могут отпустить из СИЗО, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Ева Меркачева.
Басманный суд Москвы во вторник арестовал до 20 мая главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Шпигеля. Коллега Меркачевой Марина Литвинович рассказала РИА Новости, что Шпигель нуждается в консультации онколога из-за новообразования в брюшной полости, которую выявили во время проведения КТ. По словам правозащитников, у Шпигеля множество заболеваний, с которыми ему будет трудно находиться в СИЗО.
"Да, его могут отпустить из СИЗО. Адвокаты должны инициировать вопрос, чтобы он прошел комиссию на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, которые есть в перечне постановления правительства №3. После этого его вывозят, чаще всего в гражданскую больницу №20, но если необходимо по какому-то конкретному профилю, например, по онкологии, то вывозят в онкологический диспансер. Там комиссия рассматривает и пишет, есть ли у человека болезнь, препятствующая содержанию под стражей. Потом с результатами ознакамливается судья и выносит решение", - сказала Меркачева.
Вчера руководство ИВС на Петровке сообщило, что идут переговоры о том, чтобы Шпигеля доставили в больницу СИЗО "Матросской тишины", добавила собеседница.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 14:30
Белозерцев рассказал о подаренных Шпигелем дорогих часах
Шесть фигурантов дела, среди которых Белозерцев, Шпигель и его жена и директор ОАО "Фармация" Антон Колосков, обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Президент России Владимир Путин 23 марта отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 19:16
В Пензенской области рассказали о нарушениях, выявленных при Белозерцеве
 
ОНКЕва МеркачеваБорис ШпигельПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Эксперт: банковская система РФ вернется в 90-е при отключения от SWIFT
05:00Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин
04:57Байден намерен совместно работать с Евросоюзом по России и Китаю
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии загорелся нефтяной терминал из-за упавшего снаряда
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
Лента новостейМолния