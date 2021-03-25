https://ria.ru/20210325/malayziya-1602784868.html

Малайзия закупит вакцину "Спутник V"

Малайзия закупит вакцину "Спутник V"

Малайзия уверена в российской вакцине от COVID "Спутник V", намерена закупить две партии препарата, заявил в интервью РИА Новости посол в Москве Бала Чандран. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T12:25

2021-03-25T12:25

2021-03-25T13:17

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

малайзия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Малайзия уверена в российской вакцине от COVID "Спутник V", намерена закупить две партии препарата, заявил в интервью РИА Новости посол в Москве Бала Чандран.По словам посла, правительство Малайзии уже публично объявило о своем намерении закупить "Спутник V" для своего населения. "Это отражает уверенность Малайзии в надежности российской вакцины", - сказал посол.Он уточнил, что закупки вакцины ведутся на уровне бизнеса – между деловыми компаниями из Малайзии и России, на уровне B2B. "В настоящее время между сторонами заключен меморандум о взаимопонимании... Переговоры ведутся между частными компаниями, и сейчас обсуждаются логистические и транспортные вопросы", - пояснил дипломат."Подчеркну, что малазийская сторона заявила о желании закупить вакцину и получила согласие российской стороны продать эту вакцину. Это главное. Реализация проекта происходит между компаниями, но я уверен, что поставки произойдут в ближайшее время", - добавил собеседник агентства.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210325/vaktsina-1602771332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, малайзия