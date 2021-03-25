https://ria.ru/20210325/romanova-1602756582.html
Владимирский омбудсмен не получала жалоб в отношении Навального
Владимирский омбудсмен не получала жалоб в отношении Навального
Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова сообщила РИА Новости, что не получала жалоб в отношении Алексея Навального. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T10:03
2021-03-25T10:03
2021-03-25T11:53
леонид волков
алексей навальный
покров
владимирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598283655_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_44af4760836d07ae40e1a48d03f4f145.jpg
РЯЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова сообщила РИА Новости, что не получала жалоб в отношении Алексея Навального.Ранее координатор региональных штабов Навального Леонид Волков написал в своем Telegram-канале о "резком ухудшении" самочувствия находящегося в колонии в Покрове Навального, которого мучают "сильные боли в спине" и который "не может на ногу наступать". УФСИН в четверг сообщило, что состояние здоровья Навального удовлетворительное, о чем свидетельствуют результаты обследования.
https://ria.ru/20210324/sanktsii-1602693241.html
покров
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598283655_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_980dc46f6281362e60a4609aaf961cc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид волков, алексей навальный, покров, владимирская область