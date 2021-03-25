https://ria.ru/20210325/rakety-1602752851.html

В Совфеде прокомментировали очередные ракетные запуски КНДР

В Совфеде прокомментировали очередные ракетные запуски КНДР

В России не могут не быть обеспокоены ракетными пусками КНДР из-за того, что в непосредственной близости от них находится ряд российских регионов, а технический РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T09:42

2021-03-25T09:42

2021-03-25T09:42

россия

владимир джабаров

совет федерации рф

кндр (северная корея)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151171/72/1511717273_765:0:4237:1953_1920x0_80_0_0_a815dbde6064acb7e712dd8e4bea6d36.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В России не могут не быть обеспокоены ракетными пусками КНДР из-за того, что в непосредственной близости от них находится ряд российских регионов, а технический уровень северокорейских ракет и точность запусков не слишком высоки, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Еврейской автономной области Владимир Джабаров. Вместе с тем он подчеркнул, что в новых санкциях ООН нет смысла, поскольку они ничего не дадут.В четверг минобороны Японии сообщило, что около 01.00 мск с территории КНДР проведен пуск ракеты, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии и не нанесла ущерба стране. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о запуске КНДР не менее одного снаряда в сторону Японского моря. Позднее премьер Японии заявил, что Пхеньян провел два пуска баллистических ракет.Вместе с тем, он выразил уверенность, что в новых санкциях ООН в отношении Пхеньяна нет смысла.По его словам, необходимо вернуться к "дорожной карте", предложенной Россией, и проводить переговоры, направленные на денуклеаризацию полуострова.

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/oruzhie-1593128485.html

россия

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир джабаров, совет федерации рф, кндр (северная корея), безопасность