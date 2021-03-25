https://ria.ru/20210325/putin-1602743418.html

Россия и Южная Корея планируют организовать визит Путина в Сеул

Россия и Южная Корея планируют организовать визит Путина в Сеул

Южная Корея и Россия постараются организовать визит российского президента Владимира Путина в Сеул после того, как ситуация с COVID-19 стабилизируется, сообщил... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T06:58

2021-03-25T06:58

2021-03-25T06:58

россия

владимир путин

южная корея

в мире

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СЕУЛ, 25 мар – РИА Новости. Южная Корея и Россия постараются организовать визит российского президента Владимира Путина в Сеул после того, как ситуация с COVID-19 стабилизируется, сообщил глава южнокорейского МИД Чон Ый Ён по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20201120/fond-1585554934.html

россия

южная корея

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2021

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россия, владимир путин, южная корея, в мире