https://ria.ru/20210325/kurorty-1602865414.html
Названы лучшие альтернативы южным оздоровительным курортам
Названы лучшие альтернативы южным оздоровительным курортам
Московская область и Алтай возглавили рейтинг лучших альтернатив южным курортам для санаторного отдыха по программе кешбэка, сообщает ТурСтат со ссылкой на... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T18:44
2021-03-25T18:44
2021-03-25T18:44
кешбэк
курорт
цены
республика башкортостан
свердловская область
ленинградская область
республика татарстан (татарстан)
алтайский край
туризм
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Московская область и Алтай возглавили рейтинг лучших альтернатив южным курортам для санаторного отдыха по программе кешбэка, сообщает ТурСтат со ссылкой на портал Санатории-России.рф.В рейтинг не включены Краснодарский край, Крым и Кавминводы.В лидерах оказались Московская область, Алтайский край, Татарстан, Тюменская область и Карелия.В первую десятку регионов для санаторного отдыха по программе кешбэка также вошли Калининградская и Ленинградская области, Башкирия, Свердловская и Самарская области.Дешевле всего оздоровиться в санаториях Татарстана. За проживание, питание и лечение там придется заплатить в среднем 2750 рублей на человека в сутки. Дороже всего — в Ленинградской области (4300 рублей) и Алтайском крае (4150 рублей).В санаториях Московской области на отдых и лечение по программе кешбэка туристы потратят в среднем 3120 рублей в сутки.
https://ria.ru/20210320/festivali-1601863942.html
республика башкортостан
свердловская область
ленинградская область
республика татарстан (татарстан)
алтайский край
московская область (подмосковье)
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кешбэк, курорт, цены, республика башкортостан, свердловская область, ленинградская область, республика татарстан (татарстан), алтайский край, новости - туризм, московская область (подмосковье), самарская область, краснодарский край
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Московская область и Алтай возглавили рейтинг лучших альтернатив южным курортам для санаторного отдыха по программе кешбэка, сообщает ТурСтат со ссылкой на портал Санатории-России.рф.
В рейтинг не включены Краснодарский край, Крым и Кавминводы.
В лидерах оказались Московская область, Алтайский край, Татарстан, Тюменская область и Карелия.
В первую десятку регионов для санаторного отдыха по программе кешбэка также вошли Калининградская и Ленинградская области, Башкирия, Свердловская и Самарская области.
Дешевле всего оздоровиться в санаториях Татарстана. За проживание, питание и лечение там придется заплатить в среднем 2750 рублей на человека в сутки. Дороже всего — в Ленинградской области (4300 рублей) и Алтайском крае (4150 рублей).
В санаториях Московской области на отдых и лечение по программе кешбэка туристы потратят в среднем 3120 рублей в сутки.