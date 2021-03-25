https://ria.ru/20210325/neft-1602813596.html

Эксперт спрогнозировал рост цен на нефть из-за блокировки Суэцкого канала

Эксперт спрогнозировал рост цен на нефть из-за блокировки Суэцкого канала

Блокировка навигации на Суэцком канале и простой десятков кораблей, в том числе нефтяных танкеров, может привести к росту цен на нефть на 10% и выше, заявил РИА РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T14:53

2021-03-25T14:53

2021-03-25T14:53

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

суэцкий канал

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экономика

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КАИР, 25 мар – РИА Новости. Блокировка навигации на Суэцком канале и простой десятков кораблей, в том числе нефтяных танкеров, может привести к росту цен на нефть на 10% и выше, заявил РИА Новости кувейтский эксперт в сфере нефтяных рынков Худжадж Бу Худур.Ранее в четверг источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC) заявил РИА Новости, что движение судов в Суэцком канале остается заблокированным уже более двух суток из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Операция с участием порядка восьми буксиров продолжается.Судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из КНР в Роттердам и село на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. Несколько десятков кораблей ожидают своей очереди на входах в канал на севере и юге, как минимум еще три корабля оказались заблокированы в самом канале.По его мнению, рост цен может продолжаться длительное время до тех пор, пока ситуация с поставками не стабилизируется. "Вследствие этого вырастет стоимость и перевозок и, соответственно, себестоимость товаров в мировой торговле", - пояснил эксперт.Еще одним последствием ситуации с кораблем эксперт назвал возможное увеличение стоимости страховки. "В свою очередь, повышение цен на страховку станет еще одним бременем на мировой экономике", - резюмировал Бу Худур.Цены на нефть довольно волатильны в последние дни. Так, в середине месяца стоимость нефти упала почти на 7%, после чего котировки стали корректироваться. В среду цена на нефть подскочила сразу на 6%, почти полностью компенсировав падение, отмеченное в предыдущий день. Сегодня же нефтяные цены вновь снижаются - примерно на 2%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, суэцкий канал, в мире, экономика