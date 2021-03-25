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Источник: в Пензенской области задержали главу администрации района
Источник: в Пензенской области задержали главу администрации района
Следователи задержали главу администрации Пензенского района Пензенской области Сергея Козина, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T11:22
2021-03-25T19:57
единая россия
пензенская область
пензенский район
происшествия
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САРАТОВ, 25 мар - РИА Новости. Следователи задержали главу администрации Пензенского района Пензенской области Сергея Козина, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона."Козин задержан", - сказал собеседник агентства. Обстоятельства и причины задержания пока не раскрываются.Козин с 2016 года возглавляет администрацию Пензенского района, также он является секретарем Пензенского местного отделения "Единой России".РИА Новости пока не располагает комментариями регионального управления СК РФ.СК РФ 21 марта сообщил, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, всем шестерым предъявлено обвинение, по решению суда они заключены под стражу. Член столичной ОНК Марина Литвинович 23 марта сообщила, что Белозерцев не считает себя виновным в коррупции и удивлен тому, что был арестован. Президент РФ Владимир Путин 23 марта подписал указ об освобождении от должности Белозерцева в связи с утратой доверия. ЕР приостановила членство Белозерцева в партии.
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пензенская область
пензенский район
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60
Задержание главы администрации Пензенского района за получение взятки. Кадры СК
Следователи задержали главу администрации Пензенского района Пензенской области Сергея Козина, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. Обстоятельства и причины задержания пока не раскрываются.
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единая россия, пензенская область, пензенский район, происшествия

Источник: в Пензенской области задержали главу администрации района

11:22 25.03.2021 (обновлено: 19:57 25.03.2021)
 
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САРАТОВ, 25 мар - РИА Новости. Следователи задержали главу администрации Пензенского района Пензенской области Сергея Козина, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Козин задержан", - сказал собеседник агентства. Обстоятельства и причины задержания пока не раскрываются.
© Фото : Администрации Пензенского районаСергей Козин
Сергей Козин - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Фото : Администрации Пензенского района
Сергей Козин
Козин с 2016 года возглавляет администрацию Пензенского района, также он является секретарем Пензенского местного отделения "Единой России".
РИА Новости пока не располагает комментариями регионального управления СК РФ.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 14:30
Белозерцев рассказал о подаренных Шпигелем дорогих часах
СК РФ 21 марта сообщил, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, всем шестерым предъявлено обвинение, по решению суда они заключены под стражу. Член столичной ОНК Марина Литвинович 23 марта сообщила, что Белозерцев не считает себя виновным в коррупции и удивлен тому, что был арестован. Президент РФ Владимир Путин 23 марта подписал указ об освобождении от должности Белозерцева в связи с утратой доверия. ЕР приостановила членство Белозерцева в партии.
 
Единая РоссияПензенская областьПензенский районПроисшествия
 
 
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