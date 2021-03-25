https://ria.ru/20210325/koronavirus-1602740593.html

Возможно ли двойное заражение COVID-19?

Возможно ли двойное заражение COVID-19?

Могут ли в организме одного пациента находиться сразу несколько разновидностей коронавируса SARS-CoV-2, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог Центра... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T04:09

2021-03-25T04:09

2021-03-25T04:09

распространение коронавируса

александр бутенко

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Могут ли в организме одного пациента находиться сразу несколько разновидностей коронавируса SARS-CoV-2, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко.По его словам, имеются описания, что в течение заболевания у одного человека обнаруживают разные, уже изменившиеся генетические варианты этого коронавируса. Он считает, что выявление большого количества вариантов SARS-CoV-2 связано не только со свойствами данного коронавируса, но и с интенсивностью его изучения. Именно по этой причине, полагает профессор Бутенко, появляются сообщения о южноафриканских, британских и каких угодно еще штаммах. По словам вирусолога, еще рано судить о том, влияет ли присутствие в организме сразу нескольких разновидностей возбудителя COVID-19 на течение заболевания и на эффективность вакцинации."Никто не может сказать сейчас, влияет ли это на тяжесть заболевания и может ли это отразиться на эффективности вакцинации людей препаратом, который был приготовлен из штаммов 2019 года. Пока это вопрос открытый", – сказал Александр Бутенко в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210323/sosudy-1602392815.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бутенко , коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество