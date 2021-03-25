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В Госдуме предложили лечить детей за счет богатых россиян
В Госдуме предложили лечить детей за счет богатых россиян
Помимо бюджетных средств, в России нужен дополнительный источник финансирования для закупки дорогих лекарств для больных детей, заявил член комитета Госдумы по... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:35
2021-03-25T17:43
алексей куринный
госдума рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Помимо бюджетных средств, в России нужен дополнительный источник финансирования для закупки дорогих лекарств для больных детей, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.По его словам, для этого необходимо ввести прогрессивную шкалу налогообложения, которая позволила бы собирать на эти цели около двух триллионов рублей в год.В начале января Владимир Путин сообщил о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра". Он будет получать заявки на лекарства от родителей нуждающихся в препаратах детей, от главных внештатных специалистов Минздрава и от региональных министерств здравоохранения. "Круг добра" уже выделил средства на закупку лекарств для почти тысячи детей с редкими болезнями.Российские власти многие годы считали оптимальной плоскую шкалу налогообложения (13 процентов на любые доходы), которая действовала с 2001 года. Но минувшим летом президент Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ до 15 процентов для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Тогда глава государства пояснил, что речь идет не обо всех доходах — повышенной ставкой будет облагаться только та их часть, которая превышает пять миллионов. Прогрессивная шкала налогообложения начала действовать с 1 января.
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алексей куринный, госдума рф, владимир путин, общество

В Госдуме предложили лечить детей за счет богатых россиян

16:35 25.03.2021 (обновлено: 17:43 25.03.2021)
 
CC0 / / Ребенок держит взрослого за руку
Ребенок держит взрослого за руку - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Помимо бюджетных средств, в России нужен дополнительный источник финансирования для закупки дорогих лекарств для больных детей, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
По его словам, для этого необходимо ввести прогрессивную шкалу налогообложения, которая позволила бы собирать на эти цели около двух триллионов рублей в год.

"Их (средства. — Прим. ред.) уже можно будет эффективно направить в те отрасли, где этих денег катастрофически не хватает. За счет богатых прежде всего, повторяю, и сверхбогатых", — уточнил депутат в эфире радиостанции "Говорит Москва".

В начале января Владимир Путин сообщил о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра". Он будет получать заявки на лекарства от родителей нуждающихся в препаратах детей, от главных внештатных специалистов Минздрава и от региональных министерств здравоохранения. "Круг добра" уже выделил средства на закупку лекарств для почти тысячи детей с редкими болезнями.
Российские власти многие годы считали оптимальной плоскую шкалу налогообложения (13 процентов на любые доходы), которая действовала с 2001 года. Но минувшим летом президент Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ до 15 процентов для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Тогда глава государства пояснил, что речь идет не обо всех доходах — повышенной ставкой будет облагаться только та их часть, которая превышает пять миллионов. Прогрессивная шкала налогообложения начала действовать с 1 января.
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