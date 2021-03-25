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В Токио попросили Вашингтон не называть Японское море на корейский манер
В Токио попросили Вашингтон не называть Японское море на корейский манер
Власти Японии обратили внимание Вашингтона на ошибку в названии Японского моря, которое в заявлении официального представителя Индо-Тихоокеанского командования... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T12:56
2021-03-25T12:56
2021-03-25T12:56
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ТОКИО, 25 мар - РИА Новости. Власти Японии обратили внимание Вашингтона на ошибку в названии Японского моря, которое в заявлении официального представителя Индо-Тихоокеанского командования США Майка Кафки было названо Восточным, и попросили внести коррективы.Как сообщали СМИ, ранее Кафка заявил, что располагает информацией "о ракетных пусках Северной Кореи в Восточном море"."Мы сделали представление правительству США и просим исправить (ошибку)", - заявил журналистам заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Манабу Сакаи. Он отметил, что для японской стороны ошибка является неприемлемой. Позиция Японии состоит в том, что "Японское море" - единственное принятое в международном сообществе название, добавил Сакаи.В то же время в Южной Корее и КНДР принято другое название этого моря - там его называют Восточным или Восточно-Корейским. Более того, Сеул уже несколько лет добивается от международного сообщества принять привычное для корейцев географическое название.
https://radiosputnik.ria.ru/20210316/okinava-1601459092.html
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