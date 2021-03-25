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Назван неожиданный продукт, снижающий риск инфаркта
Назван неожиданный продукт, снижающий риск инфаркта
Употребление орехов может улучшить здоровье сердца и снизить риск преждевременной смерти от сердечных заболеваний, сообщил портал MedicalXpress со ссылкой на... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T14:57
2021-03-25T15:25
здоровье
сша
общество
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Употребление орехов может улучшить здоровье сердца и снизить риск преждевременной смерти от сердечных заболеваний, сообщил портал MedicalXpress со ссылкой на исследование ученых из клиники Майо (США).Специалисты выяснили, что орехи снижают уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов, которые способствуют образованию холестериновых бляшек в артериях.Как отмечают медики, при отсутствии медицинских противопоказаний в пищу можно употреблять любые орехи, поскольку практически все виды содержат ненасыщенные жиры, омега-3 жирные кислоты, клетчатку, витамин Е, растительные стеролы и L-аргинин.Ученые предупредили, что этот продукт имеет высокую калорийность, поэтому его лучше употреблять небольшими порциями — без сахара, соли или шоколада.По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней сердечно-сосудистой системы погибает более 17,5 миллиона человек. При этом около 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.
https://ria.ru/20210223/serdtse-1598673585.html
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здоровье, сша, общество

Назван неожиданный продукт, снижающий риск инфаркта

14:57 25.03.2021 (обновлено: 15:25 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКардиограмма
Кардиограмма - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Употребление орехов может улучшить здоровье сердца и снизить риск преждевременной смерти от сердечных заболеваний, сообщил портал MedicalXpress со ссылкой на исследование ученых из клиники Майо (США).
Специалисты выяснили, что орехи снижают уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов, которые способствуют образованию холестериновых бляшек в артериях.
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Как отмечают медики, при отсутствии медицинских противопоказаний в пищу можно употреблять любые орехи, поскольку практически все виды содержат ненасыщенные жиры, омега-3 жирные кислоты, клетчатку, витамин Е, растительные стеролы и L-аргинин.
Ученые предупредили, что этот продукт имеет высокую калорийность, поэтому его лучше употреблять небольшими порциями — без сахара, соли или шоколада.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней сердечно-сосудистой системы погибает более 17,5 миллиона человек. При этом около 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.
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