Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210325/mutatsii-1602882732.html
Эпидемиолог рассказал о влиянии мутаций на геном коронавируса
Эпидемиолог рассказал о влиянии мутаций на геном коронавируса
"Британская", "японская" и "южноафриканская" мутации коронавируса затрагивают лишь тысячную долю генома вируса, то есть значимого влияния на него они не... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T20:23
2021-03-25T23:43
распространение коронавируса
александр горелов
коронавирус covid-19
коронавирусы
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_0:2:3000:1690_1920x0_80_0_0_d3fc015ffb0289f594e279fd07f50e36.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. "Британская", "японская" и "южноафриканская" мутации коронавируса затрагивают лишь тысячную долю генома вируса, то есть значимого влияния на него они не оказывают, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Мутации, о которых мы с вами говорим, - "британская", "японская", "южноафриканская" - затрагивают лишь тысячную долю генома", - сказал Горелов в интервью "Вести FM".Он пояснил, что геном коронавируса расшифрован, в нем 30 тысяч известных последовательностей, "южноафриканская" и "британская" мутации содержат всего 30 изменений из 30 тысяч, то есть значимого влияния на геном вируса они не оказывают.По словам Горелова, в России к настоящему моменту зарегистрировано более 8,5 тысячи мутаций, большинство из них носит нейтральный характер.
https://ria.ru/20210325/koronavirus-1602740593.html
https://ria.ru/20210318/koronavirus-1601778988.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_372:0:2628:1692_1920x0_80_0_0_3a793e90aed387854ffd74db90514fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр горелов, коронавирус covid-19, коронавирусы, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Эпидемиолог рассказал о влиянии мутаций на геном коронавируса

20:23 25.03.2021 (обновлено: 23:43 25.03.2021)
 
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© AP Photo / CDC
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. "Британская", "японская" и "южноафриканская" мутации коронавируса затрагивают лишь тысячную долю генома вируса, то есть значимого влияния на него они не оказывают, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Мутации, о которых мы с вами говорим, - "британская", "японская", "южноафриканская" - затрагивают лишь тысячную долю генома", - сказал Горелов в интервью "Вести FM".
Плазма, сданная донорами, прошедшими вакцинацию Спутником V - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 04:09Распространение коронавируса
Возможно ли двойное заражение COVID-19?
Он пояснил, что геном коронавируса расшифрован, в нем 30 тысяч известных последовательностей, "южноафриканская" и "британская" мутации содержат всего 30 изменений из 30 тысяч, то есть значимого влияния на геном вируса они не оказывают.
По словам Горелова, в России к настоящему моменту зарегистрировано более 8,5 тысячи мутаций, большинство из них носит нейтральный характер.
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 11:37Распространение коронавируса
Попова назвала причину мутаций коронавируса
 
Распространение коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:00Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин
04:57Байден намерен совместно работать с Евросоюзом по России и Китаю
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии загорелся нефтяной терминал из-за упавшего снаряда
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
01:53Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду
Лента новостейМолния