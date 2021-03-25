Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/mishustin-1602782364.html
Мишустин возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату в Афинах
Мишустин возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату в Афинах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату на площади Синтагма в Афинах. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T12:16
2021-03-25T17:27
россия
михаил мишустин
франция
афины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602818601_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_3864c0a9b09677bef43873a67035a686.jpg
АФИНЫ, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату на площади Синтагма в Афинах.После этого на площади прозвучал гимн Российской Федерации. Мишустин прошёл вдоль строя почетного караула.Премьер представляет Россию на двухдневных торжествах в Греции по случаю 200-летия начала греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов.Площадь перед Королевским дворцом в Афинах с 1843 года называется площадью Конституции (площадь Синтагма) в ознаменование принятия первой конституции и превращения Греции в конституционную монархию.Памятник Неизвестному солдату представляет собой кенотаф с вечно горящей лампадой, огонь для которой был принесен из монастыря Святой Лавры в Калаврите. Там 25 марта 1821 года было провозглашено начало Греческой национально-освободительной революции.Центральным объектом монумента является барельеф с изображением вооруженного древнегреческого воина. У памятника несут почетный караул эвзоны Президентской гвардии в форме, стилизованной под народные костюмы полуострова Пелопоннес. "Эвзон" означает "хорошо подпоясанный", то есть готовый к войне, отличный боец.Греция широко отмечает 200-летие начала национально-освободительной революции, которая позволила стране избавиться от 400-летнего ига Оттоманской империи и создать независимое государство.Главным событием станет военный парад 25 марта на площади Синтагма. Перед началом парада венки к памятнику возложили президент Греции и представители приглашенных государств.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пригласил лидеров и представителей стран, которые сыграли ключевую роль в поддержке борьбы греков за национальную независимость: России, Франции и Великобритании. Великобританию представляет наследный принц Уэльский Чарльз, Францию - министр обороны Флоранс Парли. Прибыл также президент Республики Кипр Никос Анастасиадис.
https://ria.ru/20210325/mishustin-1602761437.html
россия
франция
афины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602818601_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b8bf48235a4da7b8e6418d901e59ba5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, франция, афины, в мире

Мишустин возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату в Афинах

12:16 25.03.2021 (обновлено: 17:27 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии возложения венков к Памятнику Неизвестному Солдату на площади Синтагма в Афинах
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии возложения венков к Памятнику Неизвестному Солдату на площади Синтагма в Афинах - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату на площади Синтагма в Афинах.
После этого на площади прозвучал гимн Российской Федерации. Мишустин прошёл вдоль строя почетного караула.
Премьер представляет Россию на двухдневных торжествах в Греции по случаю 200-летия начала греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов.
Площадь перед Королевским дворцом в Афинах с 1843 года называется площадью Конституции (площадь Синтагма) в ознаменование принятия первой конституции и превращения Греции в конституционную монархию.
Памятник Неизвестному солдату представляет собой кенотаф с вечно горящей лампадой, огонь для которой был принесен из монастыря Святой Лавры в Калаврите. Там 25 марта 1821 года было провозглашено начало Греческой национально-освободительной революции.
Центральным объектом монумента является барельеф с изображением вооруженного древнегреческого воина. У памятника несут почетный караул эвзоны Президентской гвардии в форме, стилизованной под народные костюмы полуострова Пелопоннес. "Эвзон" означает "хорошо подпоясанный", то есть готовый к войне, отличный боец.
Встреча Мишустина и принца Чарльза в Афинах - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 10:40
Мишустин переговорил с принцем Чарльзом
Греция широко отмечает 200-летие начала национально-освободительной революции, которая позволила стране избавиться от 400-летнего ига Оттоманской империи и создать независимое государство.
Главным событием станет военный парад 25 марта на площади Синтагма. Перед началом парада венки к памятнику возложили президент Греции и представители приглашенных государств.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пригласил лидеров и представителей стран, которые сыграли ключевую роль в поддержке борьбы греков за национальную независимость: России, Франции и Великобритании. Великобританию представляет наследный принц Уэльский Чарльз, Францию - министр обороны Флоранс Парли. Прибыл также президент Республики Кипр Никос Анастасиадис.
День независимости: военный парад в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанк

В Греции отмечают 200-летие начала революции 1821—1829 годов, освободившей страну от 400-летнего оттоманского ига.

Вертолеты Agusta-Bell АВ 205 ВВС Греции на параде, посвященном 200-летию независимости Греции
1 из 14

В Греции отмечают 200-летие начала революции 1821—1829 годов, освободившей страну от 400-летнего оттоманского ига.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Перед началом парада состоялось торжественное возложение венков к могиле Неизвестного солдата, прошел смотр Президентской гвардии.

Почетный караул эвзонов у могилы Неизвестного солдата на площади Синтагма в Афинах
2 из 14

Перед началом парада состоялось торжественное возложение венков к могиле Неизвестного солдата, прошел смотр Президентской гвардии.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Alkis Konstantinidis

В параде участвовали более 2,6 тысячи человек, 56 бронированных машин, почти 30 мотоциклов, 26 самолетов и 20 вертолетов.

Военный парад, посвященный 200-летию независимости Греции
3 из 14

В параде участвовали более 2,6 тысячи человек, 56 бронированных машин, почти 30 мотоциклов, 26 самолетов и 20 вертолетов.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Премьер Греции Кириакос Мицотакис пригласил на празднование представителей России, Великобритании и Франции — стран, сыгравших ключевую роль в поддержке борьбы греков за независимость. Россию представил Михаил Мишустин, Соединенное Королевство — принц Уэльский Чарльз, Францию — министр обороны Флоранс Парли.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время военного парада по случаю Дня независимости Греции на площади Синтагма в Афинах
4 из 14

Премьер Греции Кириакос Мицотакис пригласил на празднование представителей России, Великобритании и Франции — стран, сыгравших ключевую роль в поддержке борьбы греков за независимость. Россию представил Михаил Мишустин, Соединенное Королевство — принц Уэльский Чарльз, Францию — министр обороны Флоранс Парли.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанк

Впервые в параде приняли участие военные из стран-союзниц: вместе с греческими самолетами в воздух поднялись французские "Рафали" американские F-16.

Многоцелевые истребители Дассо Рафаль ВВС Греции на параде, посвященном 200-летию независимости Греции
5 из 14

Впервые в параде приняли участие военные из стран-союзниц: вместе с греческими самолетами в воздух поднялись французские "Рафали" американские F-16.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Pool / Petros Giannakouris

Парад пеших частей открыла президентская гвардия. Эвзоны, которые круглосуточно несут караульную службу у памятника Неизвестному солдату и Президентского дворца, символизируют связь между прошлым и настоящим.

Почетный караул эвзонов после церемонии поднятия греческого флага во время празднования 200-летия независимости Греции
6 из 14

Парад пеших частей открыла президентская гвардия. Эвзоны, которые круглосуточно несут караульную службу у памятника Неизвестному солдату и Президентского дворца, символизируют связь между прошлым и настоящим.

© REUTERS / Pool / Petros Giannakouris
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Торжественным маршем прошли также моторизованные и военно-воздушные части, силы полиции, пожарной службы и береговой охраны.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время военного парада по случаю Дня независимости Греции на площади Синтагма в Афинах
7 из 14

Торжественным маршем прошли также моторизованные и военно-воздушные части, силы полиции, пожарной службы и береговой охраны.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Принц Уэльский Чарльз на церемонии возложения венков к памятнику Неизвестному солдату.

Принц Уэльский Чарльз Филипп Артур Джордж на церемонии возложения венков к Памятнику Неизвестному Солдату на площади Синтагма в Афинах
8 из 14

Принц Уэльский Чарльз на церемонии возложения венков к памятнику Неизвестному солдату.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Costas Baltas

В честь праздника из пушек на афинской горе Ликавитос дали 21 залп.

Военнослужащий на холме Ликавит во время празднования 200-летия независимости Греции
9 из 14

В честь праздника из пушек на афинской горе Ликавитос дали 21 залп.

© REUTERS / Costas Baltas
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанк

Из-за пандемии коронавируса торжества в этом году проходят с ограничениями.

Многоцелевые истребители McDonnell Douglas F-4 Phantom II ВВС Греции на параде, посвященном 200-летию независимости Греции
10 из 14

Из-за пандемии коронавируса торжества в этом году проходят с ограничениями.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Pool / Petros Giannakouris

Парад проходил без зрителей, а гостям приходилось соблюдать социальную дистанцию.

Почетный караул эвзонов на церемонии поднятия греческого флага во время празднования 200-летия независимости Греции
11 из 14

Парад проходил без зрителей, а гостям приходилось соблюдать социальную дистанцию.

© REUTERS / Pool / Petros Giannakouris
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Михаил Мишустин у памятника Неизвестному солдату на площади Синтагма в Афинах.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии возложения венков к Памятнику Неизвестному Солдату на площади Синтагма в Афинах
12 из 14

Михаил Мишустин у памятника Неизвестному солдату на площади Синтагма в Афинах.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанк

День 25 марта официально стал праздничным в Греции в 1838 году.

Военно-транспортные вертолеты CH-47 Chinook ВВС Греции на параде, посвященном 200-летию независимости Греции
13 из 14

День 25 марта официально стал праздничным в Греции в 1838 году.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанк

В Афинах в День независимости традиционно устраивают военный парад и другие массовые мероприятия.

Жительница Афин приветствует вертолеты ВВС Греции, участвующие на параде, посвященном 200-летию независимости Греции
14 из 14

В Афинах в День независимости традиционно устраивают военный парад и другие массовые мероприятия.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
1 из 14

В Греции отмечают 200-летие начала революции 1821—1829 годов, освободившей страну от 400-летнего оттоманского ига.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
2 из 14

Перед началом парада состоялось торжественное возложение венков к могиле Неизвестного солдата, прошел смотр Президентской гвардии.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
3 из 14

В параде участвовали более 2,6 тысячи человек, 56 бронированных машин, почти 30 мотоциклов, 26 самолетов и 20 вертолетов.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis
4 из 14

Премьер Греции Кириакос Мицотакис пригласил на празднование представителей России, Великобритании и Франции — стран, сыгравших ключевую роль в поддержке борьбы греков за независимость. Россию представил Михаил Мишустин, Соединенное Королевство — принц Уэльский Чарльз, Францию — министр обороны Флоранс Парли.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
5 из 14

Впервые в параде приняли участие военные из стран-союзниц: вместе с греческими самолетами в воздух поднялись французские "Рафали" американские F-16.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
6 из 14

Парад пеших частей открыла президентская гвардия. Эвзоны, которые круглосуточно несут караульную службу у памятника Неизвестному солдату и Президентского дворца, символизируют связь между прошлым и настоящим.

© REUTERS / Pool / Petros Giannakouris
7 из 14

Торжественным маршем прошли также моторизованные и военно-воздушные части, силы полиции, пожарной службы и береговой охраны.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
8 из 14

Принц Уэльский Чарльз на церемонии возложения венков к памятнику Неизвестному солдату.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
9 из 14

В честь праздника из пушек на афинской горе Ликавитос дали 21 залп.

© REUTERS / Costas Baltas
10 из 14

Из-за пандемии коронавируса торжества в этом году проходят с ограничениями.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
11 из 14

Парад проходил без зрителей, а гостям приходилось соблюдать социальную дистанцию.

© REUTERS / Pool / Petros Giannakouris
12 из 14

Михаил Мишустин у памятника Неизвестному солдату на площади Синтагма в Афинах.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
13 из 14

День 25 марта официально стал праздничным в Греции в 1838 году.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
14 из 14

В Афинах в День независимости традиционно устраивают военный парад и другие массовые мероприятия.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
 
РоссияМихаил МишустинФранцияАфиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:00Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин
04:57Байден намерен совместно работать с Евросоюзом по России и Китаю
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии загорелся нефтяной терминал из-за упавшего снаряда
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
01:53Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду
Лента новостейМолния