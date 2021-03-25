Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/krym-1602831993.html
В Крыму создадут новый полк ВДВ
В Крыму создадут новый полк ВДВ
К концу года 56-ю десантно-штурмовую бригаду планируют переформировать в полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии, сообщил министр обороны Сергей Шойгу... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:25
2021-03-25T17:04
северный кавказ
военно-морские силы сша
воздушно-десантные войска россии
с-400 «триумф»
су-30
нато
сергей шойгу
волгоградская область
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586262514_0:0:3274:1843_1920x0_80_0_0_920f0dc38667108550003c5f5d2cb87a.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. К концу года 56-ю десантно-штурмовую бригаду планируют переформировать в полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии.По открытым данным, сейчас 56-я бригада дислоцируется в Камышине Волгоградской области. Военнослужащих в бригаде больше, чем в полку — он, как правило, представляет собой часть (подразделение) дивизии. Сейчас на Черноморском побережье Северного Кавказа дислоцирована 7-я десантно-штурмовая дивизия ВДВ.Как добавил Шойгу, "в рамках наращивания боевых возможностей войск" в 2021 году также должны завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове.По оценке министра, сегодня Воздушно-десантные войска "вышли на новый качественный уровень оперативного реагирования на угрозы военной безопасности".После воссоединения Крыма с Россией численность группировки Черноморского флота на полуострове впервые достигла своего оргштатного значения — 25 тысяч человек. До этого она всегда была примерно на треть меньше.Для обеспечения безопасности полуострова туда перебазировали истребители Су-30 и беспилотную авиацию, систему ПВО С-400, а также развернули береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Флотская группировка пополнилась шестью дизель-электрическими подлодками проекта 636 "Варшавянка" и тремя фрегатами проекта 11356.После 2014 года в акваторию Черного моря в разы чаще стали заходить корабли НАТО. Их присутствие отслеживает Черноморский флот. Так, 19 марта там зафиксировали крейсер ВМС США Monterey, а до этого — испанский фрегат Méndez Núñez.
https://ria.ru/20210325/shoygu-1602810288.html
https://ria.ru/20210325/pobeda-1602788223.html
северный кавказ
волгоградская область
республика крым
камышин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589429531_0:0:3108:2331_1920x0_80_0_0_60bd5ad1f0729ff7b520f92f4b112f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северный кавказ, военно-морские силы сша, воздушно-десантные войска россии, с-400 «триумф», су-30, нато, сергей шойгу, волгоградская область, республика крым, камышин, безопасность

В Крыму создадут новый полк ВДВ

16:25 25.03.2021 (обновлено: 17:04 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение ВДВ
Военнослужащий на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ Ракушка на вооружение ВДВ - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. К концу года 56-ю десантно-штурмовую бригаду планируют переформировать в полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии.
По открытым данным, сейчас 56-я бригада дислоцируется в Камышине Волгоградской области. Военнослужащих в бригаде больше, чем в полку — он, как правило, представляет собой часть (подразделение) дивизии. Сейчас на Черноморском побережье Северного Кавказа дислоцирована 7-я десантно-штурмовая дивизия ВДВ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 14:33
Министр обороны Шойгу напомнил о системах С-400 на Курилах и Сахалине
Как добавил Шойгу, "в рамках наращивания боевых возможностей войск" в 2021 году также должны завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове.
По оценке министра, сегодня Воздушно-десантные войска "вышли на новый качественный уровень оперативного реагирования на угрозы военной безопасности".
После воссоединения Крыма с Россией численность группировки Черноморского флота на полуострове впервые достигла своего оргштатного значения — 25 тысяч человек. До этого она всегда была примерно на треть меньше.
Для обеспечения безопасности полуострова туда перебазировали истребители Су-30 и беспилотную авиацию, систему ПВО С-400, а также развернули береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Флотская группировка пополнилась шестью дизель-электрическими подлодками проекта 636 "Варшавянка" и тремя фрегатами проекта 11356.
После 2014 года в акваторию Черного моря в разы чаще стали заходить корабли НАТО. Их присутствие отслеживает Черноморский флот. Так, 19 марта там зафиксировали крейсер ВМС США Monterey, а до этого — испанский фрегат Méndez Núñez.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 12:39
Шойгу рассказал о готовящихся мероприятиях ко Дню Победы
 
Северный КавказВоенно-морские силы СШАВоздушно-десантные войска РоссииС-400 «Триумф»Су-30НАТОСергей ШойгуВолгоградская областьРеспублика КрымКамышинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:00Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин
04:57Байден намерен совместно работать с Евросоюзом по России и Китаю
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии упавший снаряд вызвал пожар в нефтяном терминале
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
01:53Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду
Лента новостейМолния