Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/rossiya-1602693413.html
Миром должны править шестеро, включая Россию
Миром должны править шестеро, включая Россию
Россию включили. Включили в чрезвычайную "Шестерку", "концерт держав", которым надлежит править миром в начавшийся очень опасный переходный период от "западного РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T08:00
2021-03-25T08:01
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602700364_0:149:3071:1876_1920x0_80_0_0_6bab7fc522587425246bc38627fd72d9.jpg
Россию включили. Включили в чрезвычайную "Шестерку", "концерт держав", которым надлежит править миром в начавшийся очень опасный переходный период от "западного доминирования" к неизвестно чему.Это, конечно, всего лишь личное мнение двух американцев, Ричарда Хааса и еще Чарльза Купчана, но когда что-то говорит Хаас, это всегда событие. Напомним, что этот человек — бессменный глава Совета по международным отношениям — хорошо выглядел бы в финале конкурса на первого в мире специалиста по мироустройству и прочей дипломатии. Не говоря о том, что его хронически подозревают в лидерстве "глобальной закулисы, тайно правящей миром".В этот раз, конечно, найдется множество желающих обидеться на него из числа "своих", поскольку Хаас не оставляет камня на камне от претензий дипломатической команды Джо Байдена на восстановление мира, где правят Запад, демократия и прочие прелести. Но защищает Хааса в данном случае его фирменная холодность и беспощадность: ребята, ваши разговоры — в пользу бедных, а у нас тут все всерьез и без дураков.Итак, среди шести ведущих держав, которые должны перевести мир в новую эпоху, оказывается и Россия. А почему — вроде бы в первые шесть экономик мира она не входит? Ответ: "но Россия — крупнейшая ядерная держава, она (в международных делах. — Д. К.) наносит удары сильнее, чем ожидаешь от ее весовой категории. Отношения России с Китаем, США и соседним Евросоюзом будут серьезно отражаться на геополитике XXI века. Москва также начала заново утверждать свое влияние на Ближнем Востоке и в Африке. Кремль заслуживает места за столом".Это означает как минимум то, что в последние лет двадцать мы в целом все делали правильно. Что приятно слышать. Но посмотрите на оставшиеся пять участников узкого круга: понятно, США и Китай, дальше Индия, Япония и… Евросоюз. Германия? А сколько у нее дивизий? Франция? Мы же говорили, что Хаас — человек хладнокровный. Хорошо, что вообще вспомнил о Европе, даже коллективной.Так же, без дипломатии, он расправляется со всей системой управления миром, имеющейся на данный момент. Расширить состав Совета Безопасности ООН? Он и так парализован, хаос лишь усилится. Группа двадцати ведущих экономик, созданная в пожарном порядке после кризиса 2008 года? Да, многие растущие державы оттуда, типа Турции или Индонезии, будут недовольны — пусть и остаются недовольными. "Группа семи", которая в отсутствие России (и Китая) превратилась в клуб Запада как политико-ценностной системы? Хаас отбрасывает это недоумие в сторону одним щелчком.Возникает вопрос, откуда такая беспощадность. Ответы еще более беспощадны. Главный из них: двести лет западного доминирования в мире подходят к концу. Запад теряет не только "материальное доминирование", но и идеологическое превосходство и привлекательность. Наше столетие есть и будет идеологически разнообразным. Западу как максимум удастся не отступать дальше. И то неизвестно — с учетом его внутреннего раскола и раздрая. Давайте, ребята, честно это признаем и не будем дальше смешить людей (последнее, повторим, обращено к демократам от внешней политики вокруг тела Байдена).Что будет, если оставить все как есть, то есть не формировать вот эту "Большую шестерку", которая коллективно составляет сегодня около 70% мировой экономики и особенно военных расходов: будет растаскивание мира как минимум на два противостоящих блока (российско-китайский и западный), притом что недавно усилившиеся "средние" державы будут радостно сталкивать двух гегемонов между собой, в экономике и в чем угодно, немало на этом выигрывая. А такая ситуация ведет к мировой войне, из которой будет трудно выпутаться.То есть смысл "Шестерки" в том, что за одним столом перманентно — а не раз в год — будут сидеть представители именно тех держав, которые в ином случае неизбежно бы поссорились самым серьезным образом. Никакого деления на правильных и неправильных быть не должно, державы — они есть, и это главное.Кстати, буквально одновременно, день в день с публикацией статьи Хааса появился короткий российско-китайский документ (по итогам визита Сергея Лаврова в Китай). Называется он совместным заявлением "по некоторым вопросам глобального управления в современных условиях". Удивительно, но с Хаасом эта декларация совпадает существенно. И не забудем прошлогоднюю инициативу Москвы о созыве саммита лидеров пяти ядерных держав: опять о том же.Издаем вздох облегчения: на той стороне тоже есть нормальные люди, с которыми мы можем в чем-то согласиться. Но люди эти не обязательно добрые, к нам или к кому-то другому. План Хааса усеян подводными камнями. Например, называется эта штука "концерт держав", образец — то, что было в Европе после Наполеона. Все решали Великобритания, Россия, Франция, Пруссия и Австрийская империя. Однако закончился тот эксперимент плохо: один участник концерта (Великобритания) устроил войну против другого (Россия) уже в середине века. Хорошее напоминание.С другой стороны, а кто сказал, что нынешний "концерт" будет вечен? Это переход из одной эпохи в другую, а дальше загадывать рано.Еще: то, что Европы в проекте нет, а есть ненавидимая европейцами и Россией структура — ЕС, тоже хорошей новостью не назовешь.И последнее, из числа мелочей, рассыпанных по тексту Хааса и Купчана. Они считают, что возвращается — пусть на переходный период — эпоха сильных государств. Но решать им придется конфликтные ситуации — не обязательно между государствами. Добавим, что 2020 год был "гастролью" двух глобальных лобби — информационного и медицинского, часто действующих поверх государств. Результат налицо. И кто после этого скажет, что эпоха глобализма должна быть "веком корпораций", а государства устарели? Интересная мысль.
https://ria.ru/20200819/1575942465.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/knr-rf-1577365299.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201203/kitay-1587490889.html
https://ria.ru/20210322/lavrov-1602244161.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210118/vaktsina-1593463465.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Дмитрий Косырев
https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Дмитрий Косырев
https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602700364_6:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_261eb5edda5f18d7f8d6c434d40aa771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авторы

Миром должны править шестеро, включая Россию

08:00 25.03.2021 (обновлено: 08:01 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкЗвезда на Водовзводной башне Московского Кремля
Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Россию включили. Включили в чрезвычайную "Шестерку", "концерт держав", которым надлежит править миром в начавшийся очень опасный переходный период от "западного доминирования" к неизвестно чему.
Это, конечно, всего лишь личное мнение двух американцев, Ричарда Хааса и еще Чарльза Купчана, но когда что-то говорит Хаас, это всегда событие. Напомним, что этот человек — бессменный глава Совета по международным отношениям — хорошо выглядел бы в финале конкурса на первого в мире специалиста по мироустройству и прочей дипломатии. Не говоря о том, что его хронически подозревают в лидерстве "глобальной закулисы, тайно правящей миром".
Американский дипломат Ричард Хаас - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа 2020, 08:00
Глобальная закулиса о будущем мире
В этот раз, конечно, найдется множество желающих обидеться на него из числа "своих", поскольку Хаас не оставляет камня на камне от претензий дипломатической команды Джо Байдена на восстановление мира, где правят Запад, демократия и прочие прелести. Но защищает Хааса в данном случае его фирменная холодность и беспощадность: ребята, ваши разговоры — в пользу бедных, а у нас тут все всерьез и без дураков.
Итак, среди шести ведущих держав, которые должны перевести мир в новую эпоху, оказывается и Россия. А почему — вроде бы в первые шесть экономик мира она не входит? Ответ: "но Россия — крупнейшая ядерная держава, она (в международных делах. — Д. К.) наносит удары сильнее, чем ожидаешь от ее весовой категории. Отношения России с Китаем, США и соседним Евросоюзом будут серьезно отражаться на геополитике XXI века. Москва также начала заново утверждать свое влияние на Ближнем Востоке и в Африке. Кремль заслуживает места за столом".
Визит главы МИД РФ С. Лаврова с Японию - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября 2020, 08:30
"Дружба нерушима". Китай сравнил отношения с Россией со скалой
Это означает как минимум то, что в последние лет двадцать мы в целом все делали правильно. Что приятно слышать. Но посмотрите на оставшиеся пять участников узкого круга: понятно, США и Китай, дальше Индия, Япония и… Евросоюз. Германия? А сколько у нее дивизий? Франция? Мы же говорили, что Хаас — человек хладнокровный. Хорошо, что вообще вспомнил о Европе, даже коллективной.
Так же, без дипломатии, он расправляется со всей системой управления миром, имеющейся на данный момент. Расширить состав Совета Безопасности ООН? Он и так парализован, хаос лишь усилится. Группа двадцати ведущих экономик, созданная в пожарном порядке после кризиса 2008 года? Да, многие растущие державы оттуда, типа Турции или Индонезии, будут недовольны — пусть и остаются недовольными. "Группа семи", которая в отсутствие России (и Китая) превратилась в клуб Запада как политико-ценностной системы? Хаас отбрасывает это недоумие в сторону одним щелчком.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря 2020, 13:04
В Китае заявили о значимости стратегических отношений с Россией
Возникает вопрос, откуда такая беспощадность. Ответы еще более беспощадны. Главный из них: двести лет западного доминирования в мире подходят к концу. Запад теряет не только "материальное доминирование", но и идеологическое превосходство и привлекательность. Наше столетие есть и будет идеологически разнообразным. Западу как максимум удастся не отступать дальше. И то неизвестно — с учетом его внутреннего раскола и раздрая. Давайте, ребята, честно это признаем и не будем дальше смешить людей (последнее, повторим, обращено к демократам от внешней политики вокруг тела Байдена).
Что будет, если оставить все как есть, то есть не формировать вот эту "Большую шестерку", которая коллективно составляет сегодня около 70% мировой экономики и особенно военных расходов: будет растаскивание мира как минимум на два противостоящих блока (российско-китайский и западный), притом что недавно усилившиеся "средние" державы будут радостно сталкивать двух гегемонов между собой, в экономике и в чем угодно, немало на этом выигрывая. А такая ситуация ведет к мировой войне, из которой будет трудно выпутаться.
То есть смысл "Шестерки" в том, что за одним столом перманентно — а не раз в год — будут сидеть представители именно тех держав, которые в ином случае неизбежно бы поссорились самым серьезным образом. Никакого деления на правильных и неправильных быть не должно, державы — они есть, и это главное.
Кстати, буквально одновременно, день в день с публикацией статьи Хааса появился короткий российско-китайский документ (по итогам визита Сергея Лаврова в Китай). Называется он совместным заявлением "по некоторым вопросам глобального управления в современных условиях". Удивительно, но с Хаасом эта декларация совпадает существенно. И не забудем прошлогоднюю инициативу Москвы о созыве саммита лидеров пяти ядерных держав: опять о том же.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 01:42
Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай
Издаем вздох облегчения: на той стороне тоже есть нормальные люди, с которыми мы можем в чем-то согласиться. Но люди эти не обязательно добрые, к нам или к кому-то другому. План Хааса усеян подводными камнями. Например, называется эта штука "концерт держав", образец — то, что было в Европе после Наполеона. Все решали Великобритания, Россия, Франция, Пруссия и Австрийская империя. Однако закончился тот эксперимент плохо: один участник концерта (Великобритания) устроил войну против другого (Россия) уже в середине века. Хорошее напоминание.
С другой стороны, а кто сказал, что нынешний "концерт" будет вечен? Это переход из одной эпохи в другую, а дальше загадывать рано.
Еще: то, что Европы в проекте нет, а есть ненавидимая европейцами и Россией структура — ЕС, тоже хорошей новостью не назовешь.

Множество вопросов возникает по практическому воплощению идеи. Авторы ее видят перманентно работающий секретариат из шести гениев дипломатии, заседающий в нейтральной точке типа Женевы или Сингапура. Нужны будут главы государств — таковых вызовут на саммит. В этой новой столице мира должны также работать представительства всех организаций типа Арабской лиги или АСЕАН: если будет необходимость, то их тоже вызовут на ковер. Но сложнее всего будет добиться главного, ради чего эта штука создается: консенсуса. Потребуется много умных людей, а где их взять?

И последнее, из числа мелочей, рассыпанных по тексту Хааса и Купчана. Они считают, что возвращается — пусть на переходный период — эпоха сильных государств. Но решать им придется конфликтные ситуации — не обязательно между государствами. Добавим, что 2020 год был "гастролью" двух глобальных лобби — информационного и медицинского, часто действующих поверх государств. Результат налицо. И кто после этого скажет, что эпоха глобализма должна быть "веком корпораций", а государства устарели? Интересная мысль.
Медицинские работники с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 10:38Сказано в эфире
Эксперт: фармкомпании Запада тараном продвигают свои интересы
 
Авторы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Эксперт: банковская система РФ вернется в 90-е при отключения от SWIFT
05:00Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин
04:57Байден намерен совместно работать с Евросоюзом по России и Китаю
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии загорелся нефтяной терминал из-за упавшего снаряда
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
Лента новостейМолния