https://ria.ru/20210325/shpigel-1602800509.html

В Кремле прокомментировали дело бизнесмена Бориса Шпигеля

В Кремле прокомментировали дело бизнесмена Бориса Шпигеля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дело бизнесмена Бориса Шпигеля, заявил, что объявить человека виновным может лишь суд, а если... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:43

2021-03-25T13:43

2021-03-25T13:43

дело ивана белозерцева

иван белозерцев

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

борис шпигель

дмитрий песков

происшествия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дело бизнесмена Бориса Шпигеля, заявил, что объявить человека виновным может лишь суд, а если бизнесмен считает, что его "заказали" - может обратиться к правоохранителям.Басманный суд Москвы во вторник со второй попытки арестовал до 20 мая главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Шпигеля. Днем ранее бизнесмена вынесли из здания суда на носилках и увезли в больницу на скорой помощи. Член столичной ОНК Александр Хуруджи рассказал РИА Новости, что у Шпигеля "множество заболеваний, с которыми ему будет очень трудно находиться в СИЗО"."Еще раз повторяю, что признать того или иного человека виновным может только суд. В данным случае, есть решение суда о его задержании, он будет находиться в СИЗО", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за делом Шпигеля на фоне серьезного состояния с его здоровьем.Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле ознакомились с сообщениями о плохом состоянии здоровья бизнесмена. По его словам, это учтут медицинские работники в СИЗО.У Пескова также поинтересовались, видели ли в Кремле публикацию в газете "Коммерсант", где Шпигель заявил, что за его делом якобы "стоят сотрудники ФСБ, которые хотели забрать у него контрольный пакет "Биотека"."Мы видели. Вместе с тем, мы никак не можем комментировать это, потому что это не наша функция... В случае, если какие-то незаконные действия имели место в отношения предпринимателя, любой предприниматель может и должен обращаться к правоохранительным органам. Нам не известно, были ли такие обращения в правоохранительные органы, поэтому я не могу ничего комментировать", - сказал Песков.Шесть фигурантов дела, среди которых уже бывший пензенский губернатор Иван Белозерцев, Шпигель и его жена и директор ОАО "Фармация" Антон Колосков, обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/shpigel-1602784505.html

https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602481404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело ивана белозерцева, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), борис шпигель, дмитрий песков, происшествия