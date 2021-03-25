https://ria.ru/20210325/opros-1602881659.html

Почти половина россиян хотели бы, чтобы их дети работали в сфере культуры

Почти половина россиян хотели бы, чтобы их дети работали в сфере культуры

Почти половина россиян предпочитают, чтобы их дети или внуки работали в сфере культуры, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T23:02

2021-03-25T23:02

2021-03-25T23:02

культура

новости культуры

вциом

денис мацуев

петр чайковский

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Почти половина россиян предпочитают, чтобы их дети или внуки работали в сфере культуры, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.В четверг отмечается День работника культуры.По данным исследования, 45 процентов респондентов хотят, чтобы их дети или внуки были заняты в сфере культуры или чтобы они овладели творческой профессией: вариант "скорее да" выбрали 34 процента граждан, а "однозначно да" — 11. Наибольшее количество опрошенных, выбравших вариант ответа "скорее да", мужчины (35 процентов), женщин чуть меньше — 33.При этом столько же россиян не разделяют подобного желания (15 процентов выступили однозначно против, а 30 процентов выбрали ответ "скорее нет"). Наибольшее предпочтение профессиям в сфере культуры отдали представители возрастной категории с 25 до 34 лет — 54 процентов голосов.Отмечается, что более трети россиян считают, что их культурная жизнь за последние 3-5 лет стала более интересной, чем раньше. Так, 11 процентов респондентов проголосовали "однозначно да", а 24 — "скорее да". Большая часть граждан (61 процент) — придерживается противоположного мнения, а четыре процента не смогли ответить. В Москве и Санкт-Петербурге относительно других городов России оказалось наибольшее количество респондентов, наблюдающих положительную тенденцию в развитии своей культурной жизни — 39. Большее количество опрошенных, считающих, что их культурная жизнь не стала лучше, — в городах с населением в 500-950 тысяч человек — 67 процентов.Отмечается, что наиболее востребованными профессиями в сфере культуры и искусства россияне считают музыкантов, музыкальных педагогов и учителей танцев — 10 процентов голосов, а также артистов — семь процентов.По данным опроса, россияне считают, что страна может гордиться пианистом Денисом Мацуевым, дирижером Валерием Гергиевым и композитором Петром Чайковским — они набрали наибольшее количество голосов респондентов — по восемь процентов.Исследование было проведено 20 марта. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

https://ria.ru/20210318/poeziya-1601709950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, вциом, денис мацуев, петр чайковский