Эксперт назвал ответственного за инцидент в Суэцком канале

КАИР, 25 мар – РИА Новости. Ответственность за инцидент с севшим на мель в Суэцком канале контейнеровозом, заблокировавшим движение, лежит на капитане судна в первую очередь, заявил РИА Новости бывший член совета правления администрации Суэцкого канала Ваиль Каддур.Ранее в четверг источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC) заявил РИА Новости, что движение судов в Суэцком канале остается заблокированным уже более двух суток из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Операция с участием порядка восьми буксиров продолжается.Судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из КНР в Роттердам и село на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. Несколько десятков кораблей ожидают своей очереди на входах в канал на севере и юге, как минимум еще три корабля оказались заблокированы в самом канале.В свою очередь официальный представитель администрации Суэцкого канала Джордж Сафут заявил, что в среду 13 грузовых кораблей вошли в канал со стороны Средиземного моря и прошли его часть."В первую очередь ответственность несет капитан судна, согласно международному и морскому праву, хотя на корабли такого размера обычно поднимаются двое помощников (от канала – ред.). Но эти гиды выступают в роли консультантов, и полная ответственность лежит на капитане, а также на компании, которой принадлежит корабль", - пояснил Каддур.Он подтвердил, что у южной части канала нет дублера. По словам Каддура, на длительность операции по снятию корабля с мели влияют несколько факторов."Дно канала в районе инцидента не песчаное, а скальное, что затрудняет задачу. Проблема связана и с размером корабля, так как каждый инцидент с севшим на мель кораблем отличается от другого: влияют груз корабля, количество топлива, воды – хватит ли топлива для маневра, чтобы снять корабль с мели, возникнет ли необходимость в разгрузке контейнеров", - пояснил Каддур.По его словам, если нужна будет разгрузка контейнеров, то необходимо брать в расчет время на прибытие в район инцидента еще одного корабля.Специалист также исключил возможность переориентирования международной торговли на другие морские пути вследствие инцидента. "Суэцкий канал остается кратчайшим и наиболее выгодным морским путем для мировой торговли, он безопаснее многих других путей. Инцидент не повлиял на эти факторы", - заявил эксперт.Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, имеет протяженность 163 километра и является самой крупной искусственной водной артерией мира. На его долю приходится 10-12% мирового морского грузооборота. Каналом ежедневно пользуются десятки судов, которые следуют из Европы в Азию и обратно, не совершая при этом длительного плавания вокруг Африки.В 2015 году было запущено в эксплуатацию новое русло Суэцкого канала общей протяженностью 72 километра. Его строительство позволило ускорить прохождение судов в обе стороны.
КАИР, 25 мар – РИА Новости. Ответственность за инцидент с севшим на мель в Суэцком канале контейнеровозом, заблокировавшим движение, лежит на капитане судна в первую очередь, заявил РИА Новости бывший член совета правления администрации Суэцкого канала Ваиль Каддур.
Ранее в четверг источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC) заявил РИА Новости, что движение судов в Суэцком канале остается заблокированным уже более двух суток из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Операция с участием порядка восьми буксиров продолжается.
Судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из КНР в Роттердам и село на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. Несколько десятков кораблей ожидают своей очереди на входах в канал на севере и юге, как минимум еще три корабля оказались заблокированы в самом канале.
В свою очередь официальный представитель администрации Суэцкого канала Джордж Сафут заявил, что в среду 13 грузовых кораблей вошли в канал со стороны Средиземного моря и прошли его часть.
"В первую очередь ответственность несет капитан судна, согласно международному и морскому праву, хотя на корабли такого размера обычно поднимаются двое помощников (от канала – ред.). Но эти гиды выступают в роли консультантов, и полная ответственность лежит на капитане, а также на компании, которой принадлежит корабль", - пояснил Каддур.
Он подтвердил, что у южной части канала нет дублера. По словам Каддура, на длительность операции по снятию корабля с мели влияют несколько факторов.
"Дно канала в районе инцидента не песчаное, а скальное, что затрудняет задачу. Проблема связана и с размером корабля, так как каждый инцидент с севшим на мель кораблем отличается от другого: влияют груз корабля, количество топлива, воды – хватит ли топлива для маневра, чтобы снять корабль с мели, возникнет ли необходимость в разгрузке контейнеров", - пояснил Каддур.
По его словам, если нужна будет разгрузка контейнеров, то необходимо брать в расчет время на прибытие в район инцидента еще одного корабля.
Специалист также исключил возможность переориентирования международной торговли на другие морские пути вследствие инцидента. "Суэцкий канал остается кратчайшим и наиболее выгодным морским путем для мировой торговли, он безопаснее многих других путей. Инцидент не повлиял на эти факторы", - заявил эксперт.
Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, имеет протяженность 163 километра и является самой крупной искусственной водной артерией мира. На его долю приходится 10-12% мирового морского грузооборота. Каналом ежедневно пользуются десятки судов, которые следуют из Европы в Азию и обратно, не совершая при этом длительного плавания вокруг Африки.
В 2015 году было запущено в эксплуатацию новое русло Суэцкого канала общей протяженностью 72 километра. Его строительство позволило ускорить прохождение судов в обе стороны.
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