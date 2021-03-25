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https://ria.ru/20210325/shpigel-1602778314.html
В ОНК рассказали о состоянии арестованного Шпигеля
В ОНК рассказали о состоянии арестованного Шпигеля
Арестованный по делу уже бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве бизнесмен Борис Шпигель нуждается в консультации онколога из-за... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T11:59
2021-03-25T11:59
дело ивана белозерцева
марина литвинович
онк
борис шпигель
пензенская область
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Арестованный по делу уже бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве бизнесмен Борис Шпигель нуждается в консультации онколога из-за новообразования в брюшной полости, рассказала РИА Новости член столичной ОНК Марина Литвинович.Басманный суд Москвы во вторник со второй попытки арестовал до 20 мая главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Шпигеля. Днем ранее бизнесмена вынесли из здания суда на носилках и увезли в больницу на скорой помощи. Коллега Литвинович Александр Хуруджи рассказал РИА Новости, что у Шпигеля "множество заболеваний, с которыми ему будет очень трудно находиться в СИЗО"."Как мы помним, Шпигеля прямо из здания суда увезли в Городскую клиническую больницу №34. Там ему сделали КТ, ее делали из-за основного заболевания Шпигеля, связанного с сердцем. Однако результаты исследования показали, что в брюшной полости появилась новообразование. В документах также написано, что это требует консультации онколога", - отметила правозащитница.Литвинович заявила, что состояние Шпигеля, которого после заседания суда вернули в изолятор временного содержания (ИВС) на Петровке, на самом деле критическое. "Мы пришли к нему, он весь перебинтованный, весь в синяках, потому что ему ставили уколы, еще аппарат для дыхания. Он действительно очень болен, мы впервые видели на Петровке человека в таком состоянии", - пояснила она.При этом правозащитница отметила работу сотрудников ИВС, которые понимают состояние Шпигеля и стали возить его на лифте после того, как бизнесмен, поднявшись по лестнице, потерял сознание."Сотрудники даже стараются выводить его в нормальный туалет. Потому что в камерах на Петровке лишь чаши "Генуя", мы несколько лет бьемся, чтобы в ИВС на Петровке установили нормальные туалеты. Люди, у которых больная спина или больные ноги, или лишний вес, просто не могут пользоваться таким", - добавила Литвинович.Шесть фигурантов дела, среди которых Белозерцев, Шпигель и его жена и директор ОАО "Фармация" Антон Колосков, обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент России Владимир Путин 23 марта отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.
https://ria.ru/20210324/shpigel-1602710649.html
https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602481404.html
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дело ивана белозерцева, марина литвинович, онк, борис шпигель, пензенская область

В ОНК рассказали о состоянии арестованного Шпигеля

11:59 25.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Пензенской области, бизнесмен Борис Шпигель, подозреваемый в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, у здания Басманного суда города Москвы
Бывший сенатор от Пензенской области, бизнесмен Борис Шпигель, подозреваемый в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, у здания Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Арестованный по делу уже бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве бизнесмен Борис Шпигель нуждается в консультации онколога из-за новообразования в брюшной полости, рассказала РИА Новости член столичной ОНК Марина Литвинович.
Басманный суд Москвы во вторник со второй попытки арестовал до 20 мая главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Шпигеля. Днем ранее бизнесмена вынесли из здания суда на носилках и увезли в больницу на скорой помощи. Коллега Литвинович Александр Хуруджи рассказал РИА Новости, что у Шпигеля "множество заболеваний, с которыми ему будет очень трудно находиться в СИЗО".
"Как мы помним, Шпигеля прямо из здания суда увезли в Городскую клиническую больницу №34. Там ему сделали КТ, ее делали из-за основного заболевания Шпигеля, связанного с сердцем. Однако результаты исследования показали, что в брюшной полости появилась новообразование. В документах также написано, что это требует консультации онколога", - отметила правозащитница.
Литвинович заявила, что состояние Шпигеля, которого после заседания суда вернули в изолятор временного содержания (ИВС) на Петровке, на самом деле критическое. "Мы пришли к нему, он весь перебинтованный, весь в синяках, потому что ему ставили уколы, еще аппарат для дыхания. Он действительно очень болен, мы впервые видели на Петровке человека в таком состоянии", - пояснила она.
Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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Шпигель связал дело против себя с переделом сфер влияния на фармрынке
При этом правозащитница отметила работу сотрудников ИВС, которые понимают состояние Шпигеля и стали возить его на лифте после того, как бизнесмен, поднявшись по лестнице, потерял сознание.
"Сотрудники даже стараются выводить его в нормальный туалет. Потому что в камерах на Петровке лишь чаши "Генуя", мы несколько лет бьемся, чтобы в ИВС на Петровке установили нормальные туалеты. Люди, у которых больная спина или больные ноги, или лишний вес, просто не могут пользоваться таким", - добавила Литвинович.
Шесть фигурантов дела, среди которых Белозерцев, Шпигель и его жена и директор ОАО "Фармация" Антон Колосков, обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).
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По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Президент России Владимир Путин 23 марта отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.
 
Дело Ивана БелозерцеваМарина ЛитвиновичОНКБорис ШпигельПензенская область
 
 
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