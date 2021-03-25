https://ria.ru/20210325/navalnyy-1602852295.html

Адвокат заявила о проблемах со здоровьем у Навального

Адвокат заявила о проблемах со здоровьем у Навального

Адвокат Алексея Навального, осужденного за мошенничество со средствами компании "Ив Роше", Ольга Михайлова заявила РИА Новости о проблемах со здоровьем блогера, РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T17:55

2021-03-25T17:55

2021-03-25T18:37

бруно лепру

ив роше

леонид волков

ольга михайлова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

франция

покров

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Адвокат Алексея Навального, осужденного за мошенничество со средствами компании "Ив Роше", Ольга Михайлова заявила РИА Новости о проблемах со здоровьем блогера, по ее словам, у него болят нога и спина. Ранее во ФСИН заявили, что состояние здоровья Навального удовлетворительное.По словам Михайловой, Навальный страдал от боли четыре недели, но запрещал говорить об этом."Вчера его возили в гражданскую больницу и провели МРТ, диагноз не сообщили и не сказали, какое лечение применять. Состояние здоровья, на мой взгляд, крайне неблагополучное - он испытывает сильные боли в спине и правой ноге, голень отнимается, нога практически недееспособна", - сказала Михайлова.По словам адвоката, приглашенного врача к Навальному не пускают, рекомендованные лекарства передать не разрешают, диагноз и результаты обследования до сих пор неизвестны. В качестве лечения, отметила Михайлова, осужденному дают ибупрофен.По ее словам, адвокаты уже четыре недели подают ходатайства в СИЗО и колонию, чтобы к нему допустили врача и передали лекарства. "Но на эти ходатайства пока нет ответа", - сказала она.Кроме того, Навальный подал два заявления, они опубликованы на его сайте. В одном из них он просит обеспечить к нему доступ приглашенного врача, принять передачу медхарактера и провести "проверку фактов систематического отказа в медпомощи".Согласно второму заявлению, Навальный жалуется на то, что сотрудники подходят к нему ночью. Кроме того, он утверждает, что получил выговор за то, что "встал на десять минут раньше положенного времени, тем самым нарушив восьмичасовой сон и распорядок дня". Навальный требует провести проверку и признать незаконными действия сотрудников и администрации ФКУ ИК-2 УФСИН по Владимирской области, выраженные в лишении его восьмичасового сна.Ранее координатор региональных штабов Навального Леонид Волков написал в своем Telegram-канале о "резком ухудшении" самочувствия находящегося в колонии в Покрове Навального, которого мучают "сильные боли в спине" и который "не может на ногу наступать". Пресс-служба областного УФСИН заявила, что состояние здоровья Навального удовлетворительное: об этом свидетельствуют результаты обследования.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210325/navalnyy-1602793781.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/navalnyy-1602758821.html

https://ria.ru/20210325/navalnaya-1602760888.html

москва

франция

покров

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бруно лепру, ив роше, леонид волков, ольга михайлова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, франция, покров, алексей навальный