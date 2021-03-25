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Названы самые популярные российские поселки для недорогого отдыха в мае
Названы самые популярные российские поселки для недорогого отдыха в мае
Россияне все чаще стали выбирать небольшие города и поселки, чтобы избежать столпотворения на майские праздники, эксперты определили, где туристы планируют... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T15:55
2021-03-25T16:14
республика башкортостан
тверская область
калининградская область
туризм
куда можно лететь
куда поехать
горный алтай
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новости - туризм
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россияне все чаще стали выбирать небольшие города и поселки, чтобы избежать столпотворения на майские праздники, эксперты определили, где туристы планируют провести длинные выходные, сообщает Tvil.ru.Рейтинг составлен на основании данных бронирований жилья путешественниками с 1 по 11 мая 2021 года. В список не вошли крупные города с населением более 130 тысяч человек.Поселки Дедеркой в Краснодарском крае, Мисхор в Крыму, Ильинский в Карелии, села Аскат в Горном Алтае и Абзаково в Башкирии, а также города Домодедово в Московской области, Андреаполь в Тверской области, Багратионовск в Калининградской области, Выборг в Ленинградской области и Гагра в Абхазии составили десятку популярных направлений с самой недорогой посуточной арендой жилья на майские праздники.По статистике сервиса, туристы бронируют отдых в начале мая на срок от одной до 12 ночей и тратят на проживание от 400 рублей до девяти тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Дедеркое, дороже – в Аскате.
https://ria.ru/20210324/vologda-1601752043.html
республика башкортостан
тверская область
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горный алтай
абхазия
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республика крым
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республика башкортостан, тверская область, калининградская область, куда можно лететь, куда поехать, горный алтай, цены, новости - туризм, абхазия, московская область (подмосковье), выборг, республика крым, краснодарский край, республика карелия, отдых

Названы самые популярные российские поселки для недорогого отдыха в мае

15:55 25.03.2021 (обновлено: 16:14 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на гору Ай-Петри
Вид на гору Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россияне все чаще стали выбирать небольшие города и поселки, чтобы избежать столпотворения на майские праздники, эксперты определили, где туристы планируют провести длинные выходные, сообщает Tvil.ru.
Рейтинг составлен на основании данных бронирований жилья путешественниками с 1 по 11 мая 2021 года. В список не вошли крупные города с населением более 130 тысяч человек.
Поселки Дедеркой в Краснодарском крае, Мисхор в Крыму, Ильинский в Карелии, села Аскат в Горном Алтае и Абзаково в Башкирии, а также города Домодедово в Московской области, Андреаполь в Тверской области, Багратионовск в Калининградской области, Выборг в Ленинградской области и Гагра в Абхазии составили десятку популярных направлений с самой недорогой посуточной арендой жилья на майские праздники.
По статистике сервиса, туристы бронируют отдых в начале мая на срок от одной до 12 ночей и тратят на проживание от 400 рублей до девяти тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Дедеркое, дороже – в Аскате.
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