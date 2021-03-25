https://ria.ru/20210325/nato-1602875218.html

Россия перестала верить в идею сотрудничества с НАТО, считает Столтенберг

Россия перестала верить в идею сотрудничества с НАТО, считает Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество альянса с Россией прекратилось, поскольку Москва "перестала верить в идею" такого... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T19:28

2021-03-25T19:28

2021-03-25T19:28

россия

совет россия-нато

нато

дмитрий песков

владимир путин

йенс столтенберг

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество альянса с Россией прекратилось, поскольку Москва "перестала верить в идею" такого сотрудничества."После окончания холодной войны мы не только получили новых членов (НАТО) на востоке и в центральной части Европы: Польша, страны Балтики, Венгрия, Румыния, Болгария. Но мы постепенно развивали все более тесное сотрудничество и с Россией. Я присутствовал на многих саммитах НАТО, встречах, где принимали участие президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Это Россия прекратила верить в идею сотрудничества и взаимного доверия", - сказал Столтенберг, выступая по видеосвязи перед студентами Университета Южной Флориды (USF) по теме "Будущее НАТО".Он добавил, что идея о том, что НАТО "агрессивно расширяется на Восток и угрожает России" неверна. "Это опасная идея, и она абсолютно неправильна. Мы уважаем свободный и независимый выбор суверенных государств. Это суверенное право любого государства выбирать свой путь… Это не НАТО агрессивно расширяется на Восток, а страны с Востока (Европы) через демократические процессы решили примкнуть к НАТО", - пояснил свою мысль Столтенберг.Накануне по итогам встречи в Брюсселе глав МИД альянса Столтенберг выразил сожаление, что Россия "с декабря 2019 года не реагировала положительно на приглашения НАТО провести заседания Совета Россия-НАТО", но отметил, что альянс продолжит приглашать Москву к такому участию.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20210325/maas-1602859069.html

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россия, совет россия-нато, нато, дмитрий песков, владимир путин, йенс столтенберг, в мире