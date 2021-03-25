https://ria.ru/20210325/malayziya-1602769237.html

Бала Чандран: Малайзия уверена в надежности вакцины "Спутник V"

Бала Чандран: Малайзия уверена в надежности вакцины "Спутник V"

Посол Малайзии в Москве Бала Чандран в своем первом интервью российским СМИ рассказал корреспонденту РИА Новости Светлане Берило о том, будет ли его страна... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:00

2021-03-25T13:00

2021-03-25T13:02

бала чандран

вакцина "спутник v"

россия

малайзия

интервью

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Посол Малайзии в Москве Бала Чандран в своем первом интервью российским СМИ рассказал корреспонденту РИА Новости Светлане Берило о том, будет ли его страна покупать российскую вакцину от коронавируса, когда на малайзийские курорты смогут вернуться туристы из РФ, пообещал скорые новости о военно-техническом сотрудничестве двух стран. Он также сообщил, как в Куала-Лумпуре оценивают ход суда по делу о гибели над Донбассом малайзийского рейса MH-17, и что для Малайзии главное в этом процессе.– Господин посол, из-за пандемии COVID-19 въезд в Малайзию по-прежнему закрыт для большинства россиян. Есть ли хотя бы примерные сроки, когда Малайзия возобновит въезд для российских туристов?– Как и в большинстве стран мира, в Малайзии все еще закрыты границы для зарубежных туристов. Но мы расширили список категорий граждан, которые могут въехать на территорию Малайзии во время пандемии. В марте мы разрешили въезд для въезжающих в страну с целью рабочей командировки. Кроме того, мы прорабатываем еще два механизма, которые смогут позволить частично открыть границы Малайзии. Это введение так называемых "travel bubbles" (соглашение между двумя странами, в которых ситуация с распространением пандемии взята под контроль – ред).И второй – присоединение Малайзии к международной программе Стран Зеленой Зоны. То есть граждане из этих стран смогут въезжать на территорию Малайзии в качестве туристов и наоборот. Сейчас различными способами ведутся меры по расширению потока туристов и возобновлению туристического сектора в целом.Реализация этих механизмов еще обсуждается представителями сфер здравоохранения и иммиграции. Окончательного официального решения по этому вопросу еще не принято. Постепенно будет расширяться список категорий тех людей, которым будет позволен въезд на территорию Малайзии. Но это все зависит от тех мер, которые будут предприниматься для защиты от пандемии.– Есть ли планы у Малайзии вводить электронные сертификаты вакцинации?– Идея введения паспорта или электронного сертификата на данный момент обсуждается на внутреннем уровне страны, но окончательного решения по данному вопросу еще не принято. Малайзия как один из туристических центров, конечно, очень заинтересована в привлечении туристов. И, как многие страны, она обсуждает этот вопрос не только на внутреннем уровне, но и с другими странами. В любом случае, какое бы решение ни было принято по этому вопросу, оно будет направлено на то, чтобы облегчить въезд и пребывание на территории Малайзии для туристов, так как мы очень заинтересованы в возобновлении туристического потока.– Как Малайзия в целом планирует развивать сотрудничество в туризме с Россией в новых условиях?– Чтобы помочь развитию туризма из России в Малайзию, мы нацелены увеличить информированность населения о Малайзии и о многочисленных достопримечательностях и туристических объектах в нашей стране. Помимо недостаточной информированности, на сегодняшний день есть еще одно препятствие для развития туризма – недостаточная развитость транспортной доступности между нашими странами, включая отсутствие прямого авиасообщения. Слоган программы развития туризма в Малайзии звучит как "Малайзия – истинная Азия", этот наш официальный слоган. Он дает понять, что цель – дать россиянам возможность ощутить истинную Азию. То есть мы хотим, чтобы туристы, приехавшие в Малайзию, поняли культуру, традиции, обычаи и разнообразный образ жизни азиатов. Поехать в Малайзию очень легко. Гражданам Российской Федерации не требуется получать заранее визы для въезда в Малайзию на срок до 30 дней пребывания. Они могут получить визу по прибытию, в аэропорту, и это является преимуществом для поездок из России в Малайзию. – Премьер-министр Малайзии сообщил в январе, что Куала-Лумпур ведет переговоры по поставкам российской вакцины "Спутник V". На какой стадии они сейчас? Будет ли Малайзия закупать эту вакцину? Если да, то о каком количестве может идти речь?– Вы правы, правительство Малайзии уже публично объявило о своем намерении закупить 12,8 миллиона доз вакцины "Спутник V" для своего населения. Это огромное количество для страны. Такого объема будет достаточно для вакцинирования 20% нашего населения. Это отражает уверенность Малайзии в надежности российской вакцины.Закупки вакцины ведутся на уровне бизнеса – между деловыми компаниями из Малайзии и России, на уровне B2B. В настоящее время между сторонами заключен меморандум о взаимопонимании о закупке 6,4 миллиона доз, ведутся переговоры еще об одном меморандуме – на такое же количество доз. В совокупности это составит 12,8 миллиона доз. Переговоры ведутся между частными компаниями, и сейчас обсуждаются логистические и транспортные вопросы. Кроме того, сейчас обсуждается и возможность проведения научно-исследовательских работ и производства этой вакцины в Малайзии.– Есть ли уже ясность, когда могут состояться закупки?– Сделка по первому меморандуму уже заключена, он подписан. Закупка второй партии в активной стадии обсуждения.Подчеркну, что малазийская сторона заявила о желании закупить вакцину и получила согласие российской стороны продать эту вакцину. Это главное. Реализация проекта происходит между компаниями, но я уверен, что поставки произойдут в ближайшее время.–В России традиционно обучаются студенты из Малайзии. Планирует ли Куала-Лумпур по мере улучшения эпидемиологической обстановки в мире увеличивать количество своих студентов в РФ? Какие сферы образования в России наиболее привлекательны для студентов из Малайзии?– Первая группа малазийских студентов приехала на обучение в Россию в 1994 году. И на сегодняшний день около 50 тысяч граждан Малайзии окончили российские вузы. В Малайзии российские университеты славятся своим высоким уровнем образования. Наши студенты чаще всего для обучения в России делают выбор в пользу медицинской сферы, также популярными направлениями являются авиация, инженерия. Эти три направления – самые востребованные у малазийских студентов в Российской Федерации.Конечно, в связи с пандемией количество студентов из Малайзии, зачисленных в российские вузы, значительно упало. Но я лично не вижу никаких препятствий для того, чтобы после победы над пандемией эта цифра выросла опять. Сейчас самым сложным вопросом в связи с пандемией для малазийских студентов является то, что они не могут вернуться в Россию и продолжить свое обучение. Российские границы для большинства иностранных граждан все еще закрыты, и поэтому малазийские студенты, которые уехали в Малайзию до закрытия границ, до сих пор не имеют возможности вернуться на учебу в очном формате. Ведь очные занятия уже возобновлены, а у них нет возможности приехать. Это несправедливо по отношению к ним. Считаю, что данный вопрос должен решаться на уровне университетов, в которых обучаются малазийские студенты. Университеты должны принять во внимание тяжелое положение, в котором оказались малазийские студенты, и обсудить его с российскими властями. – А вы как представитель малазийской стороны планируете обратиться к российским властям для решения этого вопроса?– Конечно. Мы постоянно на связи с органами российской власти по этому вопросу, в частности, с министерством иностранных дел России. МИД РФ всегда оказывает нам содействие, у нас хорошие взаимоотношения, но данный вопрос должно решать, в первую очередь, руководство университетов, так как наши студенты являются клиентами этих вузов.– Ранее Россельхознадзор сообщил, что проводит работу по возможности начала поставок российской мясной продукции в Малайзию. Есть ли уже результаты? Заинтересована ли в этом Малайзия?– Вы затронули вопрос, который касается доступа к продовольственному рынку. Это один из важнейших вопросов, который обсуждается совместной комиссией Малайзии и Российской Федерации. У наших сторон есть механизм – Совместная двусторонняя комиссия по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В ее рамках были подняты вопросы о поставках российской мясной продукции.Я считаю, что у России и Малайзии есть возможность расширить список товаров для торговли между сторонами. Мы открыты для рассмотрения возможности закупок российского мяса и других продовольственных товаров. И со своей стороны мы можем предложить Российской Федерации сельскохозяйственную продукцию по конкурентоспособным ценам.– Есть ли уже понимание, когда могут начаться такие поставки?– Как я сказал, продолжаются переговоры. Как власти мы инициируем обсуждение таких вопросов. А в дальнейшем реализация этих проектов лежит на компаниях, они должны выработать механизмы реализации этих инициатив.Я не могу сказать, когда точно начнутся поставки, но я уверен, что компаниям удастся заключить договоры вскоре, потому что у нас есть большой потенциал для расширения торгового сотрудничества между нашими странами и увеличения групп товаров для взаимной торговли.Последнее заседание совместной комиссии проходило в Российской Федерации в октябре 2019 года. Теперь очередь Малайзии председательствовать в данной комиссии. Встреча должна была пройти в Малайзии в 2020 году, но ее сроки из-за пандемии были перенесены.– А планирует ли Малайзия наращивать поставки пальмового масла в Россию?– Что касается поставок пальмового масла, переговоры по этому вопросу тоже ведутся. Мы считаем, что Россия могла бы импортировать больше продуктов из пальмового масла из Малайзии, причем не только для продовольственного рынка. Мы хотели бы также поставлять на российский рынок непродовольственные товары из пальмового масла. Именно в этой связи мы видим большой потенциал для расширения импорта из Малайзии.В рамках упомянутой совместной комиссии, кроме расширения взаимодействия в сельском хозяйстве, мы обсуждаем целый ряд вопросов для укрепления сотрудничества между нашими странами. Помимо прочего, мы очень заинтересованы в привлечении российских инвестиций в инновационные сектора нашей экономики, такие как информационная безопасность, информационно-коммуникационные технологии, авиация, космические технологии. То есть данная комиссия дает нам инструменты для укрепления двустороннего сотрудничества между нашими странами в самых различных областях, в том числе в сельском хозяйстве и в других областях.– Может ли пройти заседание комиссии в этом году?– Я оптимистично смотрю на возможность проведения заседания в этом году. В этом году Малайзия является принимающей стороной, заседание комиссии должно пройти в нашей стране. Очень надеемся, что ситуация с пандемией позволит провести ее.– Товарооборот России с Малайзией в 2020 году уменьшился на 9,56% по сравнению с 2019 годом. При этом доля экспорта российского топлива и нефтепродуктов продолжает сокращаться. Как, по вашему мнению, ситуация будет развиваться в 2021 году?– Улучшение товарооборота и взаимодействие в бизнес-сфере – это один из ключевых вопросов при обсуждении двусторонних взаимодействий между нашими странами. Как вы понимаете, из-за ситуации с пандемией в 2020 году торговый оборот между нашими странами был на не очень хорошем уровне, но мы надеемся, что с улучшением ситуации это может быть возобновлено и даже улучшено.Есть огромные возможности для расширения двусторонней торговли между нашими странами в различных областях экономики, промышленности, включая научные и технологические области.Хотя мы все понимаем причину, по которой оборот между нашими странами был очень маленький, здесь не о чем беспокоиться, потому что в такой ситуации оказались не только российско-малазийские отношения, это коснулось и всего мира.Самое важное, что существует огромное поле возможностей для возобновления и расширения торговых отношений между нашими странами. И мы в данной ситуации должны наилучшим образом воспользоваться этими возможностями. Как только будут облегчены карантинные меры, мы сможем установить значительные торговые отношения между нашими сторонами.– Малайзия – один из ведущих партнеров России в военно-техническом сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Будут ли встречи по этой сфере? Ведутся ли переговоры о поставках Куала-Лумпуру военной продукции РФ?– Взаимодействие в военно-технической области между нашими странами является одним из основных направлений, которое двигало развитие взаимоотношений между нашими странами уже очень длительное время. Малазийские вооруженные силы имеют очень хорошие рабочие контакты и взаимодействие с коллегами в Российской Федерации. На уровне наших правительств есть межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству. И я рад, что эксперты как с нашей стороны, так и с российской ведут активные переговоры об укреплении взаимодействия в этой сфере.У нас также есть долгосрочные договоры между нашими странами о закупке и военно-техническом обслуживании оборудования из РФ. Могу сказать, что в настоящее время стороны также ведут переговоры в этой сфере. Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим некоторое развитие и улучшение в этой области. Думаю, в ближайшее время мы услышим некоторые новости по этому поводу. В июле в России пройдет авиационное шоу МАКС, очень известное как в России, так и за ее пределами. В этом году в шоу примет участие команда из Малайзии. Это подчеркивает то, насколько активно наше сотрудничество в данной сфере.– Заседание комиссии по ВТС тоже планируется в этом году?– Да, планируется в этом году, и я очень надеюсь, что оно состоится. Это должно пройти в Малайзии. Мы выражаем надежду на то, что ситуация с пандемией позволит провести это заседание. Но то, что комиссия не проводится, не означает, что наши представители не взаимодействуют друг с другом. Надеемся, что при личной встрече будет больше возможностей для обсуждения более широкого круга вопросов и соглашений между нами.– Как Куала-Лумпур оценивает судебный процесс, проходящий в Нидерландах по делу о гибели малайзийского Boeing рейса MH17? Ранее проходила информация, что Малайзия выделяет на этот суд более 5,7 миллиона долларов…– Сумма в 5,7 миллиона долларов, о которой вы сказали, – это весь бюджет на 2021 год, который был выделен правительством Малайзии на судебные издержки по данному вопросу. Все еще ведется расследование. Не будем вдаваться в подробности данного расследования, так как оно еще не окончено.Но я могу сказать, что для нас два вопроса очень важны: первый – то, что правда должна быть освещена, нужно добиться истины по данному вопросу. И должны быть привлечены к ответственности те, кто виновен в данной трагедии, это один из самых важных ключевых моментов в этой трагедии для нас.Таким же важным для нас вопросом является то, что мы должны отдать должное погибшим и их семьям, данное дело должно быть закрыто для них тоже. Так как нет еще никакого решения по данному вопросу, эта трагедия для них тоже не заканчивается. Для нас важным является то, чтобы мы относились наилучшим образом к чувствам их семей, близких и родных.– Все ли устраивает Малайзию в том, как идет процесс?– Расследование еще не закончено, мы будем оценивать его по результатам – когда будет вынесено решение.

https://ria.ru/20201201/bali-1587184665.html

https://ria.ru/20190905/1558177456.html

https://ria.ru/20210204/tseny-1596006335.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/1576508363.html

https://ria.ru/20200702/1573808163.html

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бала чандран, вакцина "спутник v", россия, малайзия, интервью