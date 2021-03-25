https://ria.ru/20210325/mishustin-1602782364.html

Мишустин возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату в Афинах

Мишустин возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату в Афинах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату на площади Синтагма в Афинах. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T12:16

2021-03-25T12:16

2021-03-25T17:27

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АФИНЫ, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату на площади Синтагма в Афинах.После этого на площади прозвучал гимн Российской Федерации. Мишустин прошёл вдоль строя почетного караула.Премьер представляет Россию на двухдневных торжествах в Греции по случаю 200-летия начала греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов.Площадь перед Королевским дворцом в Афинах с 1843 года называется площадью Конституции (площадь Синтагма) в ознаменование принятия первой конституции и превращения Греции в конституционную монархию.Памятник Неизвестному солдату представляет собой кенотаф с вечно горящей лампадой, огонь для которой был принесен из монастыря Святой Лавры в Калаврите. Там 25 марта 1821 года было провозглашено начало Греческой национально-освободительной революции.Центральным объектом монумента является барельеф с изображением вооруженного древнегреческого воина. У памятника несут почетный караул эвзоны Президентской гвардии в форме, стилизованной под народные костюмы полуострова Пелопоннес. "Эвзон" означает "хорошо подпоясанный", то есть готовый к войне, отличный боец.Греция широко отмечает 200-летие начала национально-освободительной революции, которая позволила стране избавиться от 400-летнего ига Оттоманской империи и создать независимое государство.Главным событием станет военный парад 25 марта на площади Синтагма. Перед началом парада венки к памятнику возложили президент Греции и представители приглашенных государств.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пригласил лидеров и представителей стран, которые сыграли ключевую роль в поддержке борьбы греков за национальную независимость: России, Франции и Великобритании. Великобританию представляет наследный принц Уэльский Чарльз, Францию - министр обороны Флоранс Парли. Прибыл также президент Республики Кипр Никос Анастасиадис.

https://ria.ru/20210325/mishustin-1602761437.html

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россия, михаил мишустин, франция, афины, в мире