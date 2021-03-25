https://ria.ru/20210325/lechenie-1602833991.html

В Госдуме предложили лечить детей за счет богатых россиян

В Госдуме предложили лечить детей за счет богатых россиян

Помимо бюджетных средств, в России нужен дополнительный источник финансирования для закупки дорогих лекарств для больных детей, заявил член комитета Госдумы по... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T16:35

2021-03-25T16:35

2021-03-25T17:43

алексей куринный

госдума рф

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602826922_0:152:2100:1333_1920x0_80_0_0_1c872638b7802c53572525e6e3c74ffc.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Помимо бюджетных средств, в России нужен дополнительный источник финансирования для закупки дорогих лекарств для больных детей, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.По его словам, для этого необходимо ввести прогрессивную шкалу налогообложения, которая позволила бы собирать на эти цели около двух триллионов рублей в год.В начале января Владимир Путин сообщил о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра". Он будет получать заявки на лекарства от родителей нуждающихся в препаратах детей, от главных внештатных специалистов Минздрава и от региональных министерств здравоохранения. "Круг добра" уже выделил средства на закупку лекарств для почти тысячи детей с редкими болезнями.Российские власти многие годы считали оптимальной плоскую шкалу налогообложения (13 процентов на любые доходы), которая действовала с 2001 года. Но минувшим летом президент Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ до 15 процентов для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Тогда глава государства пояснил, что речь идет не обо всех доходах — повышенной ставкой будет облагаться только та их часть, которая превышает пять миллионов. Прогрессивная шкала налогообложения начала действовать с 1 января.

https://ria.ru/20210113/preparat-1592820746.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей куринный, госдума рф, владимир путин, общество