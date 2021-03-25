https://ria.ru/20210325/shpigel-1602802234.html

В ОНК рассказали, при каком условии Шпигеля могут отпустить из СИЗО

В ОНК рассказали, при каком условии Шпигеля могут отпустить из СИЗО

Если медицинская комиссия подтвердит, что у бизнесмена Бориса Шпигеля, арестованного по делу уже бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева о... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:52

2021-03-25T13:52

2021-03-25T13:54

онк

ева меркачева

борис шпигель

происшествия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Если медицинская комиссия подтвердит, что у бизнесмена Бориса Шпигеля, арестованного по делу уже бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве, есть онкологическое заболевание, то его могут отпустить из СИЗО, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Ева Меркачева.Басманный суд Москвы во вторник арестовал до 20 мая главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Шпигеля. Коллега Меркачевой Марина Литвинович рассказала РИА Новости, что Шпигель нуждается в консультации онколога из-за новообразования в брюшной полости, которую выявили во время проведения КТ. По словам правозащитников, у Шпигеля множество заболеваний, с которыми ему будет трудно находиться в СИЗО."Да, его могут отпустить из СИЗО. Адвокаты должны инициировать вопрос, чтобы он прошел комиссию на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, которые есть в перечне постановления правительства №3. После этого его вывозят, чаще всего в гражданскую больницу №20, но если необходимо по какому-то конкретному профилю, например, по онкологии, то вывозят в онкологический диспансер. Там комиссия рассматривает и пишет, есть ли у человека болезнь, препятствующая содержанию под стражей. Потом с результатами ознакамливается судья и выносит решение", - сказала Меркачева.Вчера руководство ИВС на Петровке сообщило, что идут переговоры о том, чтобы Шпигеля доставили в больницу СИЗО "Матросской тишины", добавила собеседница.Шесть фигурантов дела, среди которых Белозерцев, Шпигель и его жена и директор ОАО "Фармация" Антон Колосков, обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент России Владимир Путин 23 марта отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.

https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602481404.html

https://ria.ru/20210322/narusheniya-1602381848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

онк, ева меркачева, борис шпигель, происшествия