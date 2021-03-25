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Шойгу рассказал о готовящихся мероприятиях ко Дню Победы
Шойгу рассказал о готовящихся мероприятиях ко Дню Победы
Торжественные мероприятия по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 377 российских городах, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T12:39
2021-03-25T12:39
2021-03-25T16:34
день победы
сергей шойгу
москва
общество
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Торжественные мероприятия по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 377 российских городах, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии.Военные парады пройдут в 28 российских городах, включая Москву. По словам Шойгу, в них примет участие более 47 тысяч человек, около 1,6 тысячи единиц военной техники и более 200 воздушных судов.На параде в столице планируют задействовать более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники и 76 летательных аппаратов. Как отметил министр, подготовка к мероприятию на Красной площади "идет полным ходом".
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день победы, сергей шойгу, москва, общество