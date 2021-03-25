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https://ria.ru/20210325/malayziya-1602784868.html
Малайзия закупит вакцину "Спутник V"
Малайзия закупит вакцину "Спутник V"
Малайзия уверена в российской вакцине от COVID "Спутник V", намерена закупить две партии препарата, заявил в интервью РИА Новости посол в Москве Бала Чандран. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T12:25
2021-03-25T13:17
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
малайзия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Малайзия уверена в российской вакцине от COVID "Спутник V", намерена закупить две партии препарата, заявил в интервью РИА Новости посол в Москве Бала Чандран.По словам посла, правительство Малайзии уже публично объявило о своем намерении закупить "Спутник V" для своего населения. "Это отражает уверенность Малайзии в надежности российской вакцины", - сказал посол.Он уточнил, что закупки вакцины ведутся на уровне бизнеса – между деловыми компаниями из Малайзии и России, на уровне B2B. "В настоящее время между сторонами заключен меморандум о взаимопонимании... Переговоры ведутся между частными компаниями, и сейчас обсуждаются логистические и транспортные вопросы", - пояснил дипломат."Подчеркну, что малазийская сторона заявила о желании закупить вакцину и получила согласие российской стороны продать эту вакцину. Это главное. Реализация проекта происходит между компаниями, но я уверен, что поставки произойдут в ближайшее время", - добавил собеседник агентства.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210325/vaktsina-1602771332.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, малайзия

Малайзия закупит вакцину "Спутник V"

12:25 25.03.2021 (обновлено: 13:17 25.03.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Малайзия уверена в российской вакцине от COVID "Спутник V", намерена закупить две партии препарата, заявил в интервью РИА Новости посол в Москве Бала Чандран.
По словам посла, правительство Малайзии уже публично объявило о своем намерении закупить "Спутник V" для своего населения. "Это отражает уверенность Малайзии в надежности российской вакцины", - сказал посол.
Он уточнил, что закупки вакцины ведутся на уровне бизнеса – между деловыми компаниями из Малайзии и России, на уровне B2B. "В настоящее время между сторонами заключен меморандум о взаимопонимании... Переговоры ведутся между частными компаниями, и сейчас обсуждаются логистические и транспортные вопросы", - пояснил дипломат.
"Подчеркну, что малазийская сторона заявила о желании закупить вакцину и получила согласие российской стороны продать эту вакцину. Это главное. Реализация проекта происходит между компаниями, но я уверен, что поставки произойдут в ближайшее время", - добавил собеседник агентства.
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Вчера, 11:26Распространение коронавируса
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Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
Читайте полный текст интервью >>>
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияМалайзия
 
 
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