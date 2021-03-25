Мишустин возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату в Афинах
В Греции отмечают 200-летие начала революции 1821—1829 годов, освободившей страну от 400-летнего оттоманского ига.
В Греции отмечают 200-летие начала революции 1821—1829 годов, освободившей страну от 400-летнего оттоманского ига.
Перед началом парада состоялось торжественное возложение венков к могиле Неизвестного солдата, прошел смотр Президентской гвардии.
Перед началом парада состоялось торжественное возложение венков к могиле Неизвестного солдата, прошел смотр Президентской гвардии.
В параде участвовали более 2,6 тысячи человек, 56 бронированных машин, почти 30 мотоциклов, 26 самолетов и 20 вертолетов.
В параде участвовали более 2,6 тысячи человек, 56 бронированных машин, почти 30 мотоциклов, 26 самолетов и 20 вертолетов.
Премьер Греции Кириакос Мицотакис пригласил на празднование представителей России, Великобритании и Франции — стран, сыгравших ключевую роль в поддержке борьбы греков за независимость. Россию представил Михаил Мишустин, Соединенное Королевство — принц Уэльский Чарльз, Францию — министр обороны Флоранс Парли.
Премьер Греции Кириакос Мицотакис пригласил на празднование представителей России, Великобритании и Франции — стран, сыгравших ключевую роль в поддержке борьбы греков за независимость. Россию представил Михаил Мишустин, Соединенное Королевство — принц Уэльский Чарльз, Францию — министр обороны Флоранс Парли.
Впервые в параде приняли участие военные из стран-союзниц: вместе с греческими самолетами в воздух поднялись французские "Рафали" американские F-16.
Впервые в параде приняли участие военные из стран-союзниц: вместе с греческими самолетами в воздух поднялись французские "Рафали" американские F-16.
Парад пеших частей открыла президентская гвардия. Эвзоны, которые круглосуточно несут караульную службу у памятника Неизвестному солдату и Президентского дворца, символизируют связь между прошлым и настоящим.
Парад пеших частей открыла президентская гвардия. Эвзоны, которые круглосуточно несут караульную службу у памятника Неизвестному солдату и Президентского дворца, символизируют связь между прошлым и настоящим.
Торжественным маршем прошли также моторизованные и военно-воздушные части, силы полиции, пожарной службы и береговой охраны.
Торжественным маршем прошли также моторизованные и военно-воздушные части, силы полиции, пожарной службы и береговой охраны.
Принц Уэльский Чарльз на церемонии возложения венков к памятнику Неизвестному солдату.
Принц Уэльский Чарльз на церемонии возложения венков к памятнику Неизвестному солдату.
Из-за пандемии коронавируса торжества в этом году проходят с ограничениями.
Из-за пандемии коронавируса торжества в этом году проходят с ограничениями.
Парад проходил без зрителей, а гостям приходилось соблюдать социальную дистанцию.
Парад проходил без зрителей, а гостям приходилось соблюдать социальную дистанцию.
Михаил Мишустин у памятника Неизвестному солдату на площади Синтагма в Афинах.
Михаил Мишустин у памятника Неизвестному солдату на площади Синтагма в Афинах.
День 25 марта официально стал праздничным в Греции в 1838 году.
День 25 марта официально стал праздничным в Греции в 1838 году.
В Афинах в День независимости традиционно устраивают военный парад и другие массовые мероприятия.
В Афинах в День независимости традиционно устраивают военный парад и другие массовые мероприятия.
В Греции отмечают 200-летие начала революции 1821—1829 годов, освободившей страну от 400-летнего оттоманского ига.
Перед началом парада состоялось торжественное возложение венков к могиле Неизвестного солдата, прошел смотр Президентской гвардии.
В параде участвовали более 2,6 тысячи человек, 56 бронированных машин, почти 30 мотоциклов, 26 самолетов и 20 вертолетов.
Премьер Греции Кириакос Мицотакис пригласил на празднование представителей России, Великобритании и Франции — стран, сыгравших ключевую роль в поддержке борьбы греков за независимость. Россию представил Михаил Мишустин, Соединенное Королевство — принц Уэльский Чарльз, Францию — министр обороны Флоранс Парли.
Впервые в параде приняли участие военные из стран-союзниц: вместе с греческими самолетами в воздух поднялись французские "Рафали" американские F-16.
Парад пеших частей открыла президентская гвардия. Эвзоны, которые круглосуточно несут караульную службу у памятника Неизвестному солдату и Президентского дворца, символизируют связь между прошлым и настоящим.
Торжественным маршем прошли также моторизованные и военно-воздушные части, силы полиции, пожарной службы и береговой охраны.
Принц Уэльский Чарльз на церемонии возложения венков к памятнику Неизвестному солдату.
Из-за пандемии коронавируса торжества в этом году проходят с ограничениями.
Парад проходил без зрителей, а гостям приходилось соблюдать социальную дистанцию.
Михаил Мишустин у памятника Неизвестному солдату на площади Синтагма в Афинах.
День 25 марта официально стал праздничным в Греции в 1838 году.
В Афинах в День независимости традиционно устраивают военный парад и другие массовые мероприятия.