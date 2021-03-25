https://ria.ru/20210325/putin-1602743418.html
Россия и Южная Корея планируют организовать визит Путина в Сеул
Россия и Южная Корея планируют организовать визит Путина в Сеул
Южная Корея и Россия постараются организовать визит российского президента Владимира Путина в Сеул после того, как ситуация с COVID-19 стабилизируется, сообщил... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T06:58
2021-03-25T06:58
2021-03-25T06:58
россия
владимир путин
южная корея
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602630754_0:112:3019:1810_1920x0_80_0_0_ecb2074ef41d6d341dce37f3186172c8.jpg
СЕУЛ, 25 мар – РИА Новости. Южная Корея и Россия постараются организовать визит российского президента Владимира Путина в Сеул после того, как ситуация с COVID-19 стабилизируется, сообщил глава южнокорейского МИД Чон Ый Ён по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20201120/fond-1585554934.html
россия
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602630754_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b57ecd4cb4aad732844173bb48efd9aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, южная корея, в мире