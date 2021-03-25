https://ria.ru/20210325/krym-1602831993.html

В Крыму создадут новый полк ВДВ

В Крыму создадут новый полк ВДВ

К концу года 56-ю десантно-штурмовую бригаду планируют переформировать в полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии, сообщил министр обороны Сергей Шойгу... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T16:25

2021-03-25T16:25

2021-03-25T17:04

северный кавказ

военно-морские силы сша

воздушно-десантные войска россии

с-400 «триумф»

су-30

нато

сергей шойгу

волгоградская область

республика крым

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. К концу года 56-ю десантно-штурмовую бригаду планируют переформировать в полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии.По открытым данным, сейчас 56-я бригада дислоцируется в Камышине Волгоградской области. Военнослужащих в бригаде больше, чем в полку — он, как правило, представляет собой часть (подразделение) дивизии. Сейчас на Черноморском побережье Северного Кавказа дислоцирована 7-я десантно-штурмовая дивизия ВДВ.Как добавил Шойгу, "в рамках наращивания боевых возможностей войск" в 2021 году также должны завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове.По оценке министра, сегодня Воздушно-десантные войска "вышли на новый качественный уровень оперативного реагирования на угрозы военной безопасности".После воссоединения Крыма с Россией численность группировки Черноморского флота на полуострове впервые достигла своего оргштатного значения — 25 тысяч человек. До этого она всегда была примерно на треть меньше.Для обеспечения безопасности полуострова туда перебазировали истребители Су-30 и беспилотную авиацию, систему ПВО С-400, а также развернули береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Флотская группировка пополнилась шестью дизель-электрическими подлодками проекта 636 "Варшавянка" и тремя фрегатами проекта 11356.После 2014 года в акваторию Черного моря в разы чаще стали заходить корабли НАТО. Их присутствие отслеживает Черноморский флот. Так, 19 марта там зафиксировали крейсер ВМС США Monterey, а до этого — испанский фрегат Méndez Núñez.

https://ria.ru/20210325/shoygu-1602810288.html

https://ria.ru/20210325/pobeda-1602788223.html

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северный кавказ, военно-морские силы сша, воздушно-десантные войска россии, с-400 «триумф», су-30, нато, сергей шойгу, волгоградская область, республика крым, камышин, безопасность