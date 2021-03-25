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https://ria.ru/20210325/nazarbaev-1602819546.html
В Великобритании назвали истинную причину смерти внука Назарбаева
В Великобритании назвали истинную причину смерти внука Назарбаева
Внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан прошлым летом умер в британской столице по естественным причинам в результате кокаиновой... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T15:26
2021-03-25T16:41
нурсултан назарбаев
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казахстан
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ЛОНДОН, 25 мар — РИА Новости, Наталья Копылова. Внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан прошлым летом умер в британской столице по естественным причинам в результате кокаиновой зависимости. Такой вывод озвучила коронер Западного Лондона Фиона Уилкокс, сообщили РИА Новости представители семьи Назарбаевых в Великобритании.Основываясь на показаниях свидетелей, полиции и психиатра, правоохранительные органы пришли к выводу, что причины смерти 29-летнего Айсултана, несколько лет боровшегося с зависимостью, не вызывают подозрений и связаны с наркотиками."Мы опустошены потерей нашего любимого Айсултана. Его смерть стала для нас немыслимым горем, от которого мы никогда не оправимся. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность всем тем, кто оказал такую большую поддержку в течение последних шести месяцев, и коронеру за достойное проведение расследования; мы просим о конфиденциальности в это очень трудное время", — заявила семья Назрабаевых.В октябре 2019 года Королевский суд района Саутворк в Лондоне приговорил Айсултана к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским. Приговор предполагал испытательный срок в течение 18 месяцев и лечение от наркозависимости.В августе 2020 года старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига сообщила о кончине сына. Казахстанские СМИ называли сердечный приступ предположительной причиной смерти. В феврале 2020 года Айсултан в фейсбук-аккаунте писал, что попросил в Великобритании политического убежища, опасаясь за свою безопасность. Он обвинял казахстанские власти в коррупции и заявлял о давлении со стороны членов своей семьи.В Казахстане отмечали, что своими постами Айсултан пытается дискредитировать бывшего главу государства. Как говорил занимавший тогда пост министра информации и общественного развития Даурен Абаев, публикации Айсултана написаны под влиянием определенных людей, пользующихся тем, что внук Назарбаева лечится от наркозависимости.
https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595814058.html
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нурсултан назарбаев, великобритания, лондон, казахстан, в мире

В Великобритании назвали истинную причину смерти внука Назарбаева

15:26 25.03.2021 (обновлено: 16:41 25.03.2021)
 
© Фото : страница Айсултана Назарбаева в соцсетиАйсултан Назарбаев
Айсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Фото : страница Айсултана Назарбаева в соцсети
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ЛОНДОН, 25 мар — РИА Новости, Наталья Копылова. Внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан прошлым летом умер в британской столице по естественным причинам в результате кокаиновой зависимости. Такой вывод озвучила коронер Западного Лондона Фиона Уилкокс, сообщили РИА Новости представители семьи Назарбаевых в Великобритании.
Основываясь на показаниях свидетелей, полиции и психиатра, правоохранительные органы пришли к выводу, что причины смерти 29-летнего Айсултана, несколько лет боровшегося с зависимостью, не вызывают подозрений и связаны с наркотиками.
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"Мы опустошены потерей нашего любимого Айсултана. Его смерть стала для нас немыслимым горем, от которого мы никогда не оправимся. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность всем тем, кто оказал такую большую поддержку в течение последних шести месяцев, и коронеру за достойное проведение расследования; мы просим о конфиденциальности в это очень трудное время", — заявила семья Назрабаевых.
В октябре 2019 года Королевский суд района Саутворк в Лондоне приговорил Айсултана к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским. Приговор предполагал испытательный срок в течение 18 месяцев и лечение от наркозависимости.
В августе 2020 года старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига сообщила о кончине сына. Казахстанские СМИ называли сердечный приступ предположительной причиной смерти. В феврале 2020 года Айсултан в фейсбук-аккаунте писал, что попросил в Великобритании политического убежища, опасаясь за свою безопасность. Он обвинял казахстанские власти в коррупции и заявлял о давлении со стороны членов своей семьи.
В Казахстане отмечали, что своими постами Айсултан пытается дискредитировать бывшего главу государства. Как говорил занимавший тогда пост министра информации и общественного развития Даурен Абаев, публикации Айсултана написаны под влиянием определенных людей, пользующихся тем, что внук Назарбаева лечится от наркозависимости.
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