https://ria.ru/20210325/otdykh-1602824287.html

Названы самые популярные российские поселки для недорогого отдыха в мае

Названы самые популярные российские поселки для недорогого отдыха в мае

Россияне все чаще стали выбирать небольшие города и поселки, чтобы избежать столпотворения на майские праздники, эксперты определили, где туристы планируют... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T15:55

2021-03-25T15:55

2021-03-25T16:14

республика башкортостан

тверская область

калининградская область

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новости - туризм

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россияне все чаще стали выбирать небольшие города и поселки, чтобы избежать столпотворения на майские праздники, эксперты определили, где туристы планируют провести длинные выходные, сообщает Tvil.ru.Рейтинг составлен на основании данных бронирований жилья путешественниками с 1 по 11 мая 2021 года. В список не вошли крупные города с населением более 130 тысяч человек.Поселки Дедеркой в Краснодарском крае, Мисхор в Крыму, Ильинский в Карелии, села Аскат в Горном Алтае и Абзаково в Башкирии, а также города Домодедово в Московской области, Андреаполь в Тверской области, Багратионовск в Калининградской области, Выборг в Ленинградской области и Гагра в Абхазии составили десятку популярных направлений с самой недорогой посуточной арендой жилья на майские праздники.По статистике сервиса, туристы бронируют отдых в начале мая на срок от одной до 12 ночей и тратят на проживание от 400 рублей до девяти тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Дедеркое, дороже – в Аскате.

https://ria.ru/20210324/vologda-1601752043.html

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республика крым

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