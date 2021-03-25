https://ria.ru/20210325/romanova-1602756582.html

Владимирский омбудсмен не получала жалоб в отношении Навального

Владимирский омбудсмен не получала жалоб в отношении Навального

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова сообщила РИА Новости, что не получала жалоб в отношении Алексея Навального. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T10:03

2021-03-25T10:03

2021-03-25T11:53

леонид волков

алексей навальный

покров

владимирская область

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РЯЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова сообщила РИА Новости, что не получала жалоб в отношении Алексея Навального.Ранее координатор региональных штабов Навального Леонид Волков написал в своем Telegram-канале о "резком ухудшении" самочувствия находящегося в колонии в Покрове Навального, которого мучают "сильные боли в спине" и который "не может на ногу наступать". УФСИН в четверг сообщило, что состояние здоровья Навального удовлетворительное, о чем свидетельствуют результаты обследования.

https://ria.ru/20210324/sanktsii-1602693241.html

покров

владимирская область

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2021

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леонид волков, алексей навальный, покров, владимирская область