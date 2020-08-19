https://ria.ru/20200819/1575942465.html

Глобальная закулиса о будущем мире

Американский мир и американское лидерство понесли уже никак и ничем не восполнимый урон в любом случае — изберут ли в ноябре заново Дональда Трампа или поставят РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T08:00

2020-08-19T08:00

2020-08-19T08:02

ричард хаас

джордж буш (младший)

сша

авторы

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Американский мир и американское лидерство понесли уже никак и ничем не восполнимый урон в любом случае — изберут ли в ноябре заново <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> или поставят эксперимент "Байден и Камала Харрис". Но без Трампа все-таки будет намного лучше. Таков главный вывод <a href="https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-08-11/present-disruption?utm_medium=newsletters&utm_source=fatoday&utm_campaign=Present%20at%20the%20Disruption&utm_content=20200811&utm_term=FA%20Today%20-%20112017" target="_blank">статьи</a> человека, который — как феномен — интереснее и Трампа, и Байдена, и Харрис, да что там — он даже интереснее собственных публикаций. В мире есть несколько людей, которых упорно ставят во главе списка закулисных кукловодов всего сущего, членов "теневого мирового правительства" и иных подпольных структур. <a href="http://ria.ru/person_Richard_KHaas/" target="_blank" data-auto="true">Ричард Хаас</a> неизменно среди них. Он служил на разных должностях разным администрациям, демократам и республиканцам, а сегодня возглавляет — с 2003 года — Совет по международным отношениям, куда входят или приглашаются на разговор буквально все люди (из каких угодно стран), от которых что-то зависит в глобальной дипломатии. Собственно, и сам совет этот — воплощенная закулиса, но Хаас и в личном качестве имеет немалый вес. Итак, смотрим на концовку его статьи в журнале, которым Хаас, собственно, и руководит — Foreign Affairs. Что, по Хаасу, будет, если президентом изберут демократа? Прежде всего, союзники даже тогда не поверят в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, поскольку "семена сомнения уже посеяны" и "очень трудно вернуть трон, если ты от него отрекся". Это — о последствиях того, что Дональд Трамп обожает рвать все и всяческие союзы и выходить из любых многосторонних организаций. Далее, президенту-демократу придется иметь дело со слабой, расколотой, борющейся сама с собой Америкой, и это будет как минимум отвлекать его от внешнего мира (а мир, добавим, не будет спешить полагаться на любые договоренности с такой страной). Но, говорит Хаас, частичная реставрация правильной внешней политики в этом случае возможна. Восстановить одни альянсы и союзы, подправить другие возможно, однако мы уже получили усилившийся <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, посольство США, переехавшее в Иерусалим, и многое другое. Новой администрации придется долго вести переговоры по переустановке отношений с Ираном или по коренной переделке Всемирной организации здравоохранения. И все это — зная, что прежний мир все равно не вернется. Но если заново изберут Трампа — ну, тогда нынешний развал перейдет в стадию уничтожения глобальной системы. Мир превратится в борьбу всех против всех, конфликтов будет сколько угодно, а демократии — мало, ядерное оружие будет расползаться по планете, доллар потеряет свое уникальное место в мировых финансах. А главное, тогда все поймут, что "американский" мир, существовавший "с конца Второй мировой до 2016 года", был просто отклонением от существовавшей веками нормы. И все эти несчастья — просто потому, что к власти пришел человек, для которого внешняя политика — дорогостоящая игрушка, выкачивающая из США ресурсы и отвлекающая от необходимого ремонта внутри дома, сокрушается Хаас. Кстати, в чем-то он прав. Есть такая страна, которая на какой-то момент поддалась представлениям о том, что ее партнеры, друзья, да и собственные составные части — это "нахлебники", от которых надо избавляться. И потом, лет через несколько, страна эта все силы бросила на восстановление утраченного, только чтобы увидеть, что не все можно восстановить. Называется эта страна Россия. В общем, возвращаясь к США, вот такая статья. Тут просто нельзя не вспомнить другую, относительно недавнюю статью, <a href="https://inosmi.ru/politic/20200310/247015034.html" target="_blank">подписанную именем Джозефа Байдена</a> (а раньше было нечто аналогичное от русофоба Майкла Макфола). Если не текстуальные, то идейные совпадения тут очевидны. Да и структура одна и та же. Начинается все с того, что "пришел Трамп и все испортил". Дословно у Байдена: "С тех пор, как 20 января 2017 года президент Барак Обама и я покинули свои посты, авторитет и влияние Соединенных Штатов в мире уменьшились почти по всем показателям. Президент Дональд Трамп унизил союзников и партнеров США, поставил под сомнение их значимость и в некоторых случаях отрекся от них. Он ополчился против наших собственных профессиональных разведчиков, дипломатов и военных. Он придал смелости нашим противникам…". Ну и так далее. Из этого совпадения можно было бы сделать вывод, что Хаас, при его как бы надпартийности, возглавляет мозговой центр внешней политики демократов (Макфол тоже из этой партии). Но все еще интереснее. Есть в США такая идея, что внешняя политика — это "двухпартийное" дело, здесь нужен консенсус. И президентом может быть кто угодно, вот хоть Камала Харрис с ее околонулевыми представлениями о внешнем мире. Главное, чтобы тот самый консенсус (куда вписываются не только американцы, а и союзники) объяснял президентам, какой мир нужен, а те бы подчинялись. Сегодня дежурный архитектор этого консенсуса — Ричард Хаас, завтра кто-то еще. Главное, чтобы был вот этот механизм, это сообщество тех, кто ставит цели и подсказывает методы. Правда, не забудем, что в нашу эпоху от внешнего мира зависит повсюду не просто политика внутренняя, а еще и повседневный стиль жизни миллионов людей. На чем, собственно, Америка сейчас и раскололась на две непримиримые части, и какая уж тут "надпартийность". Кстати, таковая проявилась не только в личной карьере Хааса. Вспомним, что ключевая внешнеполитическая команда республиканца Джорджа Буша-младшего ("неоконсерваторы") тоже пришла вроде бы от демократов, а на самом деле то была группа глобалистов в стиле Хааса. И они начали войну в Ираке и развалили этим Америку, и сейчас Хаас мрачно признает: "как раньше" уже не будет. Придется начинать все сначала.

https://ria.ru/20200814/1575751743.html

https://ria.ru/20200818/1575885428.html

https://ria.ru/20200815/1575800465.html

Андрей Дашков Зачем им вообще президенты, если они ничего не решают. Пусть в Голливуде нанимают красавцев на 4 года. 57

m3minaeva Любят демократы ругать Трампа за "развал" Америки, за умаление американского авторитета во внешней политике. Но что сделал Трамп? Он всего лишь оказался прямодушным: что думает, то говорит и делает. В общем-то, похвальное качество, в отличие от двуличного лицемерия, которым увлекаются демократы. И вот.. своим прямодушием Трамп вскрыл всю слабость США, показал миру истинное лицо этого "демократичного" государства, за что мистеру Дональду огромное человеческое спасибо. Трамп всё делает правильно, ремонт своей страны надо начинать изнутри, а не вбухивать миллиарды во внешнее влияние. Даже трамповские санкции идут миру на пользу, уменьшая зависимость от США.. Поживём - увидим, сохранит ли Дональд свой пост. Шансы у него неплохие. 48

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сша

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2020

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Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

ричард хаас, джордж буш (младший), сша, авторы