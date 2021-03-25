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Россия перестала верить в идею сотрудничества с НАТО, считает Столтенберг
Россия перестала верить в идею сотрудничества с НАТО, считает Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество альянса с Россией прекратилось, поскольку Москва "перестала верить в идею" такого... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T19:28
2021-03-25T19:28
россия
совет россия-нато
нато
дмитрий песков
владимир путин
йенс столтенберг
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество альянса с Россией прекратилось, поскольку Москва "перестала верить в идею" такого сотрудничества."После окончания холодной войны мы не только получили новых членов (НАТО) на востоке и в центральной части Европы: Польша, страны Балтики, Венгрия, Румыния, Болгария. Но мы постепенно развивали все более тесное сотрудничество и с Россией. Я присутствовал на многих саммитах НАТО, встречах, где принимали участие президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Это Россия прекратила верить в идею сотрудничества и взаимного доверия", - сказал Столтенберг, выступая по видеосвязи перед студентами Университета Южной Флориды (USF) по теме "Будущее НАТО".Он добавил, что идея о том, что НАТО "агрессивно расширяется на Восток и угрожает России" неверна. "Это опасная идея, и она абсолютно неправильна. Мы уважаем свободный и независимый выбор суверенных государств. Это суверенное право любого государства выбирать свой путь… Это не НАТО агрессивно расширяется на Восток, а страны с Востока (Европы) через демократические процессы решили примкнуть к НАТО", - пояснил свою мысль Столтенберг.Накануне по итогам встречи в Брюсселе глав МИД альянса Столтенберг выразил сожаление, что Россия "с декабря 2019 года не реагировала положительно на приглашения НАТО провести заседания Совета Россия-НАТО", но отметил, что альянс продолжит приглашать Москву к такому участию.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20210325/maas-1602859069.html
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россия, совет россия-нато, нато, дмитрий песков, владимир путин, йенс столтенберг, в мире

Россия перестала верить в идею сотрудничества с НАТО, считает Столтенберг

19:28 25.03.2021
 
© REUTERS / Yves Herman/PoolГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© REUTERS / Yves Herman/Pool
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество альянса с Россией прекратилось, поскольку Москва "перестала верить в идею" такого сотрудничества.
"После окончания холодной войны мы не только получили новых членов (НАТО) на востоке и в центральной части Европы: Польша, страны Балтики, Венгрия, Румыния, Болгария. Но мы постепенно развивали все более тесное сотрудничество и с Россией. Я присутствовал на многих саммитах НАТО, встречах, где принимали участие президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Это Россия прекратила верить в идею сотрудничества и взаимного доверия", - сказал Столтенберг, выступая по видеосвязи перед студентами Университета Южной Флориды (USF) по теме "Будущее НАТО".
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 18:18
Die Zeit: глава МИД Германии призвал НАТО сплотиться против России
Он добавил, что идея о том, что НАТО "агрессивно расширяется на Восток и угрожает России" неверна. "Это опасная идея, и она абсолютно неправильна. Мы уважаем свободный и независимый выбор суверенных государств. Это суверенное право любого государства выбирать свой путь… Это не НАТО агрессивно расширяется на Восток, а страны с Востока (Европы) через демократические процессы решили примкнуть к НАТО", - пояснил свою мысль Столтенберг.
Накануне по итогам встречи в Брюсселе глав МИД альянса Столтенберг выразил сожаление, что Россия "с декабря 2019 года не реагировала положительно на приглашения НАТО провести заседания Совета Россия-НАТО", но отметил, что альянс продолжит приглашать Москву к такому участию.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
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"Отвечать будем вместе". Кого в НАТО считают угрозой, помимо России
 
РоссияСовет Россия-НАТОНАТОДмитрий ПесковВладимир ПутинЙенс СтолтенбергВ мире
 
 
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