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Экс-муж жительницы Махачкалы, которой вернули детей, обжалует это решение
Экс-муж жительницы Махачкалы, которой вернули детей, обжалует это решение
Магомед Церетилов, бывший муж махачкалинки Нины Церетиловой, которой верховный суд Дагестана вернул троих детей, намерен обжаловать решение, сообщил адвокат... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T21:38
2021-03-25T21:40
республика дагестан
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 25 мар – РИА Новости. Магомед Церетилов, бывший муж махачкалинки Нины Церетиловой, которой верховный суд Дагестана вернул троих детей, намерен обжаловать решение, сообщил адвокат многодетного отца Руслан Гимбатов.История 33-летней Церетиловой вызвала широкий резонанс в СМИ. Она рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. По словам женщины, судья якобы предвзято к ней отнесся, обратив внимание на ее "необычный цвет волос", пирсинг "в носу и еще неизвестно где" и татуировки.Уполномоченный при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова сообщила РИА Новости, что Церетиловой оказали помощь в аппарате омбудсмена, отметив, что суд принял решение вовсе не из-за пирсинга и тату.Церетилова подала в Верховный суд Дагестана апелляционную жалобу на решение Кировского райсуда Махачкалы об определении места жительства ее детей и установлении порядка общения с ними. Суд постановил в среду вернуть детей матери."Мы не будем останавливаться. Обжалуем решение Верховного суда в кассационном суде в Пятигорске. Дети не хотят возвращаться к матери, мы будем биться, пока мнение детей не будет услышано", – рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210325/spch-1602852638.html
https://ria.ru/20210320/makhachkala-1602139022.html
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республика дагестан, махачкала, происшествия

Экс-муж жительницы Махачкалы, которой вернули детей, обжалует это решение

21:38 25.03.2021 (обновлено: 21:40 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды и юридическая литература
Статуя Фемиды и юридическая литература - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МАХАЧКАЛА, 25 мар – РИА Новости. Магомед Церетилов, бывший муж махачкалинки Нины Церетиловой, которой верховный суд Дагестана вернул троих детей, намерен обжаловать решение, сообщил адвокат многодетного отца Руслан Гимбатов.
История 33-летней Церетиловой вызвала широкий резонанс в СМИ. Она рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. По словам женщины, судья якобы предвзято к ней отнесся, обратив внимание на ее "необычный цвет волос", пирсинг "в носу и еще неизвестно где" и татуировки.
Советник президента РФ председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 17:56
Глава СПЧ взял под личный контроль возвращение детей жительнице Махачкалы
Уполномоченный при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова сообщила РИА Новости, что Церетиловой оказали помощь в аппарате омбудсмена, отметив, что суд принял решение вовсе не из-за пирсинга и тату.
Церетилова подала в Верховный суд Дагестана апелляционную жалобу на решение Кировского райсуда Махачкалы об определении места жительства ее детей и установлении порядка общения с ними. Суд постановил в среду вернуть детей матери.
"Мы не будем останавливаться. Обжалуем решение Верховного суда в кассационном суде в Пятигорске. Дети не хотят возвращаться к матери, мы будем биться, пока мнение детей не будет услышано", – рассказал собеседник агентства.
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