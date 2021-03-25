https://ria.ru/20210325/navalnyy-1602754318.html

ФСИН заявила об удовлетворительном состоянии Навального

ФСИН заявила об удовлетворительном состоянии Навального

Состояние здоровья Алексея Навального, находящегося в заключении в покровском ИК-2 во Владимирской области, удовлетворительное, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T09:48

2021-03-25T09:48

2021-03-25T20:25

алексей навальный

владимирская область

общество

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Состояние здоровья Алексея Навального, находящегося в заключении в покровском ИК-2 во Владимирской области, удовлетворительное, свидетельствуют результаты обследования. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по области.Ранее координатор региональных штабов Навального Леонид Волков написал в Telegram-канале о "резком ухудшении" самочувствия блогера. Его, как заявил Волков, мучали "сильные боли в спине"."24 марта в учреждениях УФСИН России по Владимирской области по заявлению осуждённых проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный А. А. Навальный. По результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное", — говорится в релизе ведомства.Владимирский омбудсмен также заявила РИА Новости, что жалоб, касающихся Навального, не получала.Ранее из документа 235-го Гарнизонного военного суда стало известно, что осужденный находится в покровской колонии.Позже в Instagram-аккаунте Навального появилось сообщение от его имени, в котором было указано, что тот находится в секторе усиленного контроля, "никакого насилия и даже намека на него пока не видел" и "не припомнит места, где все разговаривают настолько вежливо".У осужденного в колонии по закону нет возможности делать посты в социальных сетях, но он может передавать тексты для публикации через адвокатов.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Кроме того, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко 850 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор, апелляцию должен будет рассмотреть Бабушкинский суд Москвы. Будет ли в заседании очно или по видеосвязи участвовать сам Навальный, решит суд.

https://radiosputnik.ria.ru/20210315/navalnyy-1601374556.html

владимирская область

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алексей навальный, владимирская область, общество