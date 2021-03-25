https://ria.ru/20210325/kurorty-1602865414.html

Названы лучшие альтернативы южным оздоровительным курортам

Названы лучшие альтернативы южным оздоровительным курортам

Московская область и Алтай возглавили рейтинг лучших альтернатив южным курортам для санаторного отдыха по программе кешбэка, сообщает ТурСтат со ссылкой на... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T18:44

2021-03-25T18:44

2021-03-25T18:44

кешбэк

курорт

цены

республика башкортостан

свердловская область

ленинградская область

республика татарстан (татарстан)

алтайский край

туризм

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Московская область и Алтай возглавили рейтинг лучших альтернатив южным курортам для санаторного отдыха по программе кешбэка, сообщает ТурСтат со ссылкой на портал Санатории-России.рф.В рейтинг не включены Краснодарский край, Крым и Кавминводы.В лидерах оказались Московская область, Алтайский край, Татарстан, Тюменская область и Карелия.В первую десятку регионов для санаторного отдыха по программе кешбэка также вошли Калининградская и Ленинградская области, Башкирия, Свердловская и Самарская области.Дешевле всего оздоровиться в санаториях Татарстана. За проживание, питание и лечение там придется заплатить в среднем 2750 рублей на человека в сутки. Дороже всего — в Ленинградской области (4300 рублей) и Алтайском крае (4150 рублей).В санаториях Московской области на отдых и лечение по программе кешбэка туристы потратят в среднем 3120 рублей в сутки.

https://ria.ru/20210320/festivali-1601863942.html

республика башкортостан

свердловская область

ленинградская область

республика татарстан (татарстан)

алтайский край

московская область (подмосковье)

самарская область

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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