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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210325/neft-1602813596.html
Эксперт спрогнозировал рост цен на нефть из-за блокировки Суэцкого канала
Эксперт спрогнозировал рост цен на нефть из-за блокировки Суэцкого канала
Блокировка навигации на Суэцком канале и простой десятков кораблей, в том числе нефтяных танкеров, может привести к росту цен на нефть на 10% и выше, заявил РИА РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T14:53
2021-03-25T14:53
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
суэцкий канал
в мире
экономика
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КАИР, 25 мар – РИА Новости. Блокировка навигации на Суэцком канале и простой десятков кораблей, в том числе нефтяных танкеров, может привести к росту цен на нефть на 10% и выше, заявил РИА Новости кувейтский эксперт в сфере нефтяных рынков Худжадж Бу Худур.Ранее в четверг источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC) заявил РИА Новости, что движение судов в Суэцком канале остается заблокированным уже более двух суток из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Операция с участием порядка восьми буксиров продолжается.Судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из КНР в Роттердам и село на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. Несколько десятков кораблей ожидают своей очереди на входах в канал на севере и юге, как минимум еще три корабля оказались заблокированы в самом канале.По его мнению, рост цен может продолжаться длительное время до тех пор, пока ситуация с поставками не стабилизируется. "Вследствие этого вырастет стоимость и перевозок и, соответственно, себестоимость товаров в мировой торговле", - пояснил эксперт.Еще одним последствием ситуации с кораблем эксперт назвал возможное увеличение стоимости страховки. "В свою очередь, повышение цен на страховку станет еще одним бременем на мировой экономике", - резюмировал Бу Худур.Цены на нефть довольно волатильны в последние дни. Так, в середине месяца стоимость нефти упала почти на 7%, после чего котировки стали корректироваться. В среду цена на нефть подскочила сразу на 6%, почти полностью компенсировав падение, отмеченное в предыдущий день. Сегодня же нефтяные цены вновь снижаются - примерно на 2%.
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цены на нефть, суэцкий канал, в мире, экономика

Эксперт спрогнозировал рост цен на нефть из-за блокировки Суэцкого канала

14:53 25.03.2021
 
© AP Photo / Suez Canal AuthorityКонтейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© AP Photo / Suez Canal Authority
Читать ria.ru в
КАИР, 25 мар – РИА Новости. Блокировка навигации на Суэцком канале и простой десятков кораблей, в том числе нефтяных танкеров, может привести к росту цен на нефть на 10% и выше, заявил РИА Новости кувейтский эксперт в сфере нефтяных рынков Худжадж Бу Худур.
Ранее в четверг источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC) заявил РИА Новости, что движение судов в Суэцком канале остается заблокированным уже более двух суток из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Операция с участием порядка восьми буксиров продолжается.
Судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из КНР в Роттердам и село на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. Несколько десятков кораблей ожидают своей очереди на входах в канал на севере и юге, как минимум еще три корабля оказались заблокированы в самом канале.
"Порядка 100 кораблей должны были пройти через канал и сейчас заблокированы, это, безусловно, влияет на цены на нефть. Рост цен может достигнуть 10% и даже превысить этот порог", - заявил Бу Худур.
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 14:25
Эксперт назвал ответственного за инцидент в Суэцком канале
По его мнению, рост цен может продолжаться длительное время до тех пор, пока ситуация с поставками не стабилизируется. "Вследствие этого вырастет стоимость и перевозок и, соответственно, себестоимость товаров в мировой торговле", - пояснил эксперт.
Еще одним последствием ситуации с кораблем эксперт назвал возможное увеличение стоимости страховки. "В свою очередь, повышение цен на страховку станет еще одним бременем на мировой экономике", - резюмировал Бу Худур.
Цены на нефть довольно волатильны в последние дни. Так, в середине месяца стоимость нефти упала почти на 7%, после чего котировки стали корректироваться. В среду цена на нефть подскочила сразу на 6%, почти полностью компенсировав падение, отмеченное в предыдущий день. Сегодня же нефтяные цены вновь снижаются - примерно на 2%.
"Пробка" в Суэцком канале: контейнеровоз сел на мель и перекрыл движение
© REUTERS / Suez Canal Authority

Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Роттердам, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
1 из 11

Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Роттердам, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала.

© REUTERS / Suez Canal Authority
© AFP 2021 / Suez Canal

Ever Given перегородил канал и перекрыл движение на одном из самых загруженных морских торговых путей в мире.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
2 из 11

Ever Given перегородил канал и перекрыл движение на одном из самых загруженных морских торговых путей в мире.

© AFP 2021 / Suez Canal
© REUTERS / European Space Agency Copernicus Sentinel-2 Satellite Image

Причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром.

Суэцкий канал, заблокированный контейнеровозом Ever Given
3 из 11

Причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром.

© REUTERS / European Space Agency Copernicus Sentinel-2 Satellite Image
© REUTERS / Suez Canal Authority

Спустя сутки контейнеровоз удалось частично снять с мели, сейчас он находится у берега. Однако движение по каналу все еще заблокировано.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
4 из 11

Спустя сутки контейнеровоз удалось частично снять с мели, сейчас он находится у берега. Однако движение по каналу все еще заблокировано.

© REUTERS / Suez Canal Authority
© AP Photo / Suez Canal Authority

В спасательной операции и возобновлении навигации участвуют восемь буксиров.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
5 из 11

В спасательной операции и возобновлении навигации участвуют восемь буксиров.

© AP Photo / Suez Canal Authority
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Десятки кораблей ждут очереди на входах в Суэцкий канал на севере и юге, еще три корабля оказались заперты в самом канале.

Лодка в Исмаилии, Египет. 24 марта 2021 года
6 из 11

Десятки кораблей ждут очереди на входах в Суэцкий канал на севере и юге, еще три корабля оказались заперты в самом канале.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
© AP Photo / Sam Madgy

Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, — самая крупная искусственная водная артерия мира.

Корабли стоят на якоре в озере Тимсах, посередине Суэцкого перешейка. 25 марта 2021
7 из 11

Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, — самая крупная искусственная водная артерия мира.

© AP Photo / Sam Madgy
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Грузовики ждут, чтобы проехать через главные ворота порта El Ain El Sokhna к Суэцкому каналу.

Грузовики ждут, чтобы проехать через главные ворота порта El Ain El Sokhna к Суэцкому каналу
8 из 11

Грузовики ждут, чтобы проехать через главные ворота порта El Ain El Sokhna к Суэцкому каналу.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
© AP Photo / Suez Canal Authority

Ежедневно канал пересекают более 50 судов.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
9 из 11

Ежедневно канал пересекают более 50 судов.

© AP Photo / Suez Canal Authority
© REUTERS / Ahmed Fahmy

На долю Суэцкого канала приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
10 из 11

На долю Суэцкого канала приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота.

© REUTERS / Ahmed Fahmy
© AP Photo / Suez Canal Authority

Глава администрации Суэцкого канала возле севшего на мель контейнеровоза Ever Given.

Глава Администрации Суэцкого канала возле контейнеровоза Ever Given севшего на мель
11 из 11

Глава администрации Суэцкого канала возле севшего на мель контейнеровоза Ever Given.

© AP Photo / Suez Canal Authority
1 из 11

Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Роттердам, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала.

© REUTERS / Suez Canal Authority
2 из 11

Ever Given перегородил канал и перекрыл движение на одном из самых загруженных морских торговых путей в мире.

© AFP 2021 / Suez Canal
3 из 11

Причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром.

© REUTERS / European Space Agency Copernicus Sentinel-2 Satellite Image
4 из 11

Спустя сутки контейнеровоз удалось частично снять с мели, сейчас он находится у берега. Однако движение по каналу все еще заблокировано.

© REUTERS / Suez Canal Authority
5 из 11

В спасательной операции и возобновлении навигации участвуют восемь буксиров.

© AP Photo / Suez Canal Authority
6 из 11

Десятки кораблей ждут очереди на входах в Суэцкий канал на севере и юге, еще три корабля оказались заперты в самом канале.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
7 из 11

Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, — самая крупная искусственная водная артерия мира.

© AP Photo / Sam Madgy
8 из 11

Грузовики ждут, чтобы проехать через главные ворота порта El Ain El Sokhna к Суэцкому каналу.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
9 из 11

Ежедневно канал пересекают более 50 судов.

© AP Photo / Suez Canal Authority
10 из 11

На долю Суэцкого канала приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота.

© REUTERS / Ahmed Fahmy
11 из 11

Глава администрации Суэцкого канала возле севшего на мель контейнеровоза Ever Given.

© AP Photo / Suez Canal Authority
 
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