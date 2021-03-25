https://ria.ru/20210325/obzhalovanie-1602889746.html

Экс-муж жительницы Махачкалы, которой вернули детей, обжалует это решение

Экс-муж жительницы Махачкалы, которой вернули детей, обжалует это решение

Магомед Церетилов, бывший муж махачкалинки Нины Церетиловой, которой верховный суд Дагестана вернул троих детей, намерен обжаловать решение, сообщил адвокат... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T21:38

2021-03-25T21:38

2021-03-25T21:40

республика дагестан

махачкала

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/96902/50/969025029_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_919fb8abb3496a5c00456784fe090529.jpg

МАХАЧКАЛА, 25 мар – РИА Новости. Магомед Церетилов, бывший муж махачкалинки Нины Церетиловой, которой верховный суд Дагестана вернул троих детей, намерен обжаловать решение, сообщил адвокат многодетного отца Руслан Гимбатов.История 33-летней Церетиловой вызвала широкий резонанс в СМИ. Она рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. По словам женщины, судья якобы предвзято к ней отнесся, обратив внимание на ее "необычный цвет волос", пирсинг "в носу и еще неизвестно где" и татуировки.Уполномоченный при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова сообщила РИА Новости, что Церетиловой оказали помощь в аппарате омбудсмена, отметив, что суд принял решение вовсе не из-за пирсинга и тату.Церетилова подала в Верховный суд Дагестана апелляционную жалобу на решение Кировского райсуда Махачкалы об определении места жительства ее детей и установлении порядка общения с ними. Суд постановил в среду вернуть детей матери."Мы не будем останавливаться. Обжалуем решение Верховного суда в кассационном суде в Пятигорске. Дети не хотят возвращаться к матери, мы будем биться, пока мнение детей не будет услышано", – рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210325/spch-1602852638.html

https://ria.ru/20210320/makhachkala-1602139022.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, махачкала, происшествия