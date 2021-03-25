https://ria.ru/20210325/penza-1602770510.html

Источник: в Пензенской области задержали главу администрации района

Источник: в Пензенской области задержали главу администрации района

Следователи задержали главу администрации Пензенского района Пензенской области Сергея Козина, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T11:22

2021-03-25T11:22

2021-03-25T19:57

единая россия

пензенская область

пензенский район

происшествия

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САРАТОВ, 25 мар - РИА Новости. Следователи задержали главу администрации Пензенского района Пензенской области Сергея Козина, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона."Козин задержан", - сказал собеседник агентства. Обстоятельства и причины задержания пока не раскрываются.Козин с 2016 года возглавляет администрацию Пензенского района, также он является секретарем Пензенского местного отделения "Единой России".РИА Новости пока не располагает комментариями регионального управления СК РФ.СК РФ 21 марта сообщил, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, всем шестерым предъявлено обвинение, по решению суда они заключены под стражу. Член столичной ОНК Марина Литвинович 23 марта сообщила, что Белозерцев не считает себя виновным в коррупции и удивлен тому, что был арестован. Президент РФ Владимир Путин 23 марта подписал указ об освобождении от должности Белозерцева в связи с утратой доверия. ЕР приостановила членство Белозерцева в партии.

https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602481404.html

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Задержание главы администрации Пензенского района за получение взятки. Кадры СК Следователи задержали главу администрации Пензенского района Пензенской области Сергея Козина, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. Обстоятельства и причины задержания пока не раскрываются. 2021-03-25T11:22 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, пензенская область, пензенский район, происшествия