Россия перестала верить в идею сотрудничества с НАТО, считает Столтенберг
© REUTERS / Yves Herman/PoolГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество альянса с Россией прекратилось, поскольку Москва "перестала верить в идею" такого сотрудничества.
"После окончания холодной войны мы не только получили новых членов (НАТО) на востоке и в центральной части Европы: Польша, страны Балтики, Венгрия, Румыния, Болгария. Но мы постепенно развивали все более тесное сотрудничество и с Россией. Я присутствовал на многих саммитах НАТО, встречах, где принимали участие президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Это Россия прекратила верить в идею сотрудничества и взаимного доверия", - сказал Столтенберг, выступая по видеосвязи перед студентами Университета Южной Флориды (USF) по теме "Будущее НАТО".
Он добавил, что идея о том, что НАТО "агрессивно расширяется на Восток и угрожает России" неверна. "Это опасная идея, и она абсолютно неправильна. Мы уважаем свободный и независимый выбор суверенных государств. Это суверенное право любого государства выбирать свой путь… Это не НАТО агрессивно расширяется на Восток, а страны с Востока (Европы) через демократические процессы решили примкнуть к НАТО", - пояснил свою мысль Столтенберг.
Накануне по итогам встречи в Брюсселе глав МИД альянса Столтенберг выразил сожаление, что Россия "с декабря 2019 года не реагировала положительно на приглашения НАТО провести заседания Совета Россия-НАТО", но отметил, что альянс продолжит приглашать Москву к такому участию.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.