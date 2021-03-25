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Возможно ли двойное заражение COVID-19?
Возможно ли двойное заражение COVID-19?
Могут ли в организме одного пациента находиться сразу несколько разновидностей коронавируса SARS-CoV-2, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог Центра... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T04:09
2021-03-25T04:09
2021-03-25T04:09
распространение коронавируса
александр бутенко
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Могут ли в организме одного пациента находиться сразу несколько разновидностей коронавируса SARS-CoV-2, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко.По его словам, имеются описания, что в течение заболевания у одного человека обнаруживают разные, уже изменившиеся генетические варианты этого коронавируса. Он считает, что выявление большого количества вариантов SARS-CoV-2 связано не только со свойствами данного коронавируса, но и с интенсивностью его изучения. Именно по этой причине, полагает профессор Бутенко, появляются сообщения о южноафриканских, британских и каких угодно еще штаммах. По словам вирусолога, еще рано судить о том, влияет ли присутствие в организме сразу нескольких разновидностей возбудителя COVID-19 на течение заболевания и на эффективность вакцинации."Никто не может сказать сейчас, влияет ли это на тяжесть заболевания и может ли это отразиться на эффективности вакцинации людей препаратом, который был приготовлен из штаммов 2019 года. Пока это вопрос открытый", – сказал Александр Бутенко в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210323/sosudy-1602392815.html
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александр бутенко , коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости.
Могут ли в организме одного пациента находиться сразу несколько разновидностей коронавируса SARS-CoV-2
, рассказал в интервью радио Sputnik
вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко
.
По его словам, имеются описания, что в течение заболевания у одного человека обнаруживают разные, уже изменившиеся генетические варианты этого коронавируса.
"Это известно и уже доказано. Это связано с тем, что у вируса сегментированный геном, и там происходят мутации, быстрые изменения генетической структуры. Такие вещи наблюдаются также при ВИЧ-инфекции и некоторых других заболеваниях. Это называется изменчивость или эволюция вируса", – пояснил вирусолог.
Он считает, что выявление большого количества вариантов SARS-CoV-2 связано не только со свойствами данного коронавируса, но и с интенсивностью его изучения. Именно по этой причине, полагает профессор Бутенко, появляются сообщения о южноафриканских, британских и каких угодно еще штаммах.
По словам вирусолога, еще рано судить о том, влияет ли присутствие в организме сразу нескольких разновидностей возбудителя COVID-19 на течение заболевания и на эффективность вакцинации.
"Никто не может сказать сейчас, влияет ли это на тяжесть заболевания и может ли это отразиться на эффективности вакцинации людей препаратом, который был приготовлен из штаммов 2019 года. Пока это вопрос открытый", – сказал Александр Бутенко в интервью радио Sputnik
.