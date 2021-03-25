https://ria.ru/20210325/mutatsii-1602882732.html

Эпидемиолог рассказал о влиянии мутаций на геном коронавируса

Эпидемиолог рассказал о влиянии мутаций на геном коронавируса

"Британская", "японская" и "южноафриканская" мутации коронавируса затрагивают лишь тысячную долю генома вируса, то есть значимого влияния на него они не... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T20:23

2021-03-25T20:23

2021-03-25T23:43

распространение коронавируса

александр горелов

коронавирус covid-19

коронавирусы

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. "Британская", "японская" и "южноафриканская" мутации коронавируса затрагивают лишь тысячную долю генома вируса, то есть значимого влияния на него они не оказывают, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Мутации, о которых мы с вами говорим, - "британская", "японская", "южноафриканская" - затрагивают лишь тысячную долю генома", - сказал Горелов в интервью "Вести FM".Он пояснил, что геном коронавируса расшифрован, в нем 30 тысяч известных последовательностей, "южноафриканская" и "британская" мутации содержат всего 30 изменений из 30 тысяч, то есть значимого влияния на геном вируса они не оказывают.По словам Горелова, в России к настоящему моменту зарегистрировано более 8,5 тысячи мутаций, большинство из них носит нейтральный характер.

https://ria.ru/20210325/koronavirus-1602740593.html

https://ria.ru/20210318/koronavirus-1601778988.html

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александр горелов, коронавирус covid-19, коронавирусы, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)